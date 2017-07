Italobrothers: guarda il video di Summer Air + testo e traduzione

Gli Italobrothers sono il cantante Matthias Metten ed i producers Zacharias Adrian e Kristian Sandberg, un trio dance composto da questi tre giovani ragazzi che hanno stoffa da vendere.

Nonostante sia stata rilasciata il 30 settembre 2016, cioè appena dopo la fine dell’estate, Summer Air è una di quelle canzoni perfette per la calda stagione e non a caso entrerà in rotazione radiofonica nazionale dal prossimo 4 agosto.

Si tratta di una canzone decisamente orecchiabile, radio friendly e assolutamente sorprendente, una potenziale hit che devo dire, è molto ben fatta e che forse è ideale per ogni stagione.

Il testo, che potete leggere insieme alla traduzione in italiano scorrendo la pagina, descrive l’occasionale incontro tra un uomo e una donna, a seguito del quale scatta il cosiddetto colpo di fulmine.

Il video ufficiale è disponibile dal 18 luglio 2017 e per gustarvelo cliccate sull’immagine sottostante.

Summer Air – Italobrothers – Traduzione (Download)

[Introduzione]

Facciamo un passo indietro (andiamo adesso)

Facciamo un passo indietro (andiamo adesso)

[Verso 1]

Okay, ero ubriaco da paura

Okay, ma lo eri anche tu

Lo stesso volo, la stessa fila

Lo stesso albergo

Può sembrare falso, ma questa è la verità

[Pre-Ritornello]

Perché non torniamo indietro

Torniamo da dove proveniamo?

L’aria d’estate

L’aria d’estate

Perché non torniamo indietro

Torniamo da dove proveniamo?

L’aria d’estate

L’aria d’estate

[Ritornello]

Torniamo indietro

Andiamo adesso

Torniamo indietro

Andiamo adesso

Torniamo indietro

Andiamo adesso

Torniamo indietro

Andiamo adesso

L’aria d’estate

L’aria d’estate

[Verso 2]

Okay, credo di essere ancora ubriaco

Okay, ubriaco di te

Un solo bacio, un solo tocco, tutto insieme

Ancora una volta

Restiamo qui stanotte

Forse due

[Pre-Ritornello]

Perché non torniamo indietro

Torniamo da dove proveniamo?

L’aria d’estate

L’aria d’estate

Perché non torniamo indietro

Torniamo da dove proveniamo?

L’aria d’estate

L’aria d’estate

Link sponsorizzati









[Ritornello]

Torniamo indietro

Andiamo adesso

Torniamo indietro

Andiamo adesso

Torniamo indietro

Andiamo adesso

Torniamo indietro

Andiamo adesso

L’aria d’estate

L’aria d’estate

[Ponte]

Mi hai preso la mano

Mi hai portato in paradiso

Da quando sono tornato a casa

Mi sento paralizzato

Baby è tutto sbagliato

Facciamolo nel modo giusto

[Pre-Ritornello]

Perché non torniamo indietro

Torniamo da dove proveniamo?

L’aria d’estate

L’aria d’estate

Perché non torniamo indietro

Torniamo da dove proveniamo?

L’aria d’estate

[Ritornello]

Torniamo indietro

Andiamo adesso

Torniamo indietro

Andiamo adesso

Torniamo indietro

L’aria estiva

Perché non torniamo?

Powered by NuoveCanzoni.com

Italobrothers – Summer Air testo

[Intro]

Let’s go back (let’s go now)

Let’s go back (let’s go now)

[Verse 1]

Okay, I was drunk as hell

Okay, but so were you

The same flight, same row

The same hotel

That sounds fake, but this is the truth

[Pre-Chorus]

Why don’t we just go back

Back to where we came from?

The summer air

The summer air

Why don’t we just go back

Back to where we came from?

The summer air

The summer air

[Chorus]

Let’s go back

Let’s go now

Let’s go back

Let’s go now

Let’s go back

Let’s go now

Let’s go back

Let’s go now

The summer air

The summer air

[Verse 2]

Okay, I guess I’m still high

Okay, a high on you

One kiss, one touch, all in

One more time

Stay the night

Maybe two

[Pre-Chorus]

Why don’t we just go back

Back to where we came from?

The summer air

The summer air

Why don’t we just go back

Back to where we came from?

The summer air

The summer air

[Chorus]

Let’s go back

Let’s go now

Let’s go back

Let’s go now

Let’s go back

Let’s go now

Let’s go back

Let’s go now

The summer air

The summer air

[Bridge]

You grabbed my hand

You took me to paradise

And by no chance if I get this night

Since I’m back home

I feel like paralyzed

Baby it’s all wrong

Let’s make it right

[Pre-Chorus]

Why don’t we just go back

Back to where we came from?

The summer air

The summer air

Why don’t we just go back

Back to where we came from?

The summer air

The summer air

[Chorus]

Let’s go back

Let’s go now

Let’s go back

Let’s go now

Let’s go back

Let’s go now

The summer air

Why don’t we just go back?

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi