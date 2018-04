J. Balvin – Ambiente: video ufficiale testo e traduzione

Si intitola Ambiente il nuovo singolo di J. Balvin, che anticipa l’uscita del quinto album in studio Vibras, out il prossimo 25 maggio.

Scritta dall’interprete con la collaborazione di Sky Rompiendo El Bajo, che l’ha anche prodotta insieme a Tainy, la nuova canzone è disponibile in streaming e digitale dal 12 aprile 2018.

Nel brano, il cantautore reggaeton colombiano seduce e si lascia sedurre da una ragazza e il video ufficiale è una gioia per gli occhi dei maschietti.

Per gustarvi il filmato cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete alla traduzione e alle parole in spagnolo che compongono questo pezzo.

[Conclusione] Sto dannandomi la mente Sono stato paziente quando indugi Volevo vederti da tanto tempo E oggi fortunatamente ti divoro Non gliene importa niente, è una ragazzaccia E non vuole saperne di darla E se c’è fumo nell’ambiente Diventa folle e non non vuol saperne di fermarsi

[Ponte] Ho bisogno sapere cosa pensi Quando mi pensi Nell’intimità mi convinci a non pentirmi Delle cose che fai a me (me) E i suoi lunghi capelli che toccano terra Uno sguardo che non riflette la paura Un desiderio che mi tiene prigioniero Voglio mentire, ma onestamente

[Pre-Ritornello] Sono qui per spegnerti quel fuoco Per darci dentro alla grande in modo da rivederci So che forse hai un nuovo fidanzato Ma sei agitata per questa pozione Woah-woah-woah Tesoro, sei irrefrenabile Ti piace peccare, possedere gli sconosciuti Nel mio letto si insedia e ci svegliamo Mentre mi parli, mi dispero (mi dispero, piccola)

[Strofa 2] Se vuoi, dimmi, per vedere Sei calda? Anch’io Sei salita di livello Non scendere di cento È passata più di un’ora E continua a volerne come se avessimo iniziato adesso

[Ritornello] Danneggiando la mia mente Sono stato paziente quando indugi Volevo vederti da tanto tempo E oggi fortunatamente ti divoro Non gliene importa niente, è una ragazzaccia E non vuole saperne di darla E se c’è fumo nell’ambiente Diventa folle e non non vuol saperne di fermarsi Mi fa tirar fuori il tuo stesso istinto animale Quello che esce quando si eccita Ha le sue debolezze e le ho scoperte Yeah eeeh

[Pre-Ritornello] Sono qui per spegnerti quel fuoco Per darci dentro alla grande in modo da rivederci So che forse hai un nuovo fidanzato Ma sei agitata per questa pozione Woah-woah-woah Tesoro, sei irrefrenabile Ti piace peccare, possedere gli sconosciuti Nel mio letto si insedia e ci svegliamo Mentre mi parli, mi dispero (mi dispero, piccola)

[Strofa 1] Mi ha fatto sentir male con uno sguardo Occhi da diavoletta, che si lasciava andare Non era cattiva, me lo giurava Ma dimostrava qualcosa di diverso quando si consegnava

[Ritornello] Sto dannandomi la mente Sono stato paziente quando indugi Volevo vederti da tanto tempo E oggi fortunatamente ti divoro Non gliene importa niente, è una ragazzaccia E non vuole saperne di darla E se c’è fumo nell’ambiente Diventa folle e non non vuol saperne di fermarsi Mi fa tirar fuori il tuo stesso istinto animale Quello che esce quando si eccita Ha le sue debolezze e le ho scoperte Yeah eeeh

[Introduzione] Ho bisogno sapere cosa pensi Quando mi pensi Nell’intimità mi convinci a non pentirmi Delle cose che fai a me (me) E i suoi lunghi capelli che toccano terra Uno sguardo che non riflette la paura Un desiderio che mi tiene prigioniero Voglio mentire, ma onestamente

Testo Ambiente

[Intro]

Tengo la necesidad de saber lo que piensas

Cuando piensas en mí

En la intimidad me convence de que no me arrepienta

De las cosas que me hace a mí (mí)

Y su pelo que llega al suelo

Una mirada que no refleja miedo

Un deseo que me tiene preso

Le quiero mentir, pero le soy sincero

[Coro]

Aq-Aquí dañándome la mente

He sido paciente cuando te demoras

Hace tiempo quería verte

Y hoy por suerte soy quien te devora

Ya no le importa nada, es una nena mala

Y no le quiere bajar

Y si hay humo en el ambiente

Se pone demente y no quiere parar

Me saca su instinto animal

Ese que sale cuando ya es tarde

Tiene su punto y yo se lo encontré

Yeah eeeh

[Verso 1]

Me puso malo con una mirada

Ojos de diabla, como se soltaba

Que no era mala ella me juraba

Pero demostraba otra cosa cuando se entregaba

[Pre-coro]

Ya llegue yo pa’ apagarte ese fuego

Hacértelo bien para vernos de nuevo

Sé que tal vez tienes un novio nuevo

Pero estás inquieta por este veneno

Woah-woah-woah

Nena, tú vas sin frenos

Te gusta pecar, te adueñas de lo ajeno

En mi cama se instala y amanecemos

Como me hablas, me desespero (me desespero, bebé)

[Coro]

Aq-Aquí dañándome la mente

He sido paciente cuando te demoras

Hace tiempo quería verte

Y hoy por suerte soy quien te devora

Ya no le importa nada, es una nena mala

Y no le quiere bajar

Y si hay humo en el ambiente

Se pone demente y no quiere parar

Me saca su instinto animal

Ese que sale cuando ya es tarde

Tiene su punto y yo se lo encontré

Yeah eeeh

[Verso 2]

Si quieres, dime, a ver

¿Tú estás hot? Yo también

Subiste de nivel

No le bajas de cien

Ha pasado más de una hora

Y sigue pidiendo como si empezamos ahora

[Pre-coro]

Ya llegue yo pa’ apagarte ese fuego

Hacértelo bien para vernos de nuevo

Sé que tal vez tienes un novio nuevo

Pero estás inquieta por este veneno

Woah-woah-woah

Nena, tú vas sin frenos

Te gusta pecar, te adueñas de lo ajeno

En mi cama se instala y amanecemos

Como me hablas, me desespero (me desespero, baby)

[Puente]

Tengo la necesidad de saber lo que piensas

Cuando piensas en mí

En la intimidad me convence de que no me arrepienta

De las cosas que me hace a mí (mí)

Y su pelo que llega al suelo

Una mirada que no refleja miedo

Un deseo que me tiene preso

Le quiero mentir, pero le soy sincero

[Outro]

Aq-Aquí dañándome la mente

He sido paciente cuando te demoras

Hace tiempo quería verte

Y hoy por suerte soy quien te devora

Ya no le importa nada, es una nena mala

Y no le quiere bajar

Y si hay humo en el ambiente

Se pone demente y no quiere parar