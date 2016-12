Gemitaiz: guarda il video di “Il Primo” (con testo)

Il rapper Gemitaiz ha rilasciato il video che accompagna il nuovo brano che si intitola Il Primo, estratto da QVC7 (Quello che vi consiglio Vol.7), mixtape che verrà prossimamente rilasciato, credo gratuitamente, come del resto le precedenti edizioni.

Il 28enne rapper romano Davide De Luca, ha quindi reso disponibile il primo assaggio dell’attesissimo mixtape, che del resto sono i suoi marchi di fabbrica. La fan base attente il progetto ormai da diverse settimane. Quando vedrà la luce? Nella pagina Facebook di Gemitaiz, potete intanto vedere la copertina.

Siete curiosi di ascoltare la primissima anticipazione di QVC7? Il Primo è una bomba rara, la cui atmosfera rispecchia quella classica del Gemitaiz da mixtape.

Per accedere al filmato diretto da YouNuts cliccate sull’immagine in basso, dopo la quale trovate le parole che compongono la canzone.

Gemitaiz – Il Primo testo

Ah

Ancora io

Sono ancora io

Ancora io

Senti!

Ancora io che cerco un nesso

Che mi chiedo in questi anni che caz*o è successo

Forse è troppo presto (è troppo presto?)

No, non è troppo presto

Flaviè, alzami in cuffia un po’ di più

Che non sento bene e non mi sento bene

Sento il vento che contro il petto preme come cento iene stanno là e mi guardano

Aspettano i miei resti fino all’alba, bro

Rimangono fino al volo dell’albatro

E poi rimango ancora con l’amaro in gola

Come quando andavo a scuola

E loro mi dicevano “Eddai, migliora”

“Eddai, migliora” che?

Che caz*o ne sai cosa migliora me?

Figurati se dico una canzone rap

Mi guardano da alieno perché in testa ho un treno

Coi bagagli di ogni amico vero che è mio passeggero

Io lo porto dove vuole, fino a sopra il Sole

Perché niente è bello come sorprendere le persone

Io lo faccio con la voce e con le rime che il resto mi opprime

Tranne questa musica sublime

Il fruscio dei dischi vecchi che… girano sulle puntine

Mischio le ultime emozioni con le prime

E sogno un grande hip hop

Resto un giorno chiuso in studio a farle e sto

Tra una cassa, un rullante e un charleston

Splendo in mezzo agli altri come una LeBron

Basta che metti un caz*o di loop su Pro Tools oppure Ableton

Che poi spacco il tempo come una lancetta

Sai da dove vengo?

Dal miscuglio dei miei sogni col cemento

Dalla vendetta che mi porto dentro

Da quando a 13 anni avevo una cannetta

E la faccia di Tupac sulla maglietta

Adesso invece hanno le maglie con la faccia mia

Neanche nella più lontana fantasia

Avrei pensato… di prendere la musica e poi farla mia

Forse sto male, corro in farmacia, ma

Poi mi sveglia il cellulare

Che stasera suono, il posto è sold out

Il treno è tra due ore, fumo questa e volo

Arrivo in stazione col fiatone, ma lo prendo

Che caz*o di vita sto vivendo!

Guardo dal finestrino e come tutto il mondo

Penso al mio destino e a quello che mi gira intorno

Ogni respiro che scende giù profondo fino all’intestino

Quando mi nascondo per toccare il fondo del cestino (Fanc*lo!)

Il fondo del cestino

Per toccare il fondo del cestino (quaggiù)

Il fondo del cestino

Devi essere stato l’ultimo… per essere il primo

(Il primo… il primo… il primo…)

Devi essere stato l’ultimo per essere il primo

(Ciao!)

















