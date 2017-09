iPhone X (10): qual è il titolo della canzone utilizzata nella pubblicità del nuovo smartphone di casa Apple?

Il 12 settembre è stata lanciata la pubblicità dell’attesissimo iPhone x, nuovo e costosissimo smartphone di casa Apple, che tanto ha fatto parlare per la gaffe sul sistema di riconoscimento facciale.

Senza addentrarci sulle caratteristiche del melafonino, passiamo subito al dunque: qual'è il titolo della canzone dello spot iPhone 10?





Vi dico subito che si tratta di un brano inedito, lanciato proprio lo stesso giorno: il 12 settembre 2017.

Per chi non l’avesse ancora vista, la pubblicità è disponibile nella versione ridotta (cliccate sull’immagine per accedervi) e nella versione estesa.

Il titolo del brano della pubblicità è Best Friend e viene interpretato da Sophie Hawley-Weld e Tucker Halpern, aka Sofi Tukker, duo dance statunitense che per l’occasione, ha unito le forze con le Nervo, Alisa Ueno ed i The Knocks, duo statunitense di musica elettronica composto da Ben “B-Roc” Ruttner e James “JPatt” Patterson.

Per ulteriori informazioni sulla canzone, vi rimando all'articolo dedicato:













