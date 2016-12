Samuel – Il codice della bellezza è il disco d’esordio: cover, titoli delle canzoni e testo + audio della title track

Si intitola Il codice della bellezza l’album d’esordio da solista del cantautore e chitarrista torinese Samuel Umberto Romano, frontman dei Subsonica, e vedrà la luce il 24 febbraio 2017 via Sony Music Italy.

Mentre rivelava la tracklist, l’artista piemontese ha anche sbloccato una canzone, quella che dà il titolo al disco, una track speciale per Samuel, anche perché è quello che ama maggiormente, quella a suo parere più importante “la title track è il pezzo che ho amato sin dal primo istante, per la quale mi sono battuto e che non vedo l’ora di cantare dal vivo” ha affermato il cantante.

Oltre al pezzo omonimo, tra le dodici tracce non posso esimermi dal menzionare i primi due singoli estratti “La Risposta” (musica e testo scritti da Samuel) e “Rabbia” (scritto dall’interprete insieme a Michele Canova, con il quale ha collaborato negli studi di Los Angeles per l’intera produzione del progetto), in radio rispettivamente dal 9 settembre e dal 12 dicembre 2016.

Per quel che concerne gli “ospiti”, nel disco vi è un solo featuring ma decisamente di rilievo: Samuel duetta con il grande Lorenzo Jovanotti Cherubini sulle note di Voleva un’anima.

La copertina è molto semplice in quanto mostra un primo piano del volto dell’artista, ma la particolarità della cover, sta nel titolo caratterizzato da un codice criptato. Scaricando gratuitamente l’applicazione Blinkar (App Store – GooglePlay), potete effettuare lo scan all’immagine della copertina dell’album e leggere il titolo reale.

Appena dopo l’immagine, trovate i titoli dei brani e le parole che compongono la canzone omonima.

Tracklist Il codice della bellezza – Samuel album (Download su Amazon – Su iTunes)

La risposta 3.20 Vedrai Rabbia 3.17 Il treno Più di tutto La statua della mia libertà Qualcosa Come una cenerentola Voleva un’anima ft. Lorenzo Jovanotti Cherubini La luna piena Passaggio ad un’amica Il codice della bellezza 3.32 [Audio]

Samuel – Il codice della bellezza testo (Digital Download)

Se volessi sapere cos’è la bellezza

guarderei diritto verso te

se volessi sconfiggere la tristezza

guarderei diritto verso te

se dovessi scordare l’amore

chiuderei gli occhi insieme a te

i miei occhi solo per te.

Ahhhhhhh

I difetti che sai perdonare

Ahhhhhhh

e gli errori che cancellerai

Ahhhh

il tuo codice della bellezza

Ahhhh

scriverai

scriverai.

Se vedessi svanire i sogni

li farei più vicino a te

Se vedessi il mio cuore tra i ragni

sarei stretto affianco a te

se dovessi scordarmi di respirare

lo faresti tu per me

lo faresti tu per me.

Ahhhhhhh

I difetti che sai perdonare

Ahhhhhhh

e gli errori che cancellerai

Ahhhh

il tuo codice della bellezza

Ahhhh

scriverai

scriverai

scriverai

scriverai

scriverai.

Citazione

Ho sempre pensato che la bellezza non fosse un concetto solamente estetico. Il dono dell’eleganza, della sensibilità, dell’ironia fanno parte di un istinto interiore che rappresenta il bello degli esseri umani. Ho provato ad immaginare la bellezza come ad un codice scritto dentro le persone speciali, quelle persone che sono fonte d’ispirazione per chiunque gli stia vicino. Firmato Samuel.













