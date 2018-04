HRVY – Personal: video e traduzione del testo + remixes

Personal è un singolo del giovanissimo cantante britannico HRVY, estratto dal secondo EP Talk to Ya (audio), pubblicato il 30 novembre 2018.

Quest’orecchiabile brano, è stato il primo grande successo di questo talentuoso ragazzo inglese di appena 19 anni, basti pensare che su Spotify ha ottenuto decine di milioni di ascolti, mentre il video ufficiale ha superato i 108 milioni di views.

Non è un caso che dal febbraio 2018 siano disponibili due remixes, nello specifico Sebastian Perez Remix e PBH & Jack Shizzle Remix (audio), mentre il 16 marzo è stata rilasciata la versione acustica (audio).

Nel brano, che non si basa su una storia realmente accaduta al cantante, si parla di una ragazza molto pericolosa…

Il filmato è interamente stato girato in una scuola ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine sottostante.

HRVY – Personal testo e traduzione (Download – Remixes)

[Verse 1]

I don’t know why’d do this to me

You’re so cold, You’d be playing like

Yeah yeah yeah yeah, yeah yeah yeah yeah, yeah

I got told danger follows every where you go

But I still be like

Yeah yeah yeah yeah, yeah yeah yeah yeah, yeah

[Strofa 1]*

Non so perché mi hai fatto questo

Sei così fredda, staresti giocando

Yeah yeah yeah yeah, yeah yeah yeah yeah, yeah

Mi hanno detto che è pericoloso seguirti ovunque tu vada

Ma mi sento ancora

Euforico

[Pre-Chorus]

This the part where I’m gonna get hurt

I never listened and but didn’t deserve it

I was young and she was my first love

So they say, that you live and you learn

[Pre-Ritornello]

Questa è la parte in cui mi farò del male

Non ho mai dato ascolto ma non lo meritavo

Ero giovane e lei è stato il mio primo amore

Quindi dicono, che non si finisce mai di imparare

[Chorus 1]

Like yeah, she gon’ mess with your head

Oh yeah, and she’ll flirt with your friends

Oh yeah, make you wish you were dead

Every time she moves on she says

Don’t take it personal (don’t take it personal)

Every time she moves on she says





[Ritornello 1]

Come si, lo fa per farti impazzire

Oh si, e lei flirterà con i tuoi amici

Oh si, facendoti desiderare di essere morto

Ogni volta che l’aria cambia, lei dirà

Non prenderla sul personale (non prenderla sul personale)

Ogni volta che l’aria cambia, dirà

[Verse 2]

Who else knows

All my friends are blowing up my phone

Something’s telling me

No no no no, no no no no, no

Oh

[Strofa 2]

Chi altro lo sa

Tutti i miei amici stanno intasando il mio telefono

Qualcosa mi sta dicendo

No no no no, no no no no, no

Oh

[Pre-Chorus]

This the part where I’m gonna get hurt

I never listened and but didn’t deserve it

I was young and she was my first love

So they say, that you live and you learn

[Pre-Ritornello]

Questa è la parte in cui mi farò del male

Non ho mai dato ascolto ma non lo meritavo

Ero giovane e lei è stato il mio primo amore

Quindi dicono, che non si finisce mai di imparare





[Chorus 1]

Like yeah, she gon’ mess with your head

Oh yeah, and she’ll flirt with your friends

Oh yeah, make you wish you were dead

Every time she moves on she says

Don’t take it personal (don’t take it personal)

Every time she moves on she says

[Ritornello 1]

Come si, lo fa per farti impazzire

Oh si, e flirterà con i tuoi amici

Oh si, facendoti desiderare di essere morto

Ogni volta che l’aria cambia, lei dirà

Non prenderla sul personale (non prenderla sul personale)

Ogni volta che l’aria cambia, dirà

[Bridge]

She won’t do you no favours

Beautiful but she dangerous

She was only gone break you

Drive me crazy like

Yeah yeah yeah yeah, yeah yeah yeah yeah yeah

She won’t do you no favours

Beautiful but she dangerous

She was only gone break you

Drive me crazy like

Yeah yeah yeah yeah, yeah yeah yeah yeah yeah

[Ponte]

Non ti farà alcun favore

Bellissima ma è pericolosa

Era assente solo per distruggerti

Farmi impazzire come

Yeah yeah yeah yeah, yeah yeah yeah yeah, yeah

Non ti farà alcun favore

Bella ma pericolosa

Era assente solo per distruggerti

Farmi impazzire come

Yeah yeah yeah yeah, yeah yeah yeah yeah, yeah

[Chorus 2]

Oh yeah, she gon’ mess with your head

Oh yeah, and she’ll flirt with your friends

Oh yeah, make you wish you were dead

Every time she moves on she says

Yeah, she gon’ mess with your head

Oh yeah, and she’ll flirt with your friends

Oh yeah, make you wish you were dead

Every time she moves on she says

Yeah, she gon’ mess with your head

Oh yeah, and she’ll flirt with your friends

Oh yeah, make you wish you were dead

Every time she moves on she says

Don’t take it personal (don’t take it personal)

Every time she moves on she says

[Ritornello 2]

Oh sì, lo fa per farti impazzire

Oh sì, e flirterà con i tuoi amici

Oh sì, facendoti desiderare di essere morto

Ogni volta che l’aria cambia, lei dirà

Si, lo fa per farti impazzire

Oh sì, e flirterà con i tuoi amici

Oh sì, facendoti desiderare di essere morto

Ogni volta che l’aria cambia, lei dirà

Si, lo fa per farti impazzire

Oh sì, e flirterà con i tuoi amici

Oh sì, facendoti desiderare di essere morto

Ogni volta che l’aria cambia, lei dirà

Non prenderla sul personale (non prenderla sul personale)

Ogni volta che l’aria cambia, dirà.





* questa ragazza ti attira su Snapchat e poi inizia a pubblicare storie. La tipa ha molti followers e se gli altri suggeriscono al protagonista a non seguirla perché è pericolosa, lui fa di testa sua e quindi il contrario: gli piace rischiare e la cosa lo rende euforico.