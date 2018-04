J. Balvin – Positivo è il suo inno ai mondiali di calcio 2018 per Telemundo: video ufficiale, testo e traduzione

In data odierna il cantante colombiano J. Balvin ha rilasciato il nuovo brano Positivo, prodotto dall’haitiano Michael Brun.

Dopo aver parlato di Colors di Jason Derulo, inno ufficiale ai mondiali di calcio 2018 e di Love di Gianluca Vacchi & Sebastian Yatra, ecco un terzo brano dedicato a quest’attesa manifestazione sportiva.

Scritto dall’interprete, il singolo è stato inciso per Telemundo, rete televisiva statunitense in lingua spagnola: sarà Positivo la sigla alla coppa del mondo Fifa 2018.

Il video ufficiale è stato diretto da Fernando Lugo ed è possibile vederlo direttamente nel canale Youtube di Balvin cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete ai testi.

Positivo testo e traduzione – J. Balvin (Download)

[Introduzione]

Michael Brun

J Balvin, amico

Lo sai, avanti

Un altro

[Intro]

Michael Brun

J Balvin, man

Tú lo sabe’, leggo’

Another one

[Strofa 1]

Tutti stanno già ballando

Il mio team è in riga

So che non mi deludono

So che non mi deludono

Siamo in posizione, prendiamoci le medaglie, ye-eh

[Verso 1]

Todo el mundo bailando ya

Mi equipo está puesto puesto en la raya

Sé que no me fallan

Sé que no me fallan

Estamo’ en posición, vamo’ por las medallas, ye-eh

[Pre-Ritornello]

Oggi stiamo andando più che bene

Molto meglio di ieri

Ecco perché abbiamo vinto, abbiamo vinto per questo, eh-eh-ieeh





[Pre-coro]

Hoy nos va más que bien

Mucho mejor que ayer

Por eso gané, por eso gané, eh-eh-ieeh

[Ritornello]

Fuoco, fuoco

Vinceremo di nuovo (fuoco, fuoco)

Fuoco, fuoco

Non perderemo

Fuoco, fuoco (fuoco)

Bayo, bayo, bayo, bayo

[Coro]

Fire, fire

Vamo’ a ganar otra vez (fire, fire)

Fire, fire

No vamo’ a perder

Fire, fire (fire)

Bayo, bayo, bayo, bayo

[Strofa 2]

Per questo faccio quello che voglio

E vivo la vita come sognavo, ie-ieh (wuh)

Dimmi, dimmi, dimmi se sono io (sì, sì)

Dimmi, dimmi, dimmi se ti ho contagiato (okay)

Quello che voglio, piccola, tu ed io

Festeggiamo la vita così com’è

Dimmi, dimmi, dimmi se sono io (sono io)

Dimmi, dimmi, dimmi se ti ho contagiato

Perché tu (rematas?) e il basso che rimbomba (uh)

Non voglio che finisca questa rumba (oh)

Uoh-oh-oh-oh

1, 2, 3, forza!

Yeah-eh-eh-eh





[Verso 2]

Por eso hago lo que yo quiero

Y vivo la vida como lo soñé, ie-ieh (wuh)

Dime, dime, dime si soy yo (yeah-yeah)

Dime, dime, dime si te contagié (okay)

Lo que quiero, baby, tú y yo

Celebremos la vida como es

Dime, dime, dime si soy yo (soy yo)

Dime, dime, dime si te contagié

Porque tú te rematas y el bajo que retumba (uh)

No quiero que se acabe esta rumba (oh)

Uoh-oh-oh-oh

1, 2, 3, ¡leggo’!

Yeah-eh-eh-eh

[Ritornello]

Fuoco, fuoco

Vinceremo di nuovo (fuoco, fuoco)

Fuoco, fuoco (fuoco)

Non perderemo

Fuoco, fuoco (fuoco)

[Coro]

Fire, fire

Vamo’ a ganar otra vez (fire, fire)

Fire, fire (fire)

No vamo’ a perder

Fire, fire (fire)

[Strofa 3]

(Ooh, gol, ooh)

Positivo (sì), è così

Anche se non sarà facile, lo so (sempre po-)

Sii positivo, per quanto difficile possa sembrare, sii sempre positivo (sì)

E io sono attivo (wuh), vieni ti do vibrazioni positive (vibrazioni positive)

Positivo, perché la vita è una e dobbiamo godercela, sì

[Verso 3]

(Ooh, gol, ooh)

Positivo (sí), así es como es

Aunque no sea fácil, lo sé (siempre po-)

Sé positivo, por más difícil que se vea, siempre positivo (sí)

Y me activo (wuh), venga yo le paso la buena vibra (buena vibra)

Positivo, porque la vida es una y tenemos que gozar, yeah

[Ritornello]

Fuoco, fuoco

Vinceremo di nuovo

Fuoco, fuoco (fuoco, fuoco)

Non perderemo

Fuoco, fuoco (fuoco)

[Coro]

Fire, fire

Vamo’ a ganar otra vez

Fire, fire (fire, fire)

No vamo’ a perder

Fire, fire (fire)