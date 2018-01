Hot Parade Dance Winter 2018: i titoli delle canzoni nella compilation

Dal 19 gennaio è disponibile negli scaffali dei negozi Hot Parade Dance Winter 2018, la nuova compilation con le migliori hit dance del momento, per un inverno davvero Hot.

L’album include in un doppio CD, 45 canzoni tutte da ballare, alcuni molto celebri, altre meno, che non significa per forza siano meno interessanti.









Ofenbach, Lost Frequencies, Dennis Lloyd, Betta Lemme, Alex Gaudino, Alok &Mathieu Koss, Bob Sinclar feat. Akon, Kygo, EDX, Robin Schulz, Cristian Marchi, Kungs, Don Diablo, Alle Farben, Jax Jones, Martin Jensen, Spada, Feder, Galantis, sono questi ed altri i protagonisti dell’imperdibile doppia compilation, pubblicata da Time Records.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli delle 45 canzoni racchiuse nei due CD.

Tracklist Hot Parade Dance Winter 2018

(Audio CD – Download)

CD 1:

1 Ofenbach & Nick Waterhouse – Katchi (Ofenbach Vs. Nick Waterhouse)

2 Betta Lemme – Bambola

3 Lost Frequencies & Zonderling – Crazy

4 Alex Gaudino feat. Polina “Never Give Up On Love”

5 Alok & Mathieu Koss – Big Jet Plane

6 Cristian Marchi feat. Eon Melka – Demons Out

7 Bob Sinclar feat. Akon – Til The Sun Rise Up

8 Janieck – Does It Matter

9 Kygo feat. The Night Game – Kids In Love

10 Martin Solveig feat. Alma – All Stars

11 Jax Jones Feat. Demi Lovato & Stefflon Don – Instruction

12 Kah-Lo Feat. Riton – Fasta

13 Gianluca Vacchi – Viento

14 Oyadi – Time Again

15 Dimitri Vegas & Like Mike Vs. David Guetta feat. Kiiara – Complicated

16 Alan Walker – The Spectre

17 Cash Cash feat. Conor Maynard – All My Love

18 Galantis & Throttle – Tell Me You Love Me

19 David Guetta feat. Justin Bieber – 2U [Tujamo Remix]

20 Don Diablo – Momentum

21 Dankann – How Deep Is Your Love

22 Pauls Paris feat. Moses York – Make Your Mind Up [Axwell & New_Id Remode]

Link sponsorizzati









CD 2:

1 Dennis Lloyd – Nevermind

2 Ash – Una Mattina

3 Patrick Baker – Only

4 Spada feat. Anna Leyne – Oxygen

5 2Choice feat. Jakub Ondra – Reasons To Love You

6 Robin Schulz & Hugel – I Believe I’M Fine

7 Don Diablo feat. A R I Z O N A – Take Her Place

8 Martin Jensen ft. Loote – Wait

9 Sherrie Sherrie & The Ware feat. Nina – Nana Song

10 Vincenzo Callea feat. Ennieloud – My Faults [Original Radio]

11 James Hype feat. Kelli-Leigh – More Than Friends

12 Kungs feat. Olly Murs feat. Coely – More Mess

13 Glaceo – Deep Sea [Spada Edit]

14 Deepend feat. Graham Candy – Waiting For The Summer

15 Feder – Breathe

16 Vanotek feat. Eneli – Tell Me Who [Slider & Magnit Remix]

17 Alle Farben & Sam Gray – Never Too Late

18 Achtabahn feat. Matt Andersen – Ain’T No Sunshine

19 Micar – Burden Down

20 Disciples – Jealousy

21 Tim3Bomb – La Cancion

22 Edx – Runnin’

23 Flying Decibels – The Road

Vedi anche: Hot Parade Dance Winter 2017.









LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi