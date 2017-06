I Desideri e il debut album #Uagliò disponibile anche in edizione autografata: tracklist + testo e video della title track

Salvatore e Giuliano Iadicicco, che artisticamente si fanno chiamare I Desideri, sono quelli che insieme al padre Nico (artisticamente Nico e i suoi Desideri), sfornarono diversi successi, alcuni dei quali utilizzati nella celebre serie televisiva “Gomorra”. Da qualche tempo i due fratelli ventenni si sono messi in proprio firmando un contratto con Sony Music e l’album battezzato #Uagliò, è il frutto del lavoro degli ultimi tempi.

L’uscita del disco è fissata al 16 giugno 2017 nel classico CD, nel CD autografato e in download digitale.





La coppia campana, i cui videoclip sono stati visti decine di milioni di volte, sono pronti a debuttare nel difficile mondo della discografica con quest’interessante progetto composto da otto canzoni, sei delle quali già conosciute dai sempre più numerosi supporters, in quanto rilasciate precedentemente.

L’ultima in ordine cronologico è quella che da il titolo al disco ed è stata rilasciata il 2 giugno. Dallo stesso giorno l’orecchiabile brano è anche in rotazione radiofonica nazionale. La title track Uagliò ha segnato il debutto in radio del duo, comunque già on air nel 2015 con Hey zio inciso col padre.

L’indiscusso fenomeno partenopeo I Desideri, che con le loro sonorità pop, rap e dance hanno già fatto impazzire il web e migliaia di fans, non solo campani, ci propongono dei brani molto carini, come la non freschissima Made In Napoli feat. Clementino, un pezzo con un videoclip da oltre 21 milioni di views su Youtube, non a caso scelto come colonna sonora del film di Luca Miniero (con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Finocchiaro e Lello Arena) “La Scuola Più Bella Del Mondo”.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli delle otto tracks, i link per ascoltare-vedere i video di gran parte di esse ed il testo della canzone omonima.

Tracklist #Uagliò – I Desideri Album

Il video della title track diretto da Emanuele Pisano

I Desideri – Uagliò testo (Download)

Dimmi solo se tu ne vuoi ancora

pcchè o tiemp sicur c sta

E giur ca c teng ya nun fa accussi e pur si nc stong ossaj si semp a mi

E mo vogl sta sul jamm for a ccà e si o tiemp nc sta p tte o facc ascì

E giuro ca ce teng ya nun fa accussi

e man dint e man sul miezz a vi

e nun esist error ca nun se pò cagna

pcchè quand stai cca tu m fai mpazzì.

Va tutto ok finché io sono in fase

alza il volume che cavalco questa base

E guardo lei che mi guarda così con lo sguardo tagliente sei la mia kill bill

Io ti vorrei mentre tutto qui tace

come potrei con te che sei verace

Vorrei sfilarti da dosso il Versace e passare una notte d’amore con te

Ma tu hai una voglia indifferente sai che non si cambia

Dimmi solo che non sei stanca… ancora.

Uagliò

dicevano non sei capace

Uagliò

non sento quello che si dice

Uagliò

vorrei solo a farti felice perché in fondo e quello che mi piace

Uagliò

rimmell ancor ca t piac

Uagliò

nun cont chell ca s ric

Dimmi solo se ne vuoi ancora perché qui si va avanti aspettando l’aurora.

E giur ca c teng ya nun fa accussi

e pur si nc stong saj si semp a mi

E mo vogl sta sul jamm for a ccà

e si o tiemp nc sta p tte o facc ascì

E giur ca c teng ya nun fa accussi

e man dint e man sul miezz a vi

E nun esist error ca nun se po cagnà

pcchè quand stai cca tu me faj mpazzì.

Va tutto ok finché io sono in fase

ma questa tipa mi fa esplodere il torace

E guardo lei che mi guarda cosi

e non chiedo più niente dai dimmi di sì

Lo sai che c’è basta con queste attese

siamo qui soli e non servono più scuse

Per sfilarti da dosso il Versace esta noche d’amore la passo con te

Ma tu hai una voglia indifferente sai che non si cambia

Dimmi solo che non sei stanca… ancora.

Uagliò

dicevano non sei capace

Uagliò

non sento quello che si dice

Uagliò

vorrei solo a farti felice perché in fondo e quello che mi piace

Uagliò

rimmell ancor ca t piac

Uaglio

nun cont chell ca s ric

Uagliò

dimmi solo se ne vuoi ancora perché qui si va avanti aspettando l’aurora.

E giur ca c teng ya nun fa accussi

e pur si nc stong saj si semp a mi

E mo vogl sta sul jamm for a ccà

e si o tiemp nc sta p tte o facc ascì.

Tornerò ma non ancora

mi intriga farlo una volta sola

E non mi chiedere più di restare

pcchè o sacc st’ammor si arriv fa mal

Fatti dire una parola

ci incontreremo quel giorno all’aurora

E sarà un giorno da ricordare

quello passato con te.

Uagliò

rimmel ancor ca te piac

Uagliò

nun cont chell ca s ric

Dimmi solo se ne vuoi ancora perché qui si va avanti aspettando l’aurora

E giur ca c teng ya nun fa accussi

e pur si nc stong saj si semp a mi

E mo vogl sta sul jamm for a ccà

e si o tiemp nc sta p tte o facc ascì

Uagliò.

















