I Giocattoli: guarda il video Bill Murray + testo

I Giocattoli sono un emergente gruppo nato per puro divertimento sul finire del 2016, da un idea di Ernst Mormile e del videomaker Duilio Scalici (per MaDeDoPo, Bologna Violenta ed altri). La band è composta da Duilio Scalici (voce, chitarra acustica), Chiara Di Trapani (voce e cori – con I Giocattoli dal 2017), Ernesto Mormile (chitarra elettrica e synth) e Davide Casciolo (batteria e digital percussion pad – con I Giocattoli dal 2017).

Iniziano dilettandosi con le cover, ma la passione per il video-making li porta presto a realizzare video che nell’immediato raggiungono una buona visibilità e accende in loro la volontà di sfidarsi a scrivere inediti.





Il primo inedito è stato “Sulla Neve”, seguito da “Il Ragno”, che ha consacrato il gruppo palermitano, come una delle realtà più interessanti della scena indie italiana.

Arriviamo adesso alla nuova canzone “Bill Murray”, nuovo singolo e primo assaggio dell’atteso album d’esordio intitolato “Machepretendi”, che dovrebbe vedere la luce tra non molto per Giungla Dischi. Il progetto si avvale della produzione artistica di Enrico “Carota” Roberto de Lo Stato Sociale e di Hyppo dei KEATON.

“Bill Murray”, il brano italiano più virale del momento su Spotify, racconta la costante ricerca della felicità, attraverso scenari lontani e surreali, che si distaccano dall’apparente banalità della vita quotidiana.

Il video ufficiale è stato diretto da Salvo Cataldo e vede protagonisti Carlotta Vagnoli e Davide Spata, una coppia veramente affiatata e per questo invidiabile.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale potete leggere le parole che compongono il brano.

Link sponsorizzati









I Giocattoli – Bill Murray testo (Download)

Vieni… a dormire da me

A Milano sotto le lenzuola

Non lasciamo neanche un mignolo scoperto

Io e te…

E tutto il mondo spento.

Che poi…

I fantasmi dell’armadio

Si accorgono di noi

Abbracciami che poi…

I mostri sotto al letto ci prendono

E non ci lasciano più.

Noi non fuggiremo mai…

Da questa monotonia

Fatta di sigarette e serate al sushi bar

Noi non fuggiremo mai…

Come fossimo dentro un film…

Di Xavier Dolan

Noi non fuggiremo, non fuggiremo mai

Noi non fuggiremo, non fuggiremo mai

Noi non fuggiremo, non fuggiremo mai.

Prendi le forbici

Dalle punte arrotondate

E costruiamo una tenda

In una spiaggia deserta

Ci diamo un bacio e poi con le lenzuola

Giochiamo a fare i fantasmi

Che arriva Bill Murray… e ci porta via

In un’altra fantasia

In un’altra routine

Per salvarci da questa vita qui

Da questa storia qui.

Noi non fuggiremo mai…

Da questa monotonia

Fatta di sigarette e serate al sushi bar

Noi non fuggiremo mai…

Come fossimo dentro un film…

Di Xavier Dolan

Noi non fuggiremo, non fuggiremo mai

Noi non fuggiremo, non fuggiremo mai

Noi non fuggiremo, non fuggiremo mai

Noi non fuggiremo, non fuggiremo mai.

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi