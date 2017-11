Inna: guarda il video del nuovo singolo Nirvana (testo e traduzione)

In data 28 novembre 2017, la cantante rumena Inna ha rilasciato il nuovo singolo che si intitola Nirvana.

La nuova canzone sarà inclusa nel quinto album in studio Nirvana, che dovrebbe essere pubblicato il prossimo 12 dicembre.





Per questo disco, Inna ha collaborato con diversi produttori, tra cui Sak Noel, Marcel Botezan, Sebastian Barac, Thomas Troelsen, Alex Cotoi e Vlad Lucan.

Al suo interno un totale di dodici tracce, tra le quali i singoli “Gimme Gimme” e “Ruleta” rilasciati precedentemente.

La title track è stata scritta dall’interprete con la collaborazione di Thomas Troelsen, mentre la musica è opera di Barac Sebastian-Alexandru, Botezan Marcel, Lucan Vlad-Octavian, David Ciente e Thomas Troelsen.

E’ a mio parere niente male questo pezzo, ma giudicate voi ascoltandolo. Potete farlo tramite il video ufficiale cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e al testo.

Inna – Nirvana traduzione (Download)

[Introduzione]

Boom boom con te se ne va, eh

[Strofa 1]

Mi sono persa in città

E nessuno qui tranne me, oh

Mi manchi sul mio corpo

(Oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh)

Baby, so che potremmo essere

Potremmo essere più che amici

Mi comporterò bene se me lo permetti

(Oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh)

[Pre-Ritornello]

911, sono tutta un fuoco

Non lasciarmi da sola

911, vado a fuoco

[Ritornello]

Fumare il nirvana, suono la la la la

Fumo Nirvana, coraggio, suona il la la la la

Si è accesa una fiamma nel mio cuore

Baby, non spegnerla mai

Fumo Nirvana, coraggio, suona il la la la la

[Post-Ritornello]

Sai che il tuo cuore è con me

Quando dico boom boom, con te

Sai che il tuo cuore è con me

Quando dico boom boom, con te

Sai che il tuo cuore con me se ne va, eh

Boom boom, con te se ne va, eh

Sai che il tuo cuore con me se ne va, eh

Boom boom, con te se ne va, eh

[Strofa 2]

Mi sono persa in questo sentimento

Mi sono persa nel nirvana

Afferra la mia mano se la senti

(Oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh)

Baby, www.nuovecanzoni.com so che saremo

Saremo più che amici

Mi comporterò bene se me lo permetti

(Oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh)

[Pre-Ritornello]

911, sono tutta un fuoco

Non lasciarmi da sola

911, vado a fuoco

[Ritornello]

Fumare il nirvana, suono la la la la

Fumo Nirvana, coraggio, suona il la la la la

Si è accesa una fiamma nel mio cuore

Baby, non spegnerla mai

Fumo Nirvana, coraggio, suona il la la la la

[Post-Ritornello]

Sai che il tuo cuore è con me

Quando dico boom boom, con te

Sai che il tuo cuore è con me

Quando dico boom boom, con te

Sai che il tuo cuore con me se ne va, eh

Boom boom, con te se ne va, eh

Sai che il tuo cuore con me se ne va, eh

Boom boom, con te se ne va, eh

[Strofa 3]

Boom boom, suona un ding dong

Suona l’allarme ding a ling a ling ding

Boom boom, suona un ding dong

Chiama il 911 adesso

[Ritornello]

Fumare il nirvana, suono la la la la

Fumo Nirvana, coraggio, suona il la la la la

Si è accesa una fiamma nel mio cuore

Baby, non spegnerla mai

Fumo Nirvana, coraggio, suona il la la la la

[Post-Ritornello]

Sai che il tuo cuore è con me

Quando dico boom boom, con te

Sai che il tuo cuore è con me

Quando dico boom boom, con te

Sai che il tuo cuore con me se ne va, eh

Boom boom, con te se ne va, eh

Sai che il tuo cuore con me se ne va, eh

Boom boom, con te se ne va, eh

Nirvana – Inna – Testo

[Intro]

Boom boom contigo te vas, eh

[Verse 1]

I got lost in the city

And no one there but me ,oh

Missing you on my body

(Oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh)

Baby, I know we could be

Could be more than amigos

I’ll be good if you let me

(Oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh)

[Pre-Chorus]

Nine one one, I’m on fire

Don’t leave me lonely

Nine one one, I’m on fire

[Chorus]

Smoking nirvana, ring the la la la la

Smoking nirvana, come on ring the la la la la

Started a flame inside my heart

Baby, don’t ever put it out

Smoking nirvana, come on ring the la la la la

[Post-Chorus]

Sabes que tu corazón conmigo

When I say boom boom, contigo

Sabes que tu corazón conmigo

When I say boom boom, contigo

Sabes que tu corazón conmigo te vas, eh

Boom boom, contigo te vas, eh

Sabes que tu corazón conmigo te vas, eh

Boom boom, contigo te vas, eh

[Verse 2]

I got lost in this feeling

I got lost in nirvana

Grab my hand if you feel it

(Oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh)

Baby, I know that we’ll be

We’ll be more than amigos

I’ll be good if you let me

(Oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh)

[Pre-Chorus]

Nine one one, I’m on fire

Don’t leave me lonely

Nine one one, I’m on fire

[Chorus]

Smoking nirvana, ring the la la la la

Smoking nirvana, come on ring the la la la la

Started a flame inside my heart

Baby don’t ever put it out

Smoking nirvana, come on ring the la la la la

[Post-Chorus]

Sabes que tu corazón conmigo

When I say boom boom, contigo

Sabes que tu corazón conmigo

When I say boom boom, contigo

Sabes que tu corazón conmigo te vas, eh

Boom boom, contigo te vas, eh

Sabes que tu corazón conmigo te vas, eh

Boom boom, contigo te vas, eh

[Verse 3]

Boom boom, ring a ding dong

Ring the alarm ding a ling a ling ding

Boom boom, ring a ding dong

Call nine one one now

[Chorus]

Smoking nirvana, ring the la la la la

Smoking nirvana, come on ring the la la la la

Started a flame inside my heart

Baby don’t ever put it out

Smoking nirvana, come on ring the la la la la

[Post-Chorus]

Sabes que tu corazón conmigo

When I say boom boom, contigo

Sabes que tu corazón conmigo

When I say boom boom, contigo

Sabes que tu corazón conmigo te vas, eh

Boom boom, contigo te vas, eh

Sabes que tu corazón conmigo te vas, eh

Boom boom, contigo te vas, eh

















