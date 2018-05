J. Balvin, Zion & Lennox – No Es Justo: audio, testo e traduzione della nuova canzone

A due settimane dall’uscita dell’atteso quinto album in studio Vibras, il cantautore J. Balvin ha rilasciato un singolo promozionale che si intitola No Es Justo, quinta traccia del progetto, disponibile dall’11 maggio 2018.

Dopo Mi Gente, Machika, Ahora e Ambiente, il cantante colombiano ci propone il quinto assaggio della quinta era discografica, un pezzo che vede la collaborazione di Félix Ortiz (Zion) e Gabriel Pizarro (Lennox).

Il brano è stato scritto dagli interpreti e prodotto da Tainy & Sky Rompiendo El Bajo ed a mio parere è abbastanza gradevole. Ma giudicate voi ascoltandolo.

Per accedere all’audio su Youtube cliccate sulla cover in basso, mentre di seguito potete leggere i testi.

[Introduzione: Zion]

Oh-oh

Oh-oh-oh

Eh-ieh-ieh, ieh-ieh-ieh, ieh

[Ritornello: J Balvin, Zion, (Lennox)]

Quando inizi a ballare

Non è giusto, non è giusto

E me ne accorgo dal tuo sguardo

Ti piaccio, ti piaccio

Sto suonando questa canzone e ti sto guardando

Se ti avvicini a me, non fermarti

E se dico “Sei carina” ripetutamente

Questo ti piace e lo sai

Quando inizi a ballare

Non è giusto, non è giusto (tesoro)

E lo noto nel tuo sguardo

Ti piaccio, ti piaccio (¡su, dile Z!)

Sto suonando questa canzone e ti sto guardando

Se ti avvicini, non fermarti

E se dico “Sei carina” di continuo

Ti piace e lo sai

[Strofa 1: Lennox]

Senza di te non esiste la discoteca (-coteca)

Ti ho già dato molto e tu poco (dammi di più)

Sei il tassello mancante della festa (sì)

Se per passarla bene manchi solo tu

Lasciati andare

Sei ansiosa, lo vedo

Posso saziare tutti i tuoi desideri

Se io sono ciò di cui hai bisogno, e qui manchi solo tu

Lasciati andare

Sei ansioso, posso notarlo

Posso saziare tutti i tuoi desideri

Se io sono ciò di cui hai bisogno, e qui manchi solo tu (tesoro, ah)

[Ritornello: Zion]

Quando inizi a ballare

Non è giusto, non è giusto

E me ne accorgo dal tuo sguardo

Ti piaccio, ti piaccio

Sto suonando questa canzone e ti sto guardando

Se ti avvicini a me, non fermarti

E se dico “Sei carina” ripetutamente

Questo ti piace e lo sai

[Ponte: J Balvin, Zion]

Oggi sono venuto a cercarti un’altra volta

Voglio solo farlo un’altra volta

E non so cosa mi hai fatto

Mi è venuta voglia di spogliarmi

Oggi sono venuto a cercarti un’altra volta

Voglio solo farlo un’altra volta

E non so cosa mi hai fatto

Mi è venuta voglia di spogliarmi (Zion, piccola)

[Strofa 2: J Balvin]

Un paio di sguardi ma non succedeva niente

Il tempo passa, le distanze si riducono

Per avere i tuoi baci, che le mie labbra invocano

È iniziato nel desiderio, che si è trasformato in realtà

E ora stai venendo, ed è evidente

Che io ti piaccia, lo vedo da lontano

Lasciati andare, che l’atmosfera è buona

Segui il piano, che ho in mente

[Ritornello: J Balvin, Zion]

Quando inizi a ballare

Non è giusto, non è giusto

E me ne accorgo dal tuo sguardo

Ti piaccio, ti piaccio

Sto suonando questa canzone e ti sto guardando

Se ti avvicini a me, non fermarti

E se dico “Sei carina” ripetutamente

Questo ti piace e lo sai

Quando inizi a ballare

Non è giusto, non è giusto

E me ne accorgo dal tuo sguardo

Ti piaccio, ti piaccio





Sto suonando questa canzone e ti sto guardando

Se ti avvicini a me, non fermarti

E se dico “Sei carina” ripetutamente

Questo ti piace e lo sai

[Conclusione: J Balvin, Zion, Lennox]

Oggi sono venuto a cercarti un’altra volta

La Z

Voglio solo farlo un’altra volta

E la L

J Balvin, amico

Zion, piccola

J Balvin, amico

E Lennox

Tainy (tesoro)

Sky Rompiendo (quando inizi a ballare)

-Uoh-uoh-uoh-uoh-uoh-uoh, uoh-uoh-uoh-uoh-uoh-uoh

(Quando inizi a ballare)

Da qui non te ne vai, se te ne andrai lo farai con me (su, su, su, su)

Gaby Music

Da qui non te ne vai, se te ne andrai lo farai con me

Da qui non te ne vai, se te ne andrai lo farai con me (su, su)

Da qui non te ne vai, se te ne andrai lo farai con me (blep)

(Quando inizi a ballare)