INNA: guarda il video del nuovo singolo Gimme Gimme (testo e traduzione)

Gimme Gimme è il titolo del nuovo singolo di Inna, rilasciato in tutto il globo il 1° febbraio 2017 via Roton Music / Global Records.

La cantante rumena è tornata con questa canzone, scritta e prodotta dall’interprete con la collaborazione di Alexandru Barac, Marcel Botezan, David Ciente, Breyan Isaac e Elena Luminița Vasile.

Si tratta di un pezzo influenzato da musica indiana e Gypsy (rom), nel quale la festaiola Inna vuole l’amore, inteso anche come rapporto sessuale.

E’ molto sinteticamente questo il concept del brano, il cui significato potete approfondirlo leggendo la traduzione che trovate scorrendo la pagina.

La canzone è accompagnata dal video ufficiale (per vederlo cliccate sull’immagine in basso) girato lo scorso ottobre da Edward Aninaru a San Miguel de Allende, in Messico, ed è stato caricato sul canale YouTube di Inna in contemporanea con l’uscita nei digital store.

Gimme Gimme – Inna – Traduzione (Digital Download)

[Verso 1]

Mi sono fermata in un palazzo nel centro storico

A 20 minuti da Bali, oh yeah

Ho la sensazione che stia per crollare

Festaioli volete divertirvi quindi dico

[Refrain]

Datemi, datemi, datemi, datemi quell’amore

Datemi, datemi, datemi, datemi quell’amore

Vi amerò, vi amo, vi amo per molto tempo

Quindi datemelo, datemelo come piace a me

[Verse 2]

Tutti quanti restano (tutti escono) quando la serata si conclude

Potremo rifare tutto quando sorge il sole

Sai che vorrei veramente essere quella che volevi

Sai che vuoi davvero darmi il tuo amore

[Refrain]

Datemi, datemi, datemi, datemi quell’amore

Datemi, datemi, datemi, datemi quell’amore

Vi amerò, vi amo, vi amo per molto tempo

Quindi datemelo, datemelo come piace a me

[Chorus]

Baby, quando ti vedo

Ti voglio, voglio, voglio,

Il mio corpo, il corpo impazzisce, perché

Ho bisogno di te, bisogno di te, bisogno di te

Baby, quando ti vedo

Ti voglio, voglio, voglio,

Il mio corpo, il corpo impazzisce, perché

Devi darmi, darmi, darmi quell’amore

Dammi, dammi quell’amore

Dammi, dammi quell’amore

Dammi, dammi quell’amore

(Dammi, dammi quell’…)

[Break]

Dammi quell’…

Dammi, dammi quell’…

Hey, è il momento!

[Verso 3]

Esco con le mie amiche in Nevada

Calienti, cercheremo divertimento

Non c’è fretta, ma non complichiamoci la vita

Sappiamo entrambi ciò che vuole davvero

[Refrain]

Datemi, datemi, datemi, datemi quell’amore

Datemi, datemi, datemi, datemi quell’amore

Vi amerò, vi amo, vi amo per molto tempo

Quindi datemelo, datemelo come piace a me

[Chorus]

Baby, quando ti vedo

Ti voglio, voglio, voglio,

Il mio corpo, il corpo impazzisce, perché

Ho bisogno di te, bisogno di te, bisogno di te

Baby, quando ti vedo

Ti voglio, voglio, voglio,

Il mio corpo, il corpo impazzisce, perché

Devi darmi, darmi, darmi quell’amore

(Dammi, dammi quell’…)

[Break]

Dammi quell’…

Dammi, dammi quell’…

[Ponte]

Possiamo farlo nel modo in cui mi piace

(Dammelo, dallo come piace a me)

Possiamo farlo nel modo in cui mi piace

Dammi, dammi quell’…

Dammi, dammi quell’…

Dammi quell’…

(Dammi, dammi quell’…)

[Break]

Dammi quell’…

Dammi, dammi quell’…

Dammi quell’…

INNA – Gimme Gimme testo

[Verse 1]

I pulled up to a palace in old town

20 minutes from Bali, oh yeah

Got a feeling that it’s about to go down

Party people wanna party so I say

[Refrain]

Gimme, gimme, gimme, gimme that love

Gimme, gimme, gimme, gimme that love

I’mma love you, love you, love you long time

So give me, give me the way that I like it

[Verse 2]

Everybody all stay (or “Everybody outside”) when the night ends

We can do it all again when the sun’s up

You know I really wanna be that one you wanted

You know you really wanna give me your love

[Refrain]

Gimme, gimme, gimme, gimme that love

Gimme, gimme, gimme, gimme that love

I’mma love you, love you, love you long time

So give me, give me the way that I like it

[Chorus]

Baby, when I see you

I want you, want you, want you

My body, body go crazy, crazy cause

I need you, need you, need you

Baby, when I see you

I want you, want you, want you

My body, body go crazy, crazy

Gotta gimme, gimme, gimme that love

Gimme, gimme that love

Gimme, gimme that love

Gimme, gimme that love

(Give me, give me that…)

[Break]

Gimme that…

Gimme, gimme that…

Hey, it’s time!

[Verse 3]

Hang out with my girls in Nevada

Caliente will be looking for fun

No rush but just don’t make it harder

We both know that you really wanna

[Refrain]

Gimme, gimme, gimme, gimme that love

Gimme, gimme, gimme, gimme that love

I’mma love you, love you, love you long time

So give me, give me the way that I like it

[Chorus]

Baby, when I see you

I want you, want you, want you

My body, body go crazy, crazy cause

I need you, need you, need you

Baby, when I see you

I want you, want you, want you

My body, body go crazy, crazy

Gotta gimme, gimme, gimme that love

(Give me, give me that…)

[Break]

Gimme that…

Gimme, gimme that…

[Bridge]

We can do it the way that I like it

(Gimmie, gimmie the way I like it)

We can do it the way that I like it

Gimme, gimme that…

Gimme, gimme that…

Gimme that…

(Give me, give me that…)

[Break]

Gimme that…

Gimme, gimme that…

Gimme that…

















