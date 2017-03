Julia Michaels: guarda il video di “Issues”, singolo d’esordio da solista (con testo e traduzione)

Dopo il featuring del 2015 con Jason Derulo sulle note di Trade Hearts, dopo aver cantato per dj e producer come Borgeous, Zedd, Cash Cash e Kygo, ed aver collaborato come autrice e coautrice di canzoni per artisti del calibro di Demi Lovato, Fifth Harmony, Gwen Stefani, Zedd, Justin Bieber, Cash Cash, Jason Derulo, Kelly Clarkson, Kygo, Selena Gomez, Linkin Park, Kygo, Years & Years, Zara Larsson, Ed Sheeran, Britney Spears e altri ancora, la giovane cantautrice statunitense Julia Carin Cavazos, artisticamente conosciuta come Julia Michaels, in data 13 gennaio 2017 ha rilasciato il primo singolo da solista con una major che si intitola Issues, che significa problemi.

Questo bel pezzo è stato scritto dall’inteprete con la collaborazione di Justin Tranter, gli Stargate (Mikkel Storleer Eriksen e Tor Erik Hermansen) e Benny Blanco. Gli ultimi due della lista hanno anche curato la produzione di questo pezzo, nel quale Julia parla del proprio rapporto con l’uomo che ama.

Quasi 134 milioni di streams su Spotify, quasi 18 milioni di ascolti su Youtube e oltre 5 milioni di visualizzazioni del videoclip; i numeri parlano da soli: quest’emergente artista suscita tantissimo interesse e la canzone in oggetto è niente male e risulta decisamente adatta alle trasmissioni radiofoniche. A proposito, Issues sarà on air nella penisola a partire dal prossimo 24 marzo.

Dal punto di vista commerciale, le cose direi che non sono andate altrettanto bene (considerando i tantissimi ascolti gratuiti), anche se di certo non sono andate male. Nel Vecchio Continente, il brano ha raggiunto la top ten, nello specifico in Belgio, Norvegia e nella Repubblica Ceca, top 10 per la cronaca ottenuta anche in Australia, e la top 20 in altri paesi quali Nuova Zelanda, Danimarca, Irlanda, Olanda, Libano, Portogallo, Slovacchia, Svezia e negli Stati Uniti d’America.

Il semplice ma sostanziale video ufficiale, è stato diretto da Tabitha Denholm e prodotto da Peter Williams per Happy Street Entertainment. I protagonisti? La Michaels e la sua dolce metà.

Per gustarvi il filmato cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate il testo in inglese e la mia traduzione in italiano, in maniera tale da poter approfondire il significato della canzone.

Julia Michaels – Issues traduzione (Download)

[Verso 1]

Sono gelosa, io sono troppo premurosa

Quando sono giù mi sento sprofondare

Quando sono su di giri difficilmente cambio umore

Ma mi arrabbio, tesoro, credimi

Potrei amarti proprio così

E lasciarti rapidamente

[Pre-Ritornello 1]

Ma non giudicarmi

Perché se lo fai, tesoro, potrei farlo anch’io

No, non giudicarmi

Perché se lo fai, tesoro, potrei farlo anch’io

[Ritornello]

Perché ho i miei problemi, come del resto li hai anche tu

Quindi dalli tutti a me e ti darò i miei

Crogioliamoci nella gloria di tutti i nostri problemi

Perché il nostro è un amore può risolverli

Sì, ho dei problemi

E uno di essi è quanto io abbia realmente bisogno di te

[Verso 2]

Tu fai qualche stron*ata (o “ti comporti di merda”) intenzionalmente

Ti arrabbi e spacchi tutto

Ti senti in colpa e provi a sistemare le cose

Ma sei un perfetto, circuito mal cablato

E le tue mani è come se fossero un oceano

Ti butto fuori e ti faccio tornare

[Pre-Ritornello 2]

Perché non devi giudicarmi

Perché se lo fai, tesoro, potrei farlo anch’io

No, non giudicarmi

Perché se lo fai, tesoro, potrei farlo anch’io

[Ritornello]

Perché ho i miei problemi, come del resto li hai anche tu

Quindi dalli tutti a me e ti darò i miei

Crogioliamoci nella gloria di tutti i nostri problemi

Perché il nostro è un amore può risolverli

Sì, ho dei problemi

E uno di essi è quanto abbia davvero bisogno di te

[Ponte]

Ho ho dei problemi come del resto li hai anche tu

E uno di essi è quanto io abbia davvero bisogno di te

Ho ho dei problemi come del resto li hai anche tu

[Ritornello]

Perché ho i miei problemi, come del resto li hai anche tu

Quindi dalli tutti a me e ti darò i miei

Crogioliamoci nella gloria di tutti i nostri problemi

Perché il nostro è un amore può risolverli

Sì, ho dei problemi (li ho)

E uno di essi è quanto io abbia realmente bisogno di te (li hai anche tu)

Sì, ho dei problemi (ho dei problemi)

E uno di essi è quanto abbia realmente bisogno di te (li hai anche tu)

Sì, ho dei problemi (li ho)

E uno di essi è quanto abbia realmente bisogno di te

Issues – Julia Michaels – Testo

[Verse 1]

I’m jealous, I’m overzealous

When I’m down I get real down

When I’m high I don’t come down

But I get angry, baby, believe me

I could love you just like that

And I can leave you just as fast

[Pre-Chorus 1]

But you don’t, judge me

‘Cause if you did, baby, I would judge you too

No you don’t, judge me

‘Cause if you did, baby, I would judge you too

[Chorus]

‘Cause I got issues, but you got ‘em too

So give ‘em all to me and I’ll give mine to you

Bask in the glory, of all our problems

‘Cause we got the kind of love it takes to solve ‘em

Yeah, I got issues

And one of them is how bad I need you

[Verse 2]

You do shit on purpose

You get mad and you break things

Feel bad, try to fix things

But you’re perfect, poorly wired circuit

And got hands like an ocean

Push you out pull you back in

[Pre-Chorus 2]

‘Cause you don’t, judge me

‘Cause if you did, baby, I would judge you too

No you don’t, judge me

‘Cause you see it from the same point of view

[Chorus]

‘Cause I got issues, but you got ‘em too

So give ‘em all to me and I’ll give mine to you

Bask in the glory, of all our problems

‘Cause we got the kind of love it takes to solve ‘em

Yeah, I got issues

And one of them is how bad I need you

[Bridge]

I got issues, you got ‘em too

And one of them is how bad I need you

I got issues, you got ‘em too

[Chorus]

‘Cause I got issues, but you got ‘em too

So give ‘em all to me and I’ll give mine to you

Bask in the glory, of all our problems

‘Cause we got the kind of love it takes to solve ‘em

Yeah, I got issues (I got)

And one of them is how bad I need you (You got ‘em too)

Yeah, I got issues (I got issues)

And one of them is how bad I need you (You got ‘em too)

Yeah, I got issues (I got)

And one of them is how bad I need you

















