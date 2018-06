iPesci feat. Johnson Righeira – Calippo nuovo singolo in uscita venerdì: testo

iPesci, sono un emergente quartetto piemontese “idiot pop” (così definito da loro), i cui punti di riferimento musicali sono gli Skiantos e i Righeira. Dopo Zingari, pubblicato a metà marzo, il gruppo torna alla ribalta con il nuovo singolo Calippo, che sarà disponibile nei negozi, in streaming da venerdì 15 giugno 2018 via H3llo, giorno dal quale verrà anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Per l’occasione, iPesci hanno assoldato Stefano “Johnson” Righi, quello che insieme a Stefano “Michael” Rota formava appunto i Righeira, duo torinese che negli anni ’80 (anni fantastici sotto tanti punti di vista) facevano ballare il popolo italiano con pezzi come “Vamos A La Playa”, “No Tengo Dinero” “L’Estate Sta Finendo” (che oggi sta vivendo una seconda vita grazie ai cori dei tifosi del Liverpool) e “Innamoratissimo”.

C’è quindi anche Johnson Righeira nel nuovo singolo estivo Calippo, un’interessante canzone che avremo modo di ascoltare tra pochi giorni.

Appena dopo la cover, potete leggere le parole che compongono questo nuovissimo brano.

Testo (Download)

Ma come fai, in spiaggia con i tuoi

ad essere più bella, più bella di un Invikta pieno d’erba

come un calippo Frizz, più di un calippo Friz

Ma come Fai? E non mi dire che non lo sai

a farmi esplodere la testa

a riempirmi le mutande di tristezza

come un calippo friz, più di un calippo Friz

Nel JukeBox mettono i Righeira

tu mi chiedi se voglio ballare

sento già il battito animale, che sale!





Andiamo in spiaggia ho voglia di ballare

saltiamo fino a quando cade il sole

andiamo in spiaggia ho voglia di giocare con te

Balliamo Noi, io faccio il passo del Robot

Tu sei sempre più bella

più bella di Tardelli quando urla

come un calippo Friz, più di un calippo Friz

Mi dici ok, stasera andiamo dove vuoi!

portami via con la tua Ritmo

lo sai che torno a casa il 20 Agosto

Come un Calippo Friz, più di un calippo Friz

Nel JukeBox mettono i Righeira

tu mi chiedi se voglio ballare

sento già il battito animale, che Sale!

Andiamo in spiaggia ho voglia di ballare

saltiamo fino a quando cade il sole

andiamo in spiaggia ho voglia di giocare con te

Quei momenti lo sai che non ritornano più

li rivedi nei film del pomeriggio in tv

felpe tarocchate dei paninari

Ma con l’Italia che vince i mondiali!

Andiamo in spiaggia ho voglia di ballare

saltiamo fino a quando cade il sole

andiamo in spiaggia ho voglia di giocare con te

Andiamo in spiaggia ho voglia di ballare

saltiamo fino a quando cade il sole

andiamo in spiaggia ho voglia di giocare con te