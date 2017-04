IZI: ascolta il nuovo brano 4GETU (con testo) + video

4GETU è il titolo del nuovo singolo del rapper Izi, che arriva dopo il successo di Pianto (guarda il video).

Entrambe le canzoni di Diego Germini, meglio conosciuto come Izi, saranno incluse nel nuovo nonché secondo studio album che si intitola Pizzicato (il CD è disponibile in pre-order su Amazon), il cui rilascio è fissato al prossimo 5 maggio, ad un anno quasi esatto di distanza da Fenice.

Dell’atteso progetto discografico di Izi al momento si sa ben poco; oltre alla copertina, si conoscono tuttavia i primi due tasselli: il citato Pianto, che nelle ultime settimane ha riscosso un notevole successo, e questo nuovissimo e piuttosto breve pezzo prodotto da Noise, pubblicato nei digital store e nelle principali piattaforme streaming il 13 aprile 2017.

Siete curiosi di ascoltare 4GETU? Potete farlo su Spotify cliccando sulla cover in basso, mentre a seguire trovate le parole che lo compongono.

Edit: nemmeno il tempo di pubblicare l’articolo che è uscito il video ufficiale diretto da Federico Merlo.

4GETU testo – Izi (Download)

Se vuoi essere leggero

Non puoi dimenticare

Non puoi bere lo schifo sennò poi diventi uguale

Non puoi fare lo schiscio* su argomenti che non vuoi trattare

Resta fermo lì e poi fatti attraversare

Perché se vuoi essere leggero devi affrontare la mer*a

Se questa viene a galla, blocca l’ansia e posa l’erba

Falla arrivare a riva e dopo quando si avvicina

Accoglila come un’amica e dopo trattala da serva

Se vuoi essere leggero tu

Scendi a compromessi

(No) sempre chiaro

(Metti) la testa pari (con) quello che ti circonda

Non affogare la tua pace con la birra bionda (Ehh!)

Non infilare la tua mazza (alla prima stron*a)

Fai quello che vuoi ma abbi rispetto per te

Perché rispetto agli altri sei come il prescelto per me

Niente paura che al mondo niente è perfetto fra gli umani

Imparereste a mettere le ali se viveste da leali

(E invece no), col cervello

(Invece mo’) il tuo potere

(Invece bro) qua scambiano il lecito con l’illecito

Ci danno da mangiare avanzi

E noi babbi che li mangiamo

Per quanto può andare avanti?

E frà (?) ci siamo

Infrarossi, codice a barre, sbarre, etichette nei bar di quartiere

Sbarbi con Barbie di diciassettenne anni appena compiuti

Ma con due tette rifatte

Sembrano scudi di carne

Ma che proteggono?

Niente.

*Schiscio è un’espressione dialettale lombarda che significa “stare al proprio posto, stare zitto”.

















