Francesca Michielin e il nuovo singolo “Io non abito al mare”: testo e audio

Il 17 novembre 2017 è stato rilasciato nei negozi digitali e nelle piattaforme streaming il nuovo singolo di Francesca Michielin battezzato “Io non abito al mare”.

Dopo il successo di Vulcano, la cantautrice veneta ha pubblicato il secondo tassello della terza era discografica, che vedrà la luce il prossimo 12 gennaio.





“Ho il mare nella testa perché per vent’anni il mio cuore è stato sopra una montagna. E dove c’è ora la montagna una volta c’era il mare e ho imparato ad ascoltare il silenzio che ha lasciato.”

La nuova canzone è stata scritta dall’interprete con la collaborazione di Calcutta ed è forse uno dei pezzi d’amore più coraggiosi che la Michielin abbia mai firmato, in quanto pur nell’incomprensione generale e nella tensione di un mondo di relazioni forzatamente passionali, c’è voglia di abbracciarsi, di non avere paura di mostrare quel lato del sentimento che è pura tenerezza, che a sua volta viene “censurata” proprio nella cover del singolo, nella quale il tenero abbraccio tra un ragazzo e la cantante, viene volutamente nascosto dai pixel, derubandolo così di definizione e intensità.

Il video ufficiale è stato diretto dal veterano Giacomo Triglia, che ha collaborato con Francesca ben otto volte. Il filmato verrà reso disponibile il 20 novembre ed è ambientato al Cretto di Burri o Cretto di Gibellina (Gibellina, nella provincia di Trapani), un’opera di land art realizzata site specific da Alberto Burri tra il 1984 e il 1989 nel luogo in cui sorgeva la città vecchia di Gibellina, completamente distrutta dal terremoto del 1968.

Nell’attesa, cliccando sulla copertina accedete all’audio su Spotify. Dopo la cover trovate le parole che compongono la canzone.

Prima però volevo annunciarvi che nel 2018, la Michielin effettuerà una serie di concerti in giro per la penisola. Per il calendario e l’eventuale acquisto dei tagliandi d’ingresso, vi rimando su TicketOne.

Francesca Michielin – Io non abito al mare testo (Download)

Non m’intendo d’amore

non lo so… parlare

non m’intendo di te

è per questo che non vieni con me

io non abito al mare

ma lo so… immaginare

è ora di andare a dormire

è la mente che ci porta via

oltre queste boe

sembra una bugia

perché non so nuotare.

Queste cose vorrei dirtele all’orecchio

mentre urlano e mi spingono a un concerto

gridarle dentro a un bosco

nel vento

per vedere se mi stai ascoltando

queste cose vorrei dirtele sopra la tecno

accartocciarle dentro un foglio e poi centrare un secchio

stasera non mi trucco che sto anche meglio

voglio vedere se mi stai ascoltando

se mi stai ascoltando.

Non m’intendo d’amore

non lo so… spiegare

ma quando mangio con te

ho paura che arrivi il caffè

che tu sei troppo dolce con me

vorrei alzarmi da qui

vedere se mi rincorri fuori

Queste cose vorrei dirtele all’orecchio

mentre urlano e mi spingono a un concerto

gridarle dentro a un bosco

nel letto

per vedere se mi stai ascoltando

queste cose vorrei dirtele sopra la tecno

accartocciarle dentro un foglio e poi centrare un secchio

stasera non mi trucco che sto anche meglio

voglio vedere se mi stai ascoltando

se mi stai ascoltando.

Una serie di emozioni da evitare

forse è meglio se parliamo di università

o della serie A.

Queste cose vorrei dirtele all’orecchio

mentre urlano e mi spingono a un concerto

urlarle dentro a un bosco

nel vento

per vedere se mi stai ascoltando

queste cose vorrei dirtele sopra la tecno

accartocciarle dentro un foglio e poi centrare un secchio

stasera non mi trucco che sto anche meglio

voglio vedere se mi stai ascoltando

se mi stai ascoltando.

















