J-Ax, Fedez & T-Pain nel nuovo singolo Senza pagare: audio, testo e traduzione + teaser video con Pio e Amedeo e Chiara Ferragni

Senza pagare, quarta track in scaletta nel fortunato album collaborativo di J-Ax e Fedez “Comunisti col Rolex” (doppio disco di platino), dal 12 maggio 2017 è disponibile come singolo nella nuova versione incisa con la collaborazione del rapper, cantante e produttore discografico statunitense T-Pain.

Scritto da J-Ax e Fedez e prodotto da Takagi & Ketra, Senza pagare feat T-Pain, viene ora riproposto con sonorità più ritmate e strofe riscritte, che descrivono un’aberrazione tutta italiana: hai raggiunto un certo status non quando sei diventato ricco e hai molti soldi, ma quando grazie alla popolarità, nessuno ti chiede di pagare e tutto ti viene offerto e quindi puoi “scroccare”.





Non a caso nel video ufficiale di prossima uscita diretto da Mauro Russo ed ambientato tra Foggia e Los Angeles, sono presenti anche gli scrocconi per eccellenza, ex Iene ed ora protagonisti della divertentissima trasmissione EmiGratis: sto ovviamente parlando di Pio ed Amedeo, originari di Foggia. Ma nel filmato, che milioni di fans non vedono l’ora di vedere, è anche presente la fidanzata a futura moglie di Fedez, Chiara Ferragni. Sotto uno screenshot del videoclip.

Su Youtube è da qualche giorno possibile vedere il teaser del video, mentre qui il “balletto scoordinato” di Pio, Amedeo e Chiara.

A seguire il testo e la traduzione in italiano del verso del rapper americano.

Senza pagare - Traduzione di T-Pain

Imploravamo un lavoro

Ora ci sentiamo come se avessimo bisogno di avere alcun lavoro

Abbiamo andiamo ovunque senza spendere alcun dollaro

Ora siamo impazziti al [?]

Ci andiamo direttamente in Lamborghini

[?]

(I'ma ballin'?) in una buona giornata

Ma ora sto bene nel senso positivo

Mi piace, ayy, le piace, ayy

E ogni cosa arriva al momento giusto

Puntualmente

