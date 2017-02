Arcade Fire: ascolta il nuovo singolo benefico I Give You Power feat. Mavis Staples + testo e traduzione

In data 19 gennaio 2017, gli Arcade Fire hanno reso disponibile l’audio di una nuova canzone battezzata I Give You Power, disponibile nei digital store dal successivo 20 gennaio, mentre il 27 dello stesso mese, è stata rilasciata la versione strumentale e Broken Speaker Mix.

Questo pezzo della indie rock band canadese capitanata da Win Butler, vede la collaborazione della cantautrice ed attrice statunitense Mavis Staples.

L’intero ricavato dalle vendite, sarà devoluto all’ACLU (acronimo di American Civil Liberties Union), organizzazione a difesa dei diritti civili e delle libertà individuali, in questo periodo particolarmente attiva nelle proteste anti Trump, neo presidente degli Stati Uniti d’America.

Gli Arcade Fire hanno condiviso un nuovo brano: I Give You Power, dove si fa spazio la bellissima voce di Mavis Staples.

Il brano è ascoltabile su Spotify, anche nella versione strumentale e Broken Speaker Mix.

A seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

Arcade Fire – I Give You Power traduzione

(Download – Versione strumentale – Broken Speaker Mix)

[Ritornello: Win Butler]

Ti do il potere, su di me

Ti do il potere, ma ora voglio essere libero

Ti do il potere, ma adesso dico

Io ti do il potere ma posso togliertelo

Posso portartelo via

Woo!

[Ritornello: Win Butler + Mavis Staples]

Ti do il potere

Ti do il potere

Su di me

Su di me

Ti do il potere

Ti do il potere

Ma adesso voglio essere libero

Ma voglio essere libero

Ti do il potere

Ti do il potere

Ma ora dico

Ma ora dico che

Io ti do potere

Io ti do potere ma

Posso togliertelo

Posso portartelo via

Posso togliertelo

[Verso 1: Win Butler + Mavis Staples]

Guardami

Lo porto via

Guardami

Posso portartelo via

Guardami

Lo porto via

Osserva la notte

[Ritornello: Win Butler + Mavis Staples]

Ti do il potere

Ti do il potere

Su di me

Su di me

Ti do il potere

Ti do il potere

Ma adesso voglio essere libero

Ma voglio essere libero

Ti do il potere

Ti do il potere

Ma ora dico

Ma ora dico che

Ti do potere

Io ti do potere ma

Posso togliertelo

Posso portartelo via

Posso togliertelo

[Verso 2: Mavis Staples]

Ti do il potere, su di me

Ti do il potere, ma io voglio essere libero (devo essere libero)

Ti do il potere, adesso dico

Non posso guardare mentre me lo porti via

Woo!

[Ritornello: Win Butler + Mavis Staples]

Ti do il potere

Ti do il potere

Su di me

Su di me

Ti do il potere

Ti do il potere

Ma adesso voglio essere libero

Devo essere libero

Ti do il potere

Ti do il potere

Ma ora dico

Ma ora dico che

Ti do potere

Io ti do potere ma

Posso togliertelo

Posso portartelo via

Posso togliertelo

[Ponte: Mavis Staples]

Bene, oooooh, oooh

Oooooh, oooh

[Verso 3: Win Butler + Mavis Staples]

Ti do il potere (il potere)

Da dove pensi che provenga? Eh?

Chi ti dà il potere? (potere)

Da dove pensi che provenga?

Io ti do il potere

[Conclusione: Mavis Staples + Win Butler]

Posso togliertelo totalmente

Posso portartelo via

Guardami

Lo porto via

Guardami

Lo porto via

Guardami ora

Lo porto via

Guardami

Arcade Fire feat. Mavis Staples – I Give You Power testo

[Chorus: Win Butler]

I give you power, over me

I give you power, but now I gotta be free

I give you power, but now I say

I give you power, I can take it away

I can take it away

Woo!

[Chorus: Win Butler + Mavis Staples]

I give you power

I give you power

Over me

Over me

I give you power

I give you power

But now I gotta be free

But I gotta be free

I give you power

I give you power

But now I say

But now I say

I give you power

I give you power

I can take it away

I can take it away

I can take it away

[Verse 1: Win Butler + Mavis Staples]

Watch me

Take it away

Watch me

I can take it away

Watch me

Take it away

Watch the night

[Chorus: Win Butler + Mavis Staples]

I give you power

I give you power

Over me

Over me

I give you power

I give you power

But now I gotta be free

But I gotta be free

I give you power

I give you power

But now I say

But now I say

I give you power

I give you power

I can take it away

I can take it away

I can take it away

[Verse 2: Mavis Staples]

I give you power, over me

I give you power, but I gotta be free (gotta be free)

I give you power, now I say

I can’t watch you take it away

Woo!

[Chorus: Win Butler + Mavis Staples]

I give you power

I give you power

Over me

Over me

I give you power

I give you power

But now I gotta be free

I gotta be free

I give you power

I give you power

But now I say

But now I say

I give you power

I give you power

I can take it away

I can take it away

I can take it away

[Bridge: Mavis Staples]

Well, oooooh, oooh

Oooooh, oooh

[Verse 3: Win Butler + Mavis Staples]

I give you power (power)

Where do you think it all comes from? Huh?

Who gives you power? (Power)

Where do you think it all comes from?

I give you power

[Outro: Mavis Staples + Win Butler]

I can take it all away

I can take it away

Watch me

Take it away

Watch me

Take it away

Watch me now

Take it away

Watch me

















