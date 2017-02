Kygo & Selena Gomez nel nuovo singolo It Ain’t Me: audio, testo e traduzione

It Ain’t Me è il titolo del nuovo singolo di Kygo e Selena Gomez, uscito il 17 febbraio 2017. Non sono chiare le finalità della canzone, anche se si presume che il brano, possa essere incluso nel secondo studio album del dj, produttore discografico, cantautore e musicista norvegese, che farà seguito al disco d’esordio Cloud Nine (2016).

Niente male la nuova canzone di quest’artista, una convincente produzione EMD-Tropical House, magistralmente interpretata dall’ex stellina Disney, ora cantautrice statunitense classe ’92.

Il brano è stato scritto da Kygo, Selena, Brian Lee, Ali Tamposi e Andrew Wyatt.

Per quel che concerne il significato (che potete approfondire leggendo la mia traduzione in italiano che trovate scorrendo la pagina), brevemente, si parla di una rottura di un legame affettivo di lunga durata: lui è uno di quei tipi che la sera esce senza la sua dolce metà, una di quelle persone che inoltre si ubriaca e Selena non ne può più e di conseguenza lo molla. It Ain’t Me significa “non sono io”, ovvero non sarà più lei ad uscire la notte per riportarlo a casa, a coccolarlo ecc.

Siete curiosi di ascoltare la nuovissima canzone? Potete farlo direttamente nel canale Youtube del producer cliccando sulla cover in basso, mentre a seguire trovate il testo tradotto e quello in inglese.

Kygo e Selena Gomez – It Ain’t Me traduzione (Download su iTunes)

[Verse 1: Selena Gomez]

Ho fatto un sogno

Bevevamo whisky puro

All’ultimo piano della Bowery*

Ed ero abbastanza sballata

Ad un certo punto

Ci siamo fermati a guardarci negli occhi

Tu eri stato fuori tutta la notte

E ne avevo abbastanza

[Pre-Ritornello: Selena Gomez]

No, io non voglio sapere dove sei stato o dove sei andando

Ma so che non sarò a casa

E tu ti ritroverai da solo

[Ritornello: Selena Gomez]

Chi ti guiderà attraverso il lato oscuro del mattino?

Chi ti cullerà quando il sole non ti farà dormire?

Chi si sveglierà per accompagnarti a casa quando sei ubriaco e tutto solo?

Chi ti guiderà attraverso il lato oscuro del mattino?

Non sarò io

Link sponsorizzati









[Drop: Selena Gomez + Kygo]

Non io

Non sarò io

Non io

[Verso 2: Selena Gomez]

Ho fatto un sogno

Avevamo nuovamente diciassette anni

Notti d’estate e le libertà

Non crescevamo mai

Porterò con me le Polaroid e i ricordi

Lasciando alle spalle il peggio di noi

[Ritornello: Selena Gomez]

Chi ti guiderà attraverso il lato oscuro del mattino?

Chi ti cullerà quando il sole non ti farà dormire?

Chi si sveglierà per accompagnarti a casa quando sei ubriaco e tutto solo?

Chi ti guiderà attraverso il lato oscuro del mattino?

Non sarò io

[Post-Ritornello: Selena Gomez + Kygo]

Non sarò io, no no

Non io, no no

Non sarò io, no no

Chi ti guiderà attraverso il lato oscuro del mattino?

Non sarò io

[Drop: Selena Gomez + Kygo]

Non sarò io

Non io

* in riferimento a Bowery, locale di musica dal vivo sito a New York. Dicendo che si trova al piano più alto, o se preferite all’ultimo piano, Selena intende di trovarsi nella sezione VIP, a godersi la vita con una splendida vista.

It Ain’t Me – Kygo & Selena Gomez – Testo

[Verse 1: Selena Gomez]

I had a dream

We were sipping whisky neat

Highest floor, the bowery

And I was high enough

‘Somewhere along the lines

We stopped seeing eye to eye

You were staying out all night

And I had enough

[Pre-Chorus: Selena Gomez]

No, I don’t wanna know where you been or where you’re going

But I know I won’t be home

And you’ll be on your own

[Chorus: Selena Gomez]

Who’s gonna walk you through the dark side of the morning?

Who’s gonna rock you when the sun won’t let you sleep?

Who’s waking up to drive you home when you’re drunk and all alone?

Who’s gonna walk you through the dark side of the morning?

It ain’t me

[Drop: Selena Gomez + Kygo]

It ain’t me

It ain’t me

It ain’t me

[Verse 2: Selena Gomez]

I had a dream

We were back to seventeen

Summer nights and the liberties

Never growing up

I’ll take with me the polaroids and the memories

But you know I’m gonna leave behind the worst of us

[Chorus: Selena Gomez]

Who’s gonna walk you through the dark side of the morning?

Who’s gonna rock you when the sun won’t let you sleep?

Who’s waking up to drive you home when you’re drunk and all alone?

Who’s gonna walk you through the dark side of the morning?

It ain’t me

[Post-Chorus: Selena Gomez + Kygo]

It ain’t me, no no

It ain’t me, no no

It ain’t me, no no

Who’s gonna walk you through the dark side of the morning?

It ain’t me

[Drop: Selena Gomez + Kygo]

It ain’t me

It ain’t me

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi