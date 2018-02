INNA: guarda il video del nuovo brano Me Gusta (+ testo e traduzione)

In data odierna, Inna ha rilasciato il video ufficiale di Me Gusta, un brano quasi inedito abbastanza gradevole, che tuttavia non è stato incluso nell’ultima fatica discografica Nirvana, rilasciata lo scorso dicembre.

Perché “quasi inedito”? Come potete vedere in questo video, la 31enne cantante romena Elena Alexandra Apostoleanu, in arte Inna, già qualche mese fa aveva avuto modo di cantare questa canzone e rispetto ad allora, il testo scritto proprio dalla cantautrice romena, è un po’ cambiato.





A mio parere questo pezzo è complessivamente abbastanza carino, come del resto il video ufficiale che mostra la cantante in tante vesti.

Per gustarvi il filmato su Youtube cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale potete leggere i testi.

Me Gusta testo – Inna (Download)

Music: Elena Alexandra Apostoleanu, David Ciente

Lyrics: Elena Alexandra Apostoleanu

[Verse 1]

Hace tiempo que ya no es lo mismo

Hace tiempo yo sigo el instinto

Hace tiempo tu me dejaste de querer

A mi me gusta cuando bailas así

Juegas con mis sentimientos

Yo no me lo puedo olvidar

Hace tiempo que me dejaste de querer

Y no me gusta que me trates así

[Chorus]

Es banal, es banal yo no puedo sin él

No lo puedo esconder que no puedo sin él

Es banal, es banal yo no puedo sin él

No lo puedo esconder que son nada sin él

[Post-Chorus]

Me gusta

Me gusta

[Verse 2]

[?]

[?]

Hace tiempo tu me dejaste de querer

A mi me gusta que to muevas así

Juegas con mis sentimientos

Yo no me lo puedo olvidar

Hace tiempo que me dejaste de querer

Y no me gusta que me trates así

[Chorus]

Es banal, es banal yo no puedo sin él

No lo puedo esconder que no puedo sin él

Es banal, es banal yo no puedo sin él

No lo puedo esconder que son nada sin él

[Post-Chorus]

Me gusta

Me gusta

[Bridge]

Y si me siento triste, cariño

A mi me gusta cuando bailas así

Y si me siento sola, cariño

[?]

Y si me siento triste, cariño

A mi me gusta cuando bailas así

Y si me siento sola, cariño

Y no me gusta que me trates así

[Chorus]

Es banal, es banal yo no puedo sin él

No lo puedo esconder que no puedo sin él

Es banal, es banal yo no puedo sin él

No lo puedo esconder que son nada sin él

[Post-Chorus]

Me gusta

Me gusta

[Outro]

Me me me me me… me gusta

A mi me gusta cuando bailas así

A mi me gusta cuando bailas así

A mi me gusta cuando bailas así





INNA – Me Gusta traduzione

[Strofa 1]

È da un un po’ che non è più come prima

È da un po’ che io seguo l’istinto

È da un po’ che hai smesso di amarmi

Mi piace quando balli così

Giochi con i miei sentimenti

Non me lo posso dimenticar

È da un po’ che hai smesso di amare

E non mi piace che mi tratti così

[Ritornello]

È banale, è banale non ce la faccio senza di lui

Non posso nascondere che sono niente Senza di lui

È banale, è banale non ce la faccio senza di lui

Non posso nascondere che sono nessuno Senza di lui

[Post-Ritornello]

Mi piace

Mi piace

[Verse 2]

[?]

[?]

Qualche tempo fa mi hai impedito di volere

Mi piace che ti muovi in ??quel modo

Giochi con i miei sentimenti

Non posso dimenticarlo

È passato un po ‘di tempo da quando mi hai impedito di volere

E non mi piace che mi tratti così

[Ritornello]

È banale, è banale non ce la faccio senza di lui

Non posso nascondere che sono niente Senza di lui

È banale, è banale non ce la faccio senza di lui

Non posso nascondere che sono nessuno Senza di lui

[Post-Ritornello]

Mi piace

Mi piace

[Ponte]

E se mi sento triste, tesoro

Mi piace quando balli così

E se mi sento sola, tesoro

[?]

E se mi sento triste, tesoro

Mi piace quando balli così

E se mi sento solo, tesoro

E non mi piace che mi tratti così

[Ritornello]

È banale, è banale non ce la faccio senza di lui

Non posso nascondere che sono niente Senza di lui

È banale, è banale non ce la faccio senza di lui

Non posso nascondere che sono nessuno Senza di lui

[Post-Ritornello]

Mi piace

Mi piace

[Conclusione]

Mi, mi, mi, mi, mi… mi piace

Mi piace quando balli così

Mi piace quando balli così

Mi piace quando balli così

