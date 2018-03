I Rio – StartUp feat. Fabio Troiano: ascolta il nuovo singolo + testo

Da venerdì 23 marzo 2018 è disponibile nei digital store e in streaming il nuovo singolo dei Rio che si intitola StartUp, un bel pezzo che vede la collaborazione di Fabio Troiano.

Il gruppo pop-rock composto da Fabio Mora (voce), Fabio ”Bronski” Ferraboschi (basso), Alberto “Paddo” Paderni (batteria) e Gio Stefani (chitarra), ha sfornato quest’interessante brano, che vede protagonista anche l’attore, sceneggiatore e conduttore televisivo torinese Fabio Troiano, al suo esordio nel mondo della musica.

La band ha spiegato il significato della nuova canzone «StartUp parla del futuro, del far fronte alle difficoltà quotidiane e del sapersi reinventare attraverso mille sfaccettature, come solo l’inventiva dell’uomo può fare, evolvendosi verso un mondo migliore, tenendo in considerazione la sostenibilità e il rispetto per ogni forma di vita. Il pezzo chiude con un chiaro riferimento alla strage della stazione di Bologna del 2 Agosto del 1980 e all’Associazione tra i Familiari delle Vittime della Stazione di Bologna che lotta per ottenere giustizia intorno alla strage più sanguinosa dal dopoguerra a oggi avvenuta in Italia e che come spesso accade non ha avuto un chiaro epilogo giudiziario».

Prossimamente sarà anche disponibile il video ufficiale diretto da Fabio Mora e Gianni Gaudenzi. Nel filmato girato a Modena, vedremo anche Troiano.

Trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali dal 23 marzo, questa canzone è a mio parere complessivamente niente male ed è possibile ascoltarla anche su Spotify cliccando sulla cover in basso, dopo la quale trovate le parole che la compongono.





Testo (Download)

Dio siamo noi perché il sangue non è acqua

perché la fame di conoscere le cose non invecchia

cosa siamo noi, una campagna elettorale

una sonda che si schianta sotto un cielo siderale

Dio siamo noi se dai rifugio alla pazzia

che cosa siamo noi: è colpa tua? E’ colpa mia?

una cima che si tira, quando vedi uno in mare

un segno di rossetto che non riesci a cancellare più.

La startup arriva in fondo, qualcosa sta cambiando

pensi “questa volta c’è uno giusto su al comando”

ti senti sollevato dal pensiero che tutto sta finendo

la startup è diventata un fenomeno globale

non c’è più niente da dire, non c’è più niente da fare

gli angeli insieme, come il male dentro il bene, dopo il bene

il bene dentro al male.

Dio siamo noi quando siamo sovversivi

quando gli esami sono tutti diventati negativi

che cosa abbiamo dentro e che cosa abbiamo fuori

strategie che alzan sempre più il livello del terrore

Dio siamo noi quando resiste Leningrado

case matte fuori gioco, tra fiori e campi elisi

una prova inconfutabile al carbonio radioattivo

che sono vivo, vivo, solo quando mi sorridi.

La startup arriva in fondo, un perdente sta vincendo

pensi “questa volta nessuno sta bluffando”

preparano la festa per i nostri che stanno arrivando

la startup è diventata un fenomeno globale

non c’è più niente da dire, non c’è più niente da fare

gli angeli insieme, come il male dentro il bene, come il bene

come il bene dentro al male.

Dio siamo noi quando affrontiamo la sconfitta

col sorriso sulle labbra di chi ce l’ha messa tutta

cosa siamo noi alla stazione di Bologna

Dio siamo noi quando nessuno si rassegna.