Evanescence: guarda il video della nuova canzone Imperfection (con testo e traduzione)

Lo scorso 10 novembre, gli Evanescence hanno pubblicato il quarto album in studio battezzato Synthesis (Audio – CD – 2 LP + 1 CD – CD + DVD – Download Digitale), interessante disco prodotto da Amy Lee e Will B. Hunt, composto da sedici canzoni, tra versioni di materiale precedente, per l’occasione rielaborato con arrangiamento orchestrale ed elementi di musica elettronica e due pezzi totalmente inediti. Più che un album in studio, Synthesis è quindi una sorta di compilation.

Imperfection (ascolta), traccia di chiusura del disco firmata da Amy Lee & Will B. Hunt, è una delle due nuove canzoni che ha anticipato il rilascio del progetto della rock band americana.





Per quel che concerne il significato, il brano è un appello a combattere per la propria vita, a contrastare la depressione e conseguenti istinti suicida, magari grazie all’aiuto di qualcuno, perché tutti noie abbiamo bisogno di una spalla, soprattutto nei momenti di difficoltà.

E’ questo il concept della canzone, accompagnata dal video ufficiale a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine sottostante.

Di seguito la traduzione in italiano e il testo che compone Imperfection.

Evanescence – Imperfection traduzione (Download)

[Strofa 1]

Più provi a combatterlo

Più si cerca di nasconderlo

Più ti senti infettato, rifiutato e solo all’interno

Sai che non puoi negarlo

Ogni giorno il mondo è un po’ più fuori di testa

Ti salverò da questo

Supereremo questo insieme

Basta non darla vinta alla paura

Ci sono così tante cose che avrei voluto dirti se solo avessi saputo che non ti avrei mai più rivisto

[Pre-Ritornello 1]

Voglio portarti verso la luce che meriti

Voglio portare il tuo dolore dentro di me così starai meglio

[Ritornello]

Non ti azzardare ad arrenderti

Non lasciarmi qui senza di te

Perché non potrei mai

Sostituire la tua perfetta imperfezione

[Strofa 2]

Il modo in cui ci guardi

La tua falsa calma

Spinge ripetutamente e sprofonda sempre più in basso

Il mondo è sulle nuovecanzoni.com nostre spalle

Conosci davvero il peso delle parole che pronunci?

Link sponsorizzati









Ne vuoi un po’

Non riesci a rinunciarci

Hai un ego da sfamare

È troppo tardi per passarci sopra (o “per ignorarlo”)

Non girarti adesso ma la ragazzina ha una granata

[Pre-Ritornello 2]

Ti porterò verso la luce che meriti

Ti porterò nel mondo reale così potrai vederlo bruciare

[Ritornello]

Non ti azzardare ad arrenderti

Non lasciarmi qui senza di te

Perché non potrei mai

Rimpiazzare la tua perfetta imperfezione

[Ponte]

Restiamo indefiniti

Non possiamo essere tracciati con una linea retta

Questo non sarà il nostro finale

Siamo vivi, siamo vivi

[Ritornello]

Non ti azzardare ad arrenderti

Non lasciarmi qui senza di te

Perché non potrei mai

Sostituire la tua perfetta imperfezione

[Conclusione]

Non ti azzardare ad arrenderti

Sono ancora accanto a te

E non potrei mai

Sostituire la tua perfetta imperfezione

Powered by NuoveCanzoni.com

Imperfection testo – Evanescence

[Verse 1]

The more you try to fight it

The more you try to hide it

The more infected, rejected, you feel alone inside it

You know you can’t deny it

The world’s a little more fucked up everyday

I’m gonna save you from it

Together we’ll outrun it

Just don’t give into the fear

So many things I would’ve told you If I knew that I was never gonna see you again

[Pre-Chorus 1]

I wanna lift you up into the light that you deserve

I wanna take your pain into myself so you won’t hurt

[Chorus]

Don’t you dare surrender

Don’t leave me here without you

Cause I could never

Replace your perfect imperfection

[Verse 2]

The way you look us over

Your counterfeit composure

Pushing again and again and sinking lower and lower

The world is on our shoulders

Do you really know the weight of the words you say?

You want a little of it

You just can’t let go of it

You’ve got an ego to feed

Too late to rise above it

Don’t look now but the little girl’s got a grenade

[Pre-Chorus 2]

I’m gonna lift you up into the light you deserve

I’m gonna take you down to the real world so you can watch it burn

[Chorus]

Don’t you dare surrender

Don’t leave me here without you

Cause I would never

Replace your perfect imperfection

[Bridge]

We stand undefined

Can’t be drawn with a straight line

This will not be our ending

We are alive, we are alive

[Chorus]

Don’t you dare surrender

Don’t leave me here without you

Cause I could never

Replace your perfect imperfection

[Outro]

Don’t you dare surrender

I’m still right beside you

And I could never

Replace your perfect imperfection

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi