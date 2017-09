Hurts: i titoli delle canzoni incluse nel nuovo album Desire

Si intitola Desire il quarto album in studio degli Hurts, il cui rilascio è fissato al 29 settembre 2017 nel classico CD, in vinile e digitale, oltre che nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

A distanza di tre anni dall’ultima fatica discografica Surrender, il duo di Manchester formato da Theo Hutchcraft e Adam Anderson, è pronto a pubblicare l’atteso quarto progetto, che sarà composto da tredici nuove canzoni.

Tra le tracce in scaletta, spiccano i primi due singoli estratti Beautiful Ones (pubblicato lo scorso 21 aprile e in rotazione radiofonica nella penisola una settimana più tardi) e Ready to Go (uscito il successivo 1° settembre).

Sono queste le informazioni che al momento circolano su questa nuova uscita discografica.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli dei 13 brani che compongono quest’atteso disco, già disponibile in pre-order.

Tracklist Desire – Hurts album (Reperibile su Amazon nei formati: Audio CD – Vinile – Download)

Beautiful Ones Ready to Go People Like Us Something I Need to Know Thinking of You Wherever You Go Chaperone Boyfriend Walk Away Wait Up Spotlights Hold on to Me Magnificent













