IZI: ascolta il nuovo brano Volare (con testo)

Volare è il nuovo singolo promozionale del secondo album di Izi intitolato Pizzicato, fuori il prossimo 5 maggio per Sony Music Italy e Thaurus Music.

Dopo Pianto e 4GETU, il 21 aprile l’emergente rapper ha pubblicato questa canzone, nona track in scaletta nell’atteso disco.





Volare è stata prodotta da Sick Luke e parla del rapporto che c’è stato tra Izi e una ragazza, che purtroppo per lei, viene scaricata appena dopo aver fatto sesso.

In attesa di ascoltare le altre dieci canzoni del disco, per accedere all’audio del brano, scritto dall’interprete, cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate le parole.

IZI – Volare testo (Download)

[Introduzione]

Baby, baby

Baby io so volare

Izeh, Izeh.

[Ritornello]

Baby io so volare

Un giorno vieni con me

Io so come curare

Tu vieni un giorno con me

Con me, con me, con me

Con me, con me, con me

Con me, con me, con me

Con me, con me

Tu vieni un giorno con me.

[Verso 1]

Viaggio levitando come un fachiro

Tu stai screditando la famiglia amico

E’ al guinzaglio la mia dipendenza dalla gadro

Frà ‘sti pacchi in giro fan lo sbirro ladro

Fumo le fumo l’essenza

Nuvole, nuvole e nebbia

In giro ho le brugole per chi ha bisogno

Io metto a posto e lo stato mi ferma

Faccio lo stesso che non m’interessa

Posto di blocco: pezzi di mer*a

Piuttosto la butto dal terzo a P-Terra

Piuttosto mi butto che scappo nell’erba

E questi fan brutto ma mai come me

Lo sanno tutti, pure la tua zozza

Se faccio le zozze sul pezzo è perché

Devo sporcarti l’orecchio per forza

E tu vieni con me che ti conviene

Che vedrai un giorno con me ti diverti

Come quel tifoso all’inizio di un derby

Con me sei schifoso: una pressa

Comprendi?

[Interludio]

Izeh, Izeh

[Ritornello]

Baby io so volare

Un giorno vieni con me

Io so come curare

Tu vieni un giorno con me

Con me, con me, con me

Con me, con me, con me

Con me, con me, con me

E con me, e con me

Vieni un giorno con me.

[Verso 2]

Quando mi scrivi quelle cose sai che non è vero

Che mi fomenti tanto per, ma lo vorresti dietro

Son fatto per non ascoltarti, tanto che vorresti?

Tu non ti ascolti e dai pareri come se sapessi

Io che ti scopo giusto proprio perché non capisci

Che ti confondi in due secondi

Vuoi la canna e il Riesling

Dopo ti offendi che provi a colpirmi

Ma ti riprendi? Dovresti coprirti!

Fra’ per la strada continuo a colpire

Sto con la bandana e non mi piace che scoppi gli scarsi

Aperitivo con gli anacardi

Dopo le scrivo se vuole beccarsi

Sta fuori al bar con il suo bacardi

Sta con gli amici, non ha voglia di fare se stessa

Poi si allontana per fare se stessa

Sopra di me, me pari una leonessa

Lascio le pare per due ore, dopo le riacchiappo

Questa va via col culo rosso: impronta dello schiaffo

Faccio “Un, due, tre” però al due scappo

Faccio “Vroom Vroom Vroom” con il booster marcio

Ti fotto bene non mi vedi più

Ti ho scopato bene, forse troppo, non ti levi più

Ti ho firmato i Levi’s, dopo i leggins non li levi più

Senti il mio profumo ovunque quindi non ti lavi più.

[Ritornello]

Baby io so volare

Un giorno vieni con me

Io so come curare

Tu vieni un giorno con me

Con me, con me, con me

Con me, con me, con me

Con me, con me, con me

E con me, e con me

Vieni un giorno con me.

[Conclusione]

Tutti i ca**o di giorni, yah

Wild Bandana

Yeeh, eeh.

















