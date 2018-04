HRVY, Malu Trevejo – Hasta Luego: guarda il video (testo e traduzione)

Harvey Leigh Cantwell, in arte HRVY, è un cantante e conduttore televisivo inglese classe 1999. La sua carriera musicale è stata aperta grazie a Redfoo, che ha prodotto e cantato insieme a lui la sua prima canzone ufficiale Holiday, che è anche stato il primo di due EP, pubblicati lo scorso anno.

Hasta Luego è il titolo del suo nuovo orecchiabile singolo, disponibile in streaming e nei negozi digitali dallo scorso 25 aprile.

Il brano è stato inciso con la collaborazione di María Luisa “Malu” Trevejo, giovanissima cantante e autrice cubano-statunitense classe 2002, che prima di questo pezzo aveva rilasciato solo due singoli, entrambi nel 2017.

Dopo il rilascio, la canzone è salita fino alla terza posizione nella classifica Top 100 di iTunes UK, dietro solo a due pezzi da 90 come Ariana Grande e Calvin Harris.

Hasta Luego è un pezzo pop con quel pizzico di latin/reggaeton, che lo rende veramente gradevole, ballabile e ideale par la calda stagione sempre più vicina.

HRVY & Malu – Hasta Luego testo e traduzione

[Verse 1: HRVY]

You got them Juliet eyes

And I can be your Romeo tonight

Star crossed and love at first sight

An It’s like a movie

She Danced like she never gonna die

Blowin up the floor like she dynamite

I dont wanna tell her good bye

But it’s only one Night

[Strofa 1: HRVY]

Hai due occhi Giulietta

E posso essere il tuo Romeo stasera

Predestinati e amore a prima vista

È come un film

Lei balla come se non morirà mai

Fa esplodere la pista come se fosse dinamite

Non voglio dirle addio

Ma è solo per una notte

[Pre-Chorus: Malu Trevejo]

Ohh he got me

Oh he got me

Eye Yie Yie Yie Yie Yie Yie

Ohh he told me

Ohh he told me

Eye Yie Yie Yie Yie Yie Yie

[Pre-Ritornello: Malu Trevejo]

Ohh lui mi ha afferrata

Oh, mi ha afferrata

Eye Yie Yie Yie Yie Yie Yie

Ohh mi ha detto

Ohh mi ha detto

Eye Yie Yie Yie Yie Yie Yie





[Chorus: HRVY]

Hasta Luego (Way go)

But she don’t know my name though

(oh no)

Hasta Luego (Way go)

But she don’t Know my Name though

(oh no)

I said bailamos

I said bailamos

I said bailamos and we dance

Hasta Luego (Way go)

But she don’t know my Name though

(Oh No)

[Ritornello: HRVY]

A dopo (vai)

Ma tuttavia non conosce il mio nome

(oh no)

A presto (vai)

Ma non conosce il mio nome però

(oh no)

Ho detto balliamo

Ho detto balliamo

Ho detto balliamo e balliamo

A dopo (via)

Ma tuttavia non conosce il mio nome

(Oh No)

[Verse 2: Malu Trevejo]

No pasa nada esta bien

Haria lo que sea para verte

Y al tenerte a mis pies

Esto se pone caliente

Bailando quiero probar

Pero mi corazón sabe esperar

Tengo para enamorar

Yo tengo lo que tu quieres

[Strofa 2: Malu Trevejo]

Va bene, non fa nulla

Farei qualsiasi cosa per vederti

E per averti ai miei piedi

La cosa si fa bollente

Voglio provare ballando

Ma il mio cuore sa aspettare

Devo farti innamorare

Ho quello che vuoi

[Pre-Chorus: HRVY]

Ohh she got me

Oh she got me

Eye Yie Yie Yie Yie Yie Yie

Ohh she told me

Ohh she Told me

Eye Yie Yie Yie Yie Yie Yie





[Pre-Ritornello: HRVY]

Ohh mi ha preso

Ohh lei mi ha preso

Eye Yie Yie Yie Yie Yie Yie

Ohh mi ha detto

Ohh mi ha detto

Eye Yie Yie Yie Yie Yie Yie

[Chorus: HRVY]

Hasta Luego (Way go)

But she don’t know my name though

(oh no)

Hasta Luego (Way go)

But she don’t know my name though

(oh no)

I said bailamos

I said bailamos

I said bailamos and we dance

Hasta Luego (Way go)

But you don’t know my name though

(Oh No)

[Ritornello: HRVY]

A dopo (vai)

Ma tuttavia non conosce il mio nome

(oh no)

A presto (vai)

Ma non conosce il mio nome però

(oh no)

Ho detto balliamo

Ho detto balliamo

Ho detto balliamo e balliamo

A dopo (vai)

Ma non conosci il mio nome

(Oh No)

[Post-Chorus: HRVY, Malu Trevejo]

I’m like

Ohh ohh

Ay ay ay

Me tienes

Ohh ohh

Ay ay ay

I’m like

Ohh ohh

Ay ay ay

Me tienes

Ohh ohh

Ay ay ay

[Post-Ritornello: HRVY, Malu Trevejo]

Dico

Ohh ohh

Sì, sì

Sono qui

Ohh ohh

Sì, sì

Dico

Ohh ohh

Sì, sì

Sono qui

Ohh ohh

Sì, sì

[Chorus: HRVY]

Hasta Luego (Way go)

But she don’t Know my Name though

(oh no)

Hasta Luego (Way go)

But she don’t Know my Name though

(oh no)

I said bailamos

I said bailamos

I said bailamos and we dance

Hasta Luego (Way go)

But you don’t Know my Name though

(Oh No)

[Ritornello: HRVY]

A dopo (vai)

Ma tuttavia non conosce il mio nome

(oh no)

A presto (vai)

Ma non conosce il mio nome però

(oh no)

Ho detto balliamo

Ho detto balliamo

Ho detto balliamo e balliamo

A dopo (vai)

Ma non conosci il mio nome

(Oh No)