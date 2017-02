Ed Sheeran: guarda il video del nuovo brano d’amore “How Would You Feel (Paean)” + traduzione del testo

Il 17 febbraio 2017, Ed Eheeran ha rilasciato una nuova canzone battezzata How Would You Feel (Paean), che ha il compito di promuovere l’attesissimo terzo studio album ÷, che vedrà la luce il prossimo 3 marzo.

Molto bello il brano d’amore di questo magnifico cantautore inglese, una ballata acustica voce e chitarra (dell’americano John Mayer ), nella quale Sheeran esprime tutto l’amore che prova nei confronti di una persona.

Il significato in pillole e…



Molti di voi si staranno chiedendo: che significa Paean? Intendo quella parolina che tra parentesi chiude il titolo dell’inedito? Altro non è che che un componimento lirico, utilizzato nei brani o nelle poesie, al fine di elogiare, celebrare un trionfo o di trasmettere gratitudine nei confronti di qualcuno. In questo caso Sheeran intende proprio trasmettere gratitudine nei confronti di una persona, quella che ama. Il titolo How Would You Feel è una domanda incompleta che sta a significare “come ti sentiresti” o se vogliamo “che effetto ti farebbe”, che nel ritornello continua con “If I told you I loved you?” ovvero “se ti dicessi che ti amo?”. Egli insomma esprime tutta la gioia, la gratitudine nei confronti della donna che ama, invitandola a dirgli che il suo amore è ricambiato. Il cantante racconta inoltre i bellissimi momenti che ha passato e che sta passando con questa persona. Ma andando un po’ fuori tema, chi sarà questa fortunata? Forse la fidanzata Cherry Seaborn? Probabile… I due stanno infatti insieme da oltre un anno ma si conoscono fin dai tempi della scuola; la Thomas Mills High School ed inoltre le loro abitazioni erano molto vicine. Oggi vivono insieme in Inghilterra ed il loro amore è stato tenuto nascosto ai mass media, finché Taylor Swift, senza entrare nei dettagli, non ha svelato la loro relazione.

La canzone è al momento accompagnata dal live video diretto da Dan Massie. Per gustarvelo cliccate sull’immagine in basso. Qui l’audio su Spotify.

A seguire potete leggere la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono il brano.

Ed Sheeran – How Would You Feel traduzione (Download)

[Verso 1]

Tu sei la ragazza giusta

E sai che è vero

Mi sento ringiovanito

Ogni volta che sono solo con te

[Pre-Ritornello 1]

Eravamo seduti in un’auto parcheggiata

Scambiandoci baci in un cortile

Avevamo delle domande che non avremmo dovuto fare, ma

[Ritornello]

Che effetto ti farebbe

Se ti dicessi che ti amo?

Vorrei fare solo una cosa

Passare il mio tempo

Trascorrere la mia vita

Innamorandomi profondamente di te

Allora dimmi che mi ami anche tu

[Verso 2]

In estate

Mentre i lillà sbocciano

L’amore più profondo di un fiume scorre (oppure “Flussi d’amore più profondo di un fiume”)

In ogni momento che passo con te

[Pre-Ritornello 2]

Eravamo seduti nella terrazza del nostro migliore amico

Ti abbracciavo

Osservando l’alba che faceva posto alla luna, ma

[Ritornello]

Che effetto ti farebbe

Se ti dicessi che ti amo?

Vorrei fare solo una cosa

Passare il mio tempo

Trascorrere la mia vita

Innamorandomi profondamente di te

Allora dimmi che mi ami anche tu

[Chitarra solista by John Mayer]

[Pre-Ritornello 1]

Yeah, stavamo seduti in un’auto parcheggiata

Scambiandoci baci in un cortile

Avevamo delle domande che non avremmo dovuto fare

[Ritornello]

Che effetto ti farebbe

Se ti dicessi che ti amo?

Vorrei fare solo una cosa

Passare il mio tempo

Trascorrere la mia vita

Innamorandomi profondamente di te

Dimmi che mi ami

Dimmi che anche tu mi ami

Dimmi che mi ami anche tu

How Would You Feel (Paean) – Ed Sheeran – Testo

[Verse 1]

You are the one girl

And you know that it’s true

I’m feeling younger

Every time that I’m alone with you

[Pre-Chorus 1]

We were sitting in a parked car

Stealing kisses in a front yard

We got questions we should not ask, but

[Chorus]

How would you feel

If I told you I loved you?

It’s just something that I want to do

I’ll be taking my time

Spending my life

Falling deeper in love with you

So tell me that you love me too

[Verse 2]

In the summer

As the lilacs bloom

Love flows deeper than a river

Every moment that I spend with you

[Pre-Chorus 2]

We were sat upon our best friend’s roof

I had both of my arms around you

Watching the sunrise replace the moon, but

[Chorus]

How would you feel

If I told you I loved you?

It’s just something that I want to do

I’ll be taking my time

Spending my life

Falling deeper in love with you

So tell me that you love me too

[Guitar Solo: John Mayer]

[Pre-Chorus 1]

Yeah, we were sitting in a parked car

Stealing kisses in a front yard

We got questions we should not ask

[Chorus]

How would you feel

If I told you I loved you?

It’s just something that I want to do

I’ll be taking my time

Spending my life

Falling deeper in love with you

Tell me that you love me too

Tell me that you love me too

Tell me that you love me too

















