I Desideri feat. Nico Desideri – Chest’ è Napule: guarda il video (testo)

Si intitola Chest’ è Napule è il nuovo singolo de I Desideri feat. Nico Desideri, uscito nei negozi digitali il 16 gennaio 2017.

Salvatore e Giuliano Desideri, aka I Desideri, che fino a non molto tempo fa si chiamavano Nico e i suoi Desideri, sono tornati ad incidere una canzone insieme al padre, un gran bel pezzo, che sono certo i numerosissimi fans, in gran parte napoletani, sicuramente apprezzeranno.

A mio parere il punto di forza di questo nuovissimo pezzo è senz’altro il ritornello, decisamente orecchiabile e adatto per essere canticchiato orgogliosamente a squarciagola, cosa che il popolo napoletano di sicuro farà.

Napoli, nostra bella Napoli. Spesso derisa, protagonista delle notizie di cronaca nera, cattivo esempio per tutti. Nostra bella Napoli, quanta sofferenza nei tuoi occhi e in quelli di chi ti ama come noi. Gli stessi occhi che sono capaci di rappresentarti come la città più bella del mondo. La città dei mille colori, come definita dal grande Pino Daniele; la città di chi ha forza di arrangiarsi e di rimboccarsi le maniche dopo ogni sconfitta.

Questa la descrizione ufficiale del brano, il cui testo è un riuscitissimo misto tra italiano e dialetto partenopeo.

Disponibile dal 25 gennaio scorso, il video ufficiale è stato diretto da Emanuele Pisano ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate le parole che compongono la canzone.

Chest’ è Napule – I Desideri – Testo (Digital Download)

Viviamo dove non si spera e si confondono i pensieri

sta terr nfos e mar ten tutt e figlj suoj ca frev

siamo fiduciosi che la vita cambierà domani

ma il tempo corre in fretta e s fa viecchij chi po aspett

ma il sole accende i suoi colori e s riflett sta passion

e tutt sti uagliun ca s mettn a cantá.

Chest’è napule ca vo cantá

cu tutt o cor sti figlij anna turná

partut a nu juorn luntan pa vij n’ombr e sold int a nata città

valig, spranz, s portn a lacrm nfacc e nu tren c va

so comm a napule l’uocchij e mammá

dint e preghier c sann accumbagná

c sann accattá cu e prumess pcchè l’igoranz nun sap pnzá

na uerr fa forz co tiemb pcchè primm o ropp n’avimma parlá.

Tu si paes e stu munn c giro e cumbagn a stu sol

nu cafè ca s scarf int e nciuc e sta gent ca sfottn ammor.

La lingua ha il suo coraggio e cambia il modo di parlare

però si a vit a vit l’agg di napulitan

parlano i potenti di diverse condizioni

prumess fatt o vient senza maj na conclusion

se si sveglia pulcinella, ccà succede a tarantella

pur masaniell sta pnzann e riturná.

Chest’è napule ca vo cantá

cu tutt o cor sti figlij anna turná

partut a nu juorn luntan pa vij n’ombr e sold int a nata città

valig, spranz, s portn a lacrm nfacc e nu tren c va

so comm a napule l’uocchij e mammá

dint e preghier c sann accumbagná

c sann accattá cu e prumess pcchè l’igoranz nun sap pnzá

na uerr fa forz co tiemb pcchè primm o ropp n’avimma parlá.

Tu si paes e stu munn c giro e cumbagn a stu sol

nu cafè ca s scarf int e nciuc e sta gent ca sfottn ammor.

Napule, Napule, Napule, napule,

partut a nu juorn luntan pa vij n’ombr e sold int a nata città

valig, spranz, s portn a lacrm nfacc e nu tren c va

Napule, Napule, Napule, napule

c sann accattá cu e prumess pcchè l’igoranz nun sap pnzá

na uerr fa forz co tiemb pcchè primm o ropp n’avimma parlá

chest'è napule.

















