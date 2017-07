J Balvin & Willy William nel nuovo singolo Mi Gente: guarda il video (con testo e traduzione)

In data 30 giugno 2017 è stato rilasciato su iTunes il nuovo scoppiettante singolo di J. Balvin feat. Willy William che si intitola Mi Gente.

Il cantautore reggaeton colombiano e il collega e producer francese, hanno unito le forze in questa ballabile canzone, che porta la firma dei due amati artisti.

William ha anche curato la produzione di questo allegro e festoso pezzo (in spagnolo e francese), decisamente adatto all’estate appena iniziata.

Cliccando sull’immagine sottostante accedete al video ufficiale disponibile dal 29 giugno, mentre a seguire potete leggere la traduzione in italiano e le parole che compongono il brano.

J Balvin – Mi Gente traduzione (Download)

[Strofa 1: J Balvin]

Se il ritmo ti spinge a muovere la testa

E abbiamo iniziato come vedi

La mia musica non discrimina nessuno

Quindi spacchiamo

Tutta la mia gente si muove

Guarda come tiene il ritmo

Faccio musica che intrattiene

Il mondo ci ama, ci ama

Mi ama

Tutta la mia gente si muove

Guarda come tiene il ritmo

Faccio musica che intrattiene

La mia musica spinge tutti a ballare

E si balla così

[Drop]

[Strofa 2: Willy William]

Stiamo facendo scoppiare la discoteca

La festa continua (o “la festa non finisce qua”), è appena iniziata

Sembra che, sia così

Ma tesoro, la la la la la

Francia, Colombia

Mi piace (Fermi)

J Balvin, Willy William

Ti piacciono (Fermi)

I DJ non mentono, gli piace la mia gente

E se n’è andato al mondiale (Fermi)

Non la abbassiamo, non ci fermiamo mai

E’ un altra mazza e Blam!

[Pre Ritornello: J Balvin, Willy William]

E dov’è la mia gente?

Ma bisogna muovere la testa

E dov’è la mia gente?

Dire Yeah, yeah, yeah

1, 2, 3, andiamo ‘

(Ay dì di sì)

[Drop]

[Strofa 3: J Balvin]

Da un angolo all’altro, da lì andiamo

Il mondo è grande, ma lo tengo in mano

Sono molto duro, no? Ok, eccoci

E alla fine continuiamo a ballare

Continuiamo a spaccare qui

Questa festa non finisce mai

Le bottiglie in alto, si

Li intrattengo ballando, spaccando e sono ancora qui

Continuiamo a spaccare qui

Questa festa non finisce mai

Le bottiglie in alto, si

Li intrattengo ballando, spaccando e sono ancora qui

[Pre Ritornello: J Balvin, Willy William]

E dov’è la mia gente?

Ma bisogna muovere la testa

E dov’è la mia gente?

Dire Yeah, yeah, yeah

1, 2, 3, andiamo ‘

(Ay dì di sì)

[Drop]

[Conclusione: J Balvin]

In tutto il mondo

Willy William

J Balvin, amico

Mi Gente – J. Balvin – Testo

[Verse 1: J Balvin]

Si el ritmo te lleva a mover la cabeza

Y empezamos como ves

Mi música no discrimina a nadie

Así que vamos a romper

Toda mi gente se mueve

Mira el ritmo como los tiene

Hago música que entretiene

El mundo nos quiere, nos quiere

Me quiere a mí

Toda mi gente se mueve

Mira el ritmo como los tiene

Hago música que entretiene

Mi música los tiene fuerte bailando

Y se baila así

[Drop]

[Verse 2: Willy William]

Estamos rompiendo la discoteca

La fiesta no para, apenas comienza

C’est comme ci, c’est comme ça

Ma chèrie, la la la la la

Francia, Colombia

Me gusta (Freeze)

J Balvin, Willy William

Te gusta (Freeze)

Los DJ’s no mienten, le gusta a mi gente

Y eso se fue mundial (Freeze)

No le bajamos, más nunca paramos

Es otro palo y ¡Blam!

[Pre Chorus: J Balvin, Willy William]

Y dónde está mi gente?

Mais il faut bouger la tête

Y dónde está mi gente?

Say yeah, yeah, yeah

1, 2, 3, leggo’

(Ay di que sí)

[Drop]

[Verse 3: J Balvin]

Esquina a esquina, de ahí nos vamos

El mundo es grande pero lo tengo en mi mano

Estoy muy duro, si? Ok, ahí vamo’

Y con el tiempo nos seguimos elevando

Que seguimos rompiendo aquí

Esta fiesta no tiene fin

Botellas para arriba, si

Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí

Que seguimos rompiendo aquí

Esta fiesta no tiene fin

Botellas para arriba, si

Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí

[Pre Chorus: J Balvin, Willy William]

Y dónde está mi gente?

Mais il faut bouger la tête

Y dónde está mi gente?

Say yeah, yeah, yeah

1, 2, 3, leggo’

(Ay di que sí)

[Drop]

[Outro: J Balvin]

Worldwide

Willy William

J Balvin, man

















