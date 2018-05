J. Balvin – Dónde Estarás: testo, traduzione e audio

A una settimana dal rilascio del quinto album in studio Vibras, il cantautore J. Balvin ha rilasciato un singolo promozionale che si intitola Dónde Estarás, tredicesima e penultima traccia dell’atteso progetto, anticipato da Mi Gente, Machika, Ahora, Ambiente e No Es Justo.

Scritta dall’interprete e prodotta da Tainy & Sky Rompiendo El Bajo, nella nuova canzone si parla di una relazione giunta al termine, ma Balvin si auspica che la donna che ama torni tra le sue braccia.

E’ più o meno questo il significato del brano, che è possibile ascoltare su Youtube cliccando sulla cover in basso, dopo la quale accedete al testo e alla relativa traduzione in italiano.

[Pre-Coro] Te sigues perdiendo Buscarte, más no puedo Me tienes sediento (yeah) pensando en tu cuerpo Nada es igual Ven, volvamos a conversar Animarte pa’ conversar Porque la verdad

[Verso 2] Te haces la inocente y lo sabes Que va pasando el tiempo y es tarde Quizás esto no estaba en los planes Un día te esperé y no llegaste

No es culpa mía, ahora todo es diferente (uoh-uoh) Decisión tuya alejarte de la gente (yeah-yeah) Pero si vuelve’, ma’, yo cambio por siempre Yo cambio por siempre, baby No es culpa mía, ahora todo es diferente (yeah-yeah) Decisión tuya alejarte de la gente (de la gente) Pero si vuelve’, ma’, yo cambio por siempre (yeah)

[Verso 1] ¿Qué te hiciste querí’a? ¿Qué es de tu vida? (yeah-yeah) No lo pensamo’ bien antes de la parti’a (ay-ay) Tú buscándome en Medallo y yo viviendo en Mia Desde que yo no estoy tu cama está fría, ‘tá fría, ‘tá fría (yeah-yeah)

[Pre-Coro] Te sigues perdiendo Buscarte, más no puedo Me tienes sediento (yeah) pensando en tu cuerpo Nada es igual Ven, volvamos a conversar Animarte pa’ conversar Porque la verdad

Dónde Estarás traduzione

[Introduzione]

J Balvin, amico

Andiamo!

[Pre-Ritornello]

Continui a perdere

Cercarti, non posso

Mi viene sete (sì) pensando al tuo corpo

Nulla è più come prima

Vieni, parliamo di nuovo

Parliamone

Perché in verità

[Ritornello]

Voglio sapere dove sei

Se vuoi davvero tornare

Tornerai, me lo sento

Che per me moriresti a fuoco lento (per me moriresti)

Voglio sapere dove sei

Se vuoi davvero tornare

Tornerai, me lo sento

Che per me moriresti a fuoco lento (per me moriresti)





[Strofa 1]

Che ti è successo tesoro?

Come te la passi? (Yeah-yeah)

Non abbiamo riflettuto abbastanza prima della partenza (ay-ay)

Mi stai cercando a Medallo* ed io vivo a Miami

Da quando non ci sono il tuo letto è freddo, è freddo, è freddo

(Yeah-yeah)

Non è colpa mia, ora è tutto diverso (uoh-uoh)

La tua scelta di tagliare i contatti (sì, sì)

Ma se tornerai io cambierò per sempre

Cambierò per sempre, piccola

Non è colpa mia, ora è tutto diverso (sì-sì)

La tua scelta di tagliare i contatti

Ma se tornerai io cambierò per sempre (sì)

[Ritornello]

Voglio sapere dove sei

Se vuoi davvero venire

Vieni, me lo sento

Che per me moriresti a fuoco lento

Voglio sapere dove sei

Se vuoi davvero venire

Vieni, me lo sento

Che per me moriresti a fuoco lento (per me moriresti)

[Strofa 2]

Fai l’innocente e sai che

Il tempo sta scadendo ed è tardi

Forse questo non faceva parte dei progetti

Un giorno ti ho aspettata e non sei tornata

Quella sensazione che comunica

Il tuo corpo è dipendenza

È pieno di dubbi e proibizioni

Penso che ci sia stata una mancanza di comunicazione

Quella sensazione che comunica

Il tuo corpo è dipendenza

È pieno di dubbi e proibizioni

Penso che ci sia stata una mancanza di comunicazione

[Pre-Ritornello]

Continui a perdere

Cercarti, non posso

Mi viene sete (sì) pensando al tuo corpo

Nulla è più come prima

Vieni, parliamo di nuovo

Parliamone

Perché in verità

[Ritornello]

Voglio sapere dove sei (sì, sì)

Se vuoi davvero tornare (no-oh)

Tornerai, me lo sento

Che per me moriresti a fuoco lento (per me moriresti, piccola)

Voglio sapere dove sei

Se vuoi davvero tornare

Tornerai, me lo sento

Che per me moriresti a fuoco lento (per me moriresti)

[Conclusione]

Che ti è successo tesoro?

Che-che ti è successo tesoro?

* Una città in Colombia dove il reggaeton viene suonato tutta la notte.