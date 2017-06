Irama e il nuovo singolo Mi drogherò: audio, testo e anteprima video

E’ disponibile il nuovo singolo di Irama che si intitola Mi drogherò, rilasciato in streaming e in digitale venerdì 16 giugno 2017.

Il giovane cantautore lombardo Filippo Maria Fanti, in arte Irama, ci propone questa nuova canzone come prima estratta dal nuovo progetto discografico, ancora senza titolo e data d’uscita. L’album farà seguito al precedente “Irama” rilasciato nel febbraio 2016, mentre il cantante partecipava a Sanremo Nuove Proposte con il brano Cosa resterà.





Mi drogherò è una canzone d’amore caratterizzata da un testo decisamente provocatorio e diretto, con molti doppi sensi, ad iniziare dalla copertina che sono certo, farà discutere non poco.

E’ possibile ascoltarla su Spotify cliccate sulla cover in basso.

Prossimamente uscirà il video ufficiale che accompagna il brano. Intanto potete gustarvi un assaggio del filmato cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire trovate le parole che compongono la canzone.

Irama – Mi drogherò testo (Download)

Credi di arrivare così?

E risolvere tutti i miei problemi

Yeah

Lo sai cosa mi fai

quanto starò male quando smetterai

eh

quando fai così

sembra quasi che:

pa pa pa come sopra un ring

che freddo fa quando non sei qui

ok ok sento i brividi

mi restano sulla pelle come lividi

pa pa pa lo so

tanto non smetterò

no

è il tuo odore che mi fa stare sveglio ma

mi dro-ghe-rò

di te

io mi dro-ghe-rò

di te

mi dro-ghe

sai che ne ho bisogno come se

mi dro-ghe-rò.

Cinque anni fa, bagno di un pub porta chiusa

necessità di sentirci vivi

sento dei passi qualcuno bussa sssh

toc toc toc andate via da qui

non ho da un po’

voglia di sentire le vostre ca*zate

non so se sto insieme a lei perché non vi sopporta

pa pa pa lo so, lo so

tanto non smetterò

è il tuo odore che mi fa stare sveglio ma

mi dro-ghe-rò

di te

io mi dro-ghe-rò

di te

mi dro-ghe

sai che ne ho bisogno come se

mi dro-ghe-rò.

Vuoi che ti accolga in mezzo a tutti i miei guai

così fragile

che ti bruci come una Lucky Strike

quando sei con me

e restassimo da soli tra noi

per farti usare, farmi odiare tutti i ma

si tutti i ma, si tutti i ma!

Mi dro-ghe-rò

di te

io mi dro-ghe-rò

di te

mi dro-ghe

sai che ne ho bisogno come se

mi dro-ghe-rò

di te

io mi dro-ghe-rò

di te

mi dro-ghe

sai che ne ho bisogno come se

mi dro-ghe-rò.

















