Tony Maiello: guarda il video del nuovo singolo Il mio Funky + testo

Il cantautore campano Tony Maiello ha rilasciato il nuovo singolo battezzato Il mio Funky, disponibile dal 16 giugno digital download e in streaming.

Dopo “In Alto”, Maiello ha reso disponibile il secondo singolo estratto dal futuro secondo album in studio, che farà seguito al disco d’esordio “Il linguaggio della resa” pubblicato nel 2010.





Il mio Funky è stato scritto dall’interprete insieme a Enrico Palmosi, Marco Rettani e Sabatino Salvati e viene trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 23 giugno. Cliccate sulla cover in basso per ascoltare questo pezzo su Spotify.

A detta dell’artista 28enne di Castellammare di Stabia, si tratta della canzone che ha realizzato nel minor tempo possibile da quando fa questo mestiere. Il mio Funky è un brano allegro, leggero, spensierato e istintivo, “il cui testo cui descrive la fase di un corteggiamento, ma in maniera sorridente e con quel pizzico di ambiguità che non guasta mai” ha affermato Tony, che sarà in gara ai “Wind Summer Festival”, che si svolgerà dal 22 al 25 giugno a Roma, in Piazza del Popolo.

La produzione artistica è di Sabatino Salvati ed Enrico Palmosi, che ha curato anche gli arrangiamenti. Alla realizzazione del brano hanno collaborato Paolo Petrini (chitarre) e Marco Mariniello (basso) mentre il mixaggio è di James Reynolds.

Il video ufficiale è stato diretto da Giacomo Triglia con la collaborazione di Gianpaolo Rende ed è possibile vederlo cliccando sull’immagine in basso, dopo la quale trovate le parole che compongono la canzone.

Il mio Funky testo – Tony Maiello (Download)

Dove vai stasera?

C’è già l’atmosfera

Con la luna piena l’anima si scatena

Siamo soli qui

Ma non puoi perdermi

E’ sempre lo stesso film che più o meno fa così.

? i tuoi sguardi

I passi giusti sul beat

Troppo trandy

Sciogli i tuoi fianchi qui

Un po’ come Grease

Io Danny e tu Sandy

I fianchi gira gira

E senti il tuo funky qui

E tu

E tu

Senti il mio funky qui

E tu

E tu

Senti il mio funky qui.

Siamo acrobati

Sul filo dell’amore

Per sentire addosso i brividi senza cadere

Siamo ancora qui

Davanti ad un bicchiere

Mischiamo i battiti e senti come si sta bene.

? i tuoi sguardi

I passi giusti sul beat

Troppo trandy

Sciogli i tuoi fianchi qui

Un po’ come Grease

Io Danny e tu Sandy

I fianchi gira gira

E senti il tuo funky qui

E tu

E tu

Senti il mio funky qui

E tu

E tu

Senti il mio funky qui.

Muoviti baby

Sciogli i tuoi fianchi

E per l’amore no non siamo mai distanti

Muoviti baby

Sciogli i tuoi fianchi

E per l’amore no non siamo mai distanti.

? i tuoi sguardi

I passi giusti sul beat

Troppo trandy

Sciogli dai i fianchi

Un po’ come Grease

Io Danny e tu Sandy

I fianchi gira gira

E senti il tuo funky qui

E tu

E tu

Senti il mio funky qui

E tu

E tu

Senti il mio funky qui.





La musica è sempre stata un’ amica comprensiva, una confidente fedele…e da un po’ di tempo ho scoperto che ci si può anche scherzare. Ogni tanto fa bene non prendersi sul serio, d’ altronde meglio essere pazzi e fingersi normali piuttosto che sentirsi normali con la paura di diventare pazzi. Firmato Tony Maiello.













