Arisa: guarda il video del nuovo brano “Ho Cambiato i Piani” per la colonna sonora del film “Nove Lune e Mezza” (con testo)

Da venerdì 13 ottobre 2017, è in rotazione radiofonica nazionale il nuovo singolo di Arisa che si intitola Ho Cambiato i Piani.

Questa bella canzone è stata incisa per la colonna sonora del film “Nove Lune e Mezza”, pellicola diretta da Michela Andreozzi (al debutto come regista), distribuita nelle sale cinematografiche italiane dal 12 ottobre. Insieme a Claudia Gerini e Giorgio Pasotti, la Andreozzi è anche co-interprete in questo viaggio al femminile alla scoperta degli infiniti modi di essere donne e madri.





La soundtrack della commedia è stata interamente composta da Niccolò Agliardi, che ha anche co-scritto il nuovo brano in oggetto, tema portante della colonna sonora originale, insieme a Edwyn Roberts. Per la cronaca, su Spotify è anche possibile ascoltare le versioni strumentali Ho Cambiato i Piani (Happy Mix) e Ho Cambiato i Piani (Piano & Violin Mix). Cliccando sulla cover in basso, accedete invece all’audio del brano interpretato dalla cantante genovese classe 1982.

La canzone è stata prodotta da Warner Chappell Music Italiana ed Edizioni Curci e devo ammettere che è stata divinamente interpretata da Arisa, che come sempre non smentisce le notevoli sue abilità canore.

Disponibile dal 17 ottobre, il video ufficiale è stato diretto da Michela Andreozzi e oltre alla cantante, mostra ovviamente alcune scene del citato film.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete alle parole che compongono questo pezzo.

Ho Cambiato i Piani testo – Arisa (Download – Happy Mix – Piano & Violin Mix)

Senti…

la stessa musica che sento io

e ferma ad un semaforo t’inventi

la vita che volevi al posto tuo

e tutto dura il tempo di un respiro

sarà che io ti leggo nel pensiero

di certi sogni riposti nei posti sbagliati

di abbracci mancati per pochi secondi

non chiedi mai niente e nemmeno rispondi.

Ho cambiato i piani per te

succede per colpa di un raggio di luna

ho cambiato piani per te

è quello che capita quando si ama

ho cambiato i piani

ho cambiato i piani per te.

Senti…

le mie paure e quelle che non hai

e mi perdoni lacrime indecenti

e resistenze che non capirai

ma il rosso del tuo sangue

è rosso uguale… al mio

che annaffia un cuore al davanzale

che aspetta solo il momento di prendere il volo

riflettere il cielo in due occhi profondi

io imploro il destino e sei tu che rispondi.

Ho cambiato i piani per te

succede per colpa di un raggio di luna

ho cambiato piani per te

è quello che capita quando si ama

ho cambiato i piani

ho… cambiato i piani per te

ho cambiato i piani per te

ho… cambiato i piani per te.

Sarà che tu trasformi tutto in vero

sarà che io ti leggo nel pensiero.

Ho cambiato i piani per te

succede per colpa di un raggio di luna

ho cambiato piani per te

è quello che capita quando si ama

ho cambiato i piani

ho… cambiato i piani per te

ho cambiato i piani

ho… cambiato i piani per te.

















