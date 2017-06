J. Balvin, Jowell & Randy nel nuovo singolo Bonita: guarda il video ufficiale (testo e traduzione)

Il cantante reggaeton colombiano J. Balvin vi presenta il suo nuovo singolo battezzato Bonita, inciso insieme ai colleghi portoricani Jowell (al secolo Joel Alexis Muñoz Martínez) & Randy (Randy Ariel Ortiz Acevedo).

Questo bel pezzo è stato scritto da Jowell & Randy & J Balvin e prodotto da Dayme & El High e Sky Rompiendo El Bajo.





La canzone è incentrata su una tipa “bonita”: la protagonista è infatti una bella ragazza alla quale il trio fa la corte.

E’ molto sinteticamente questo il concept del brano, accompagnato dal video ufficiale quasi interamente ambientato in discoteca.

Per gustarvi questo filmato cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale potete leggere la traduzione in italiano e le parole in spagnolo che compongono la canzone, che a mio parere potrebbe tranquillamente divenire uno dei tormentoni dell’estate 2017.

Bonita – J. Balvin – Traduzione (Download)

[Introduzione: J Balvin]

Lei è in ritardo, per sistemarsi si mette un paio d’ore

Chiama la sua amica, non le piace uscire da sola

E la sera, si lascia andare, oh

[Ritornello: Randy]

Diventa caliente quando si sente strusciare

E anch’io sono caliente se la vedo

Lei è così bella in giro sola soletta

Con quelle forme balla vicino a me

Diventa caliente quando si sente strusciare

E anch’io sono caliente se la vedo

Lei è così bella in giro sola soletta

Con quelle forme balla vicino a me

[Verso 1: Jowell]

Si prepara per la festa

Questo è il livello della vita

Ma incollati davanti e fai salire quel vestito

E’ troppo stretto fallo prima che ti faccia male

Tu sei mia baby, resta con me usciamo fuori dal locale

Ballalo al massimo, che ti importa della gente?

Al diavolo che ti importa della gente

Tutto questo è per me, ballando ti ho dato [?]

Non c’è più niente, ti diro:

Che questo non finirà finché sarai priva di coscienza

Bisogna perdere la pazienza

E lasciar andare le gambe ora ti sistemo

Hai questa dipendenza che mi coinvolge

[Ritornello: Randy]

Diventa caliente quando si sente strusciare

E anch’io sono caliente se la vedo

Lei è così bella in giro sola soletta

Con quelle forme balla vicino a me

Diventa caliente quando si sente strusciare

E anch’io sono caliente se la vedo

Lei è così bella in giro sola soletta

Con quelle forme balla vicino a me

[Verso 2: J Balvin]

Chiede che la tocchi, a volte che la baci

Mi da motivazioni che quando sorge il sole

È ben acceso, la tengo sotto mira

Selvaggia di notte, una santa di giorno

Baby, il ritmo prende il sopravvento su di te

Piace a te e anche me

Passiamo la notte dandoci dentro

Baby, il ritmo prende il sopravvento su di te

Piace a te e anche me

Passiamo la notte dandoci dentro

[Verso 3: Jowell Randy]

(Senti questo)

Se chiedi di strusciare eccoti servita

Baila, no, non aver paura

Hai il verde, perché lo segui senza limiti

(Jowell e Randy)

E se vuoi strusciarti, incollati

Facciamolo senza pensieri

Qui non bisogna nascondersi

Devi solo muoverti e animarti

E se vuoi strusciarti, incollati

Facciamolo senza pensieri

Qui non bisogna nascondersi

Bene bellezza, la ragazza diventa sfacciata

Lei sa di essere bella

E la strafiga è fuori dal pianeta!

[Ritornello: Randy]

Diventa caliente quando si sente strusciare

E anch’io sono caliente se la vedo

Lei è così bella in giro sola soletta

Con quelle forme balla vicino a me

Diventa caliente quando si sente strusciare

E anch’io sono caliente se la vedo

Lei è così bella in giro sola soletta

Con quelle forme balla vicino a me

Link sponsorizzati









[Conclusione]

Viva la musica (Viva la musica)

Son Jowell & Randy, Jowell & Randy

J Balvin, Dayme & The High

Dímelo parce, siamo tornati

Sky

Powered by NuoveCanzoni.com

J. Balvin – Bonita testo

Dayme Y & El High

[Intro: J Balvin]

Ella se tarda arreglándose un par de horas

Llama a su amiga, no le gusta salir sola

Y de la noche, dejarse llevar, oh

[Coro: Randy]

Se pone caliente cuando escucha este perreo

Y yo también me pongo caliente si la veo

Ella es tan bonita, por ahí tan solita

Con esa cinturita, bailándome cerquita

Se pone caliente cuando escucha este perreo

Y yo también me pongo caliente si la veo

Ella es tan bonita, por ahí tan solita

Con esa cinturita, bailándome cerquita

[Verse 1: Jowell]

Que se prepare pa’ la fiesta

Que la cintura está en level

Ma pégate al frente y que suba esa tela

Que esto es asfixiado hasta que a ti te duela

Tú eres mi bebé, no te me salgas de al frente

Bailalo fuerte, que importa la gente ?

Al garete, no importa la gente

To’ eso es pa’ mí, bailando te di fuete

No hay ma’ na’, te diré:

Y esto no para hasta que estés sin conciencia

hay que perder la paciencia

Y te sueltes las piernas, hoy vamo’ a meterte

Chula tú tienes esa adicción que me pone y me tiene

[Coro: Randy]

Se pone caliente cuando escucha este perreo

Y yo también me pongo caliente si la veo

Ella es tan bonita, por ahí tan solita

Con esa cinturita, bailándome cerquita

Se pone caliente cuando escucha este perreo

Y yo también me pongo caliente si la veo

Ella es tan bonita, por ahí tan solita

Con esa cinturita, bailándome cerquita

[Verse 2: J Balvin]

Ella pide que la toque, a veces que la bese

Me manda razones, que cuando amanece

Está bien encendía, la tengo en la mira

Fiera de noche, una santa de día

Baby, el ritmo se adueña de tu piel

A ti te gusta y a mí también

Ven pasemos la noche dándole

Baby, el ritmo se adueña de tu piel

A ti te gusta y a mí también

Ven pasemos la noche dándole

[Verse 3: Jowell Randy]

(Oye esto)

Si tú pides perreo, toma perreo

Báilalo, no, no tengas miedo

Tienes la verde, pa’ que lo sigas sin limite

(Jowell y Randy)

Y si tú quieres guayoteo, pégate

Vamo’ hacerlo sin perce

Aquí no hay que esconderse

Solo tienes que moverte y encenderte

Y si tú quieres guayoteo

Quédate vamo’ hacerlo sin perce

Aquí no hay que esconderse, pégate

Bien chula, se pone coqueta la nena

Ella sabe que esta buena

Y bien chula fuera del planeta ella es!

[Coro: Randy]

Se pone caliente cuando escucha este perreo

Y yo también me pongo caliente si la veo

Ella es tan bonita, por ahí tan solita

Con esa cinturita, bailándome cerquita

Se pone caliente cuando escucha este perreo

Y yo también me pongo caliente si la veo

Ella es tan bonita, por ahí tan solita

Con esa cinturita, bailándome cerquita

[Outro]

Viva la musik (Viva la musik)

Son Jowell & Randy, Jowell & Randy

J Balvin, Dayme & El High

Dímelo parce, estamos de vuelta

Sky

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi