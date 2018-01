Jack White: guarda il video del nuovo singolo Connected By Love che unisce una seconda traccia “Respect Commander” (testo e traduzione

A quasi quattro anni dall’ultima fatica discografica Lazaretto, il musicista e cantautore americano Jack White è pronto a rilasciare il terzo album in studio Boarding House Reach, anticipato dal singolo Connected By Love (audio), rilasciato poche ore fa, anche nella versione radio edit.

Se siete andati su Spotify, avrete notato che contemporaneamente l’artista ha reso disponibile una seconda traccia battezzata “Respect Commander”, che per metà è strumentale.

Entrambe le nuove canzoni, scritte e prodotte da White, sono state inserite nel video musicale diretto da Pasqual Gutierrez.

Il videoclip è stato girato a Los Angeles e Nashville ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete alla traduzione e al testo, anche di Respect Commander.

Jack White – Connected By Love traduzione (Download – Radio Edit)

[Strofa 1]

Ragazza, non sai per cosa sto soffrendo?

Allevia il mio dolore, fai in modo che la pioggia la mandi via

Guariscimi e mettilo sulla tua mensola

Portalo via e dallo a qualcun altro

[Ritornello]

Perché so che siamo connessi dall’amore

Sì, so che siamo connessi, connessi, connessi dall’amore

Sì, voglio essere diretto dal tuo amore

Connesso dall’amore

[Strofa 2]

Amico mio, sembra che tu mi conosci meglio

Hai scelto me tra tutti gli altri

Portami a casa con te e aiutami a dimenticare

Prendiamo il peggio e non so come lo facciamo diventare il meglio

[Ritornello]

Perché so che

Siamo connessi, siamo connessi

Siamo connessi dall’amore

Si, lo so

Siamo connessi, siamo connessi

Siamo connessi, connessi, connessidall’amore

Siamo connessi, siamo connessi

Sì, non posso essere respinto dal tuo amore

Siamo connessi, siamo connessi

[Assolo di chitarra]

[Ponte]

Cosa ho fatto?

Ho allontanato tutti

Aiutatemi a dimenticare

Mettiamo una pietra sopra su tutto

Perdonatemi, e salvatemi

Da me stesso

Non abbandonarmi, donna

E vatti a scegliere qualcun altro

[Ritornello]

Perché so che

Siamo connessi, siamo connessi

Siamo connessidall’amore

Siamo connessi

Si, lo so

Siamo connessi, siamo connessi

Siamo connessi, connessi, connessi dall’amore

Sì, sono infetto, ho bisogno di essere protetto dal tuo amore

Siamo connessi, siamo connessi

Siamo connessi, siamo connessi

Connessi, connessi dall’amore

Testo Connected By Love – Jack White

[Verse 1]

Woman, don’t you know what I’m suffering from?

Ease my pain, make it wash on with the rain

Relieve me and put it up on your shelf

Take it away, and give it to somebody else

[Chorus]

‘Cause I know we’re connected by love

Yes, I know we’re connected, connected, connected by love

Yeah, I wanna be directed by your love

Connected by love

[Verse 2]

Friend of mine, you seem to know me best

You chose me out of all of the rest

Take me home with you, and help me forget

Let’s take the worst and somehow turn it into the best

[Chorus]

‘Cause I know

We’re connected, we’re connected

We’re connected by love

Yes, I know

We’re connected, we’re connected

We’re connected, connected, connected by love

We’re connected, we’re connected

Yeah, I can’t be rejected by your love

We’re connected, we’re connected

‘Cause I know

We’re connected, we’re connected

We’re connected by love

Yes, I know

We’re connected, we’re connected

We’re connected, connected, connected by love

We’re connected, we’re connected

Yeah, I can’t be rejected by your love

We’re connected, we’re connected

[Guitar Solo]

[Bridge]

What have I done?

I have pushed away everyone

Help me forget

Let’s put it all to bed

Forgive me, and save me

From myself

Don’t forsake me, woman

And go and choose somebody else

[Chorus]

‘Cause I know

We’re connected, we’re connected

We’re connected by love

We’re connected

Yes, I know

We’re connected, we’re connected

We’re connected, connected, connected by love

Yes, I’m infected, I need to be protected by your love

We’re connected, we’re connected

We’re connected, we’re connected

Connected, connected by love

Il testo della seconda track Respect Commander

She commands my respect

She commands my respect

And I can’t recollect

I’m at a time in my life

She has all my respect

She has all my respect

And I cannot protect

My heart from her command

And she’s stringin’ me along

I’m ‘bout to break, it’s strong, so I can’t detect it

She’s comin’ up behind me in the mornin’

Lovin’ when I least expect it

Every single thing about this situation

Says I can’t be wrong

And every time she gets her satisfaction

I want her to control me all night long

















