INNA: guarda il video di Ruleta (feat. Erik) + testo e traduzione + remixes

Si intitola Ruleta il nuovo scoppiettante singolo della cantante rumena Inna pubblicato (non in Italia) il 21 giugno e dal 24 luglio disponibile nei remix ufficiali di Andros e A-Lex. Altri remixes del brano: Christian Petcu, Adrian Funk X OLiX, Kato Jiménez & Jesús Sánchez, Midi Culture, Deepierro e Vannys.

Quest’orecchiabile canzone, è caratterizzata da un testo in inglese e in spagnolo scritto dall’interprete con la collaborazione di Marius Dia, Breyan Isaac e dal connazionale Erik Tchatchoua, ospite di questo pezzo prodotto da David Ciente, Marcel Botezan & Sebastian Barac.

Si tratta di un brano dance pop dal ritmo latino americano come il raeggeton, il cui video ufficiale ha ad oggi collezionato oltre 35 milioni di visualizzazioni.

Il filmato che accompagna Ruleta è stato diretto da Barna Nemethi ed è stato girato in Romania, presso il villaggio Domeniul Greaca, insieme al cantante Erik e ad alcuni ballerini.

Per gustarvelo cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire potete leggere la traduzione in italiano e le parole che compongono questo pezzo.

Ruleta – Inna – Traduzione (Download: Andros Remix – A-Lex Remix)

[Introduzione: Erik]

Questa estate

Roulette Dominicana

[Strofa 1: INNA]

Questa è una notte da ricordare

Brucia intensamente a dicembre

Mi fai riscattare

Ti seguo in pista

Rockeggia con me al ritmo

E’ giunto il momento

Il mio corpo è il tuo tempio

Ma molto caliente, amore

[Ritornello: INNA]

Una vita che hai vinto alla roulette

Con il tuo movimento mi conquisti

Ballando, divertendoti, il tuo corpo, il flamenco, olé

Una vita che hai vinto alla roulette

Con il tuo movimento

sembri, sembri, sembri, un’altra volta, volta, volta, volta

[Strofa 2: INNA]

No, non abbiamo bisogno di goderci il tango

E stai parlando la mia lingua

Sai che non sono un angelo

E so che sei un ragazzo sporcaccione

Bevi i drinks di questo tavolo

Balla con me nel mezzo

Dammi un bacio

E te ne darò altri mille

[Ritornello: INNA]

Una vita che hai vinto alla roulette

Con il tuo movimento mi conquisti

Ballando, divertendoti, il tuo corpo, il flamenco, olé

Una vita che hai vinto alla roulette

Con il tuo movimento

sembri, sembri, sembri, un’altra volta, volta, volta, volta

[Strofa 3: Erik]

Uh huh, hey ma, ascoltalo

E quando inizi a muoverti mi fai impazzire

Al punto che la mia giacca la indosso al contrario

Ascolta bella mia, ho ben nutriti+++++

Qualcuno mi ha detto che ti piacciono quelli alti

Mi provochi sempre e riesci a farlo molto bene

Lo sai che non ho dimenticato la notte scorsa (hey, tesoro)

In cui mi hai maltrattato

So qual’è la chiave per conquistarti

[Ritornello: INNA]

Una vita che hai vinto alla roulette

Ballando, divertendoti, il tuo corpo, il flamenco, olé

Una vita che hai vinto alla roulette

Con il tuo movimento

sembri, sembri, sembri, un’altra volta, volta, volta, volta

Inna – Ruleta testo

[Intro: Erik]

Este verano

Dominicana ruleta

[Verse 1: INNA]

This is a night to remember

It’s burning hard in december

You make me surrender

I follow you out on the floor

Rock with me now to the tempo

Ahora es el momento

My body is your temple

Ma muy caliente, amor

[Chorus: INNA]

Una vida ganaste en la ruleta

Con tu movimiento gáname

Bailando, gozando, tu cuerpo, el flamenco, olé

Una vida ganaste en la ruleta

Con tu movimiento

Ves ves ves, otra vez vez vez vez

[Verse 2: INNA]

No, we don’t need taste to the tango

And oh you’re talking my lingo

You know I’m no angel

And I know you’re a dirty boy

Snort the drinks of this table

Dance with me in the middle

Dame un beso

And I’ll give you a thousand more

[Chorus: INNA]

Una vida ganaste en la ruleta

Con tu movimiento gáname

Bailando, gozando, tu cuerpo, el flamenco, olé

Una vida ganaste en la ruleta

Con tu movimiento

Ves ves ves, otra vez vez vez vez

[Verse 3: Erik]

Uh huh, hey ma, escúchale

Y cuando empiezas a moverte me tienes a tus pies

Hasta mi abrigo me lo pongo al revés

Escucha mami, me tiene bien harto

Alguien me dijo que te gustan los altos

Siempre me provocas y te sale muy bien

Tú sabes que no me olvidé la noche de ayer (oye, mami)

En la que tú me maltrataste

Ya sé, la clave para conquistarte

[Chorus: INNA]

Una vida ganaste en la ruleta

Bailando, gozando, tu cuerpo, el flamenco, olé

Una vida ganaste en la ruleta

Con tu movimiento

Ves ves ves, otra vez vez vez vez…

















