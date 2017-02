Il Pan del Diavolo e il nuovo album in uscita “Supereroi”: titoli delle canzoni

Ad oltre 2 anni e mezzo di distanza da FolkRockaBoom, il duo folk-rock composto da Pietro Alessandro Alosi e Gianluca Bartolo, aka Il Pan del Diavolo, torna con il quarto album battezzato Supereroi, la cui uscita è fissata a venerdì 17 febbraio 2017 via La Tempesta Dischi.

Il disco è disponibile nel classico CD, in vinile ed in download digitale, oltre che nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

“Tornare da te” è il titolo del primo singolo estratto dall’atteso progetto di inediti della coppia palermitana, in gran parte co-prodotto niente di meno che dal leader dei Litfiba, Piero Pelù.

Per quel che concerne i featuring, gli “ospiti” nell’opera sono Tre Allegri Ragazzi Morti sulle note di “Mondo al contrario”, mentre il brano “Gravità zero” vede la collaborazione di Umberto Maria Giardini e Vincenzo Vasi.

Per i più esigenti, esclusivamente su MusicRaiser è disponibile lo special pack (edizione limitata a 100 pezzi), che include il vinile autografato, una t-shirt a edizione limitata ed una spilla.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli delle undici canzoni incluse in questa nuova uscita discografica. Prima volevo tuttavia annunciarvi che il prossimo 20 febbraio, inizierà la tournee del duo siciliano. Per il calendario vi rimando nella pagina Facebook ufficiale de Il Pan del Diavolo.

Tracklist album Supereroi – Il Pan del Diavolo

(Lo trovi su Amazon nelle seguenti versioni: Audio CD e Vinile – su Musicraiser Special Pack – Download su iTunes)

Sempre in fuga 2:40 Supereroi 3:13 Tornare da te 3:47 Strisce 3:24 Aquila solitaria 2:49 L’amore che porti 2:51 La finale 3:31 Mondo al contrario (feat. Tre Allegri Ragazzi Morti) 4:09 Messico 2:49 Qui e adesso 3:27 Gravità zero (feat. Umberto Maria Giardini & Vincenzo Vasi) 6:23

Supereroi, questo titolo esprime la nostra convinzione che i supereroi non siano solo fra le pagine dei fumetti. Tutti abbiamo dei poteri sopiti e spesso sepolti sotto la quotidianità, ma proprio come nei fumetti, alcune cose possono risvegliare le nostre qualità. Noi crediamo che questa forza sia la musica. Firmato Il Pan del Diavolo.













