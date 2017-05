Simonetta Spiri: ascolta il nuovo singolo Il tempo di reagire (con testo) + video ufficiale

Come ormai ben saprete, dopo un paio di bellissimi singoli con le colleghe Greta Manuzi, Verdiana Zangaro e Roberta Pompa, la cantante sarda Simonetta Spiri ha deciso di lasciare la girl band (che per la cronaca adesso si chiama Le Deva – la Spiri è stata rimpiazzata da Laura Bono) per rituffarsi nell’avventura da solista.

Così è giunto il momento del nuovo singolo battezzato Il tempo di reagire, un bel pezzo disponibile nei negozi dallo scorso 11 maggio (la label è NatyLoveYou dell’amico Valerio Scanu – Distribuzione by Believe Digital), mentre a partire da oggi è ascoltabile in streaming ed è anche in rotazione radiofonica nazionale.





L’inedito è stato scritto dall’interprete con la collaborazione di Mario Cianchi (già autore di brani per Valerio Scanu, Elodie, Gemelli Diversi ed altri) ed Emilio Munda (produttore, compositore ed autore per artisti del calibro di Francesco Renga, Umberto Tozzi, Michele Bravi, Gemelli Diversi, Dear Jack e molti altri), che ha anche curato produzione artistica.

Si tratta di un bella canzone autobiografica, che fotografa perfettamente anche un momento in cui tutti noi possiamo ritrovarci, descrivendo il mutamento e la ribellione di un’anima libera.

“Il tempo di reagire”, il cui punto di forza è senza ombra di dubbio l’orecchiabile ritornello, incita l’ascoltatore di turno ad avere il coraggio di saper restare sole e di distinguere i propri valori riconoscendosi in essi.

Il video ufficiale (qui una breve anteprima di 15 secondi) che accompagna il brano è stato diretto da Stefano Bertelli ed incentrato sul presente, sulla quotidiana semplicità che sa privilegiare l’essere più che l’apparire. Nelle immagini, vedremo Simonetta sommersa dai ricordi raffigurati nelle polaroid appese alla parete alle sue spalle, foto che simboleggiano il lato positivo e costruttivo del passato, che la cantante di Sassari si lascia alle spalle, al fine di vivere un presente che non sia troppo proiettato verso un futuro astratto ma solo in alto, in direzione del sole, dei suoi raggi e della sua luce.

In attesa del filmato, cliccando sulla cover in basso accedete all’audio integrale su Spotify, mentre a seguire potete leggere le parole che compongono la canzone.

Simonetta Spiri – Il tempo di Reagire testo (Download)

[Introduzione]

Ohh ohh ohh ohh uoooh Il tempo di reagire!

[Strofa 1]

Trovare il coraggio

in questo silenzio

senza paura… di restare sola

fiori e fango

luci e ombre

riconoscersi per distinguersi.

[Pre-ritornello 1]

Io sarò, resterò

fiamma dentro una tempesta

sognerò, sbaglierò

la soglia di ogni vita è questa.

[Ritornello]

Un raggio di sole arriverà

oltre la nostalgia

per chi crede ancora e adesso sa

che non può più morire

un raggio di sole porterà

una fotografia

per chi siamo ancora e adesso sa

che è il tempo di reagire

[Post-ritornello]

Ohh ohh uoooh

il tempo di reagire.

[Strofa 2]

In questo pianeta

tra il cielo e l’asfalto

il scelgo la strada

per non tornare indietro mai

nei miei occhi

nuova luce che

non aspetterà

non si perderà.

[Pre-ritornello 2]

Correrà, sfiderà

il buio per amore e basta

brucerà, scalderà

la soglia di ogni vuoto è questa.

[Ritornello]

Un raggio di sole arriverà

oltre la nostalgia

per chi crede ancora e adesso sa

che non può più morire

un raggio di sole porterà

una fotografia

per chi siamo ancora e adesso sa

che è il tempo di reagire.

[Post-ritornello]

Ohh ohh uoooh

il tempo di reagire!

Ohh ohh uoooh

il tempo di reagire!

[Ponte]

L’apocalisse torna tutto in discussione

ogni ricordo resta solo un’illusione

ogni caduta è figlia dell’evoluzione

ed è sul fondo delle cose che da sempre si rigenera

l’amore

dentro queste anime in cerca di pace

come satelliti di luce e ?

vaganti, in corpi assenti

siamo carne e sentimenti.

[Ritornello]

Un raggio di sole arriverà

oltre la nostalgia

per chi crede ancora e adesso sa

che non può più morire

un raggio di sole porterà

una fotografia

per chi siamo ancora e adesso sa

che è il tempo di reagire.

[Post-ritornello]

Ohh ohh uoooh

il tempo di reagire!





Questa canzone è nata in Sardegna, il giorno del mio compleanno. ed era una giornata primaverile piena di sole. E’ stato un grandissimo regalo che la vita mi ha portato in una giornata speciale per ricordarmi che non sono gli anni che passano a far spegnere la fiamma di una passione che brucia dentro di noi e che c’è sempre tempo per continuare a sognare. Firmato Simonetta Spiri.













