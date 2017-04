Hey Violet: guarda il video di Guys My Age (con testo e traduzione) + altre versioni

Il 16 giugno 2017 vedrà la luce From the Outside, il secondo studio album degli Hey Violet, atteso disco prodotto da Julian Bunetta, che includerà un totale di dodici canzoni (qui i titoli e l’eventuale pre-order della versione digitale).

Al momento in cui scrivo, il progetto è stato anticipato dai brani Brand New Moves, Break My Heart ed la track in oggetto, disponibile anche nella versione Stripped e Prince Fox Remix.





Scritto da Julian Bunetta, Nia Lovelis, Rena Lovelis, Miranda Miller, Casey Moreta, John Ryan, Henry Walter, Ilsey Juber e Jacob Kasher, questo bel pezzo è stato rilasciato lo scorso 21 aprile.

In Guys My Age, la front woman Rena Lovelis, delusa dal rapporto con l’ex fidanzato, dice di voler incontrare persone adulte, in quanto solo loro sanno come “prenderla”.

E’ sinteticamente questo il significato della canzone, accompagnata dal video ufficiale a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine sottostante. Qui il dietro le quinte.

Di seguito potete leggere la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono il singolo.

Hey Violet – Guys My Age traduzione (Download – Stripped Version – Prince Fox Remix)

[Verso 1]

Non vedo il mio ex da quando ci siamo lasciati

Probabilmente perché non voleva crescere

Adesso sono fuori e sto indossando qualcosa di scollato

Per attirare l’attenzione di una persona adulta

[Pre-Ritornello 1]

Perché mi stringevi come piace a una donna

In un modo che non mi era mai successo prima

E mi fa venire voglia tenerti stretto

E mi fa desiderare di di essere tua

[Ritornello]

I ragazzi della mia età non sanno come trattarmi

Non sanno come trattarmi

Non sanno come trattarmi

I ragazzi della mia età non sanno come toccarmi

Non sanno amarmi nel modo giusto

I ragazzi della mia età non sanno come trattenermi (o “farmi restare con loro”)

Non sanno come trattenermi

Non sanno come trattenermi

I ragazzi della mia età non sanno come toccarmi

Non sanno amarmi nel modo giusto

[Verso 2]

Tutto quello che voleva era spassarsela

Cosa avremmo dovuto fare con tutti i suoi amici vicini, sì

Fumare erba, non ha mai voluto lasciare casa sua

Ora ha un cuscino vuoto su quel divano

[Pre-Ritornello 2]

Gli ho detto “in bocca al lupo con quella successiva”

Forse sarà altrettanto immatura

Devo ringraziarlo, è grazie a lui

Che troverò quel che cerco

[Ritornello]

I ragazzi della mia età non sanno come trattarmi

Non sanno come trattarmi

Non sanno come trattarmi

I ragazzi della mia età non sanno come toccarmi

Non sanno amarmi nel modo giusto

I ragazzi della mia età non sanno come trattenermi

Non sanno come trattenermi

Non sanno come trattenermi

I ragazzi della mia età non sanno come toccarmi

Non sanno amarmi nel modo giusto

[Ponte]

Quindi non torneremo indietro

No, non torneremo indietro

[Ritornello 2]

I ragazzi della mia età non sanno come trattarmi

Non sanno soddisfarmi

Non sanno capirmi

I ragazzi della mia età non sanno come toccarmi

Non sanno amarmi nel modo giusto

I ragazzi della mia età non sanno stuzzicarmi (o “provocarmi”)

Non sanno come lasciarmi

Non sanno di aver bisogno di me

I ragazzi della mia età non sanno come toccarmi

Non sanno amarmi nel modo giusto

[Outro]

Quindi non torneremo indietro

Non so, non so, non so

No, non torneremo indietro

Non sanno come toccarmi

Non sanno amarmi nel modo giusto

Quindi, non torneremo indietro

No, non torneremo indietro

Guys My Age – Hey Violet – Testo

[Verse 1]

Haven’t seen my ex since we broke up

Probably cause he didn’t wanna grow up

Now I’m out and wearing something low-cut

‘Bout to get attention from a grown up

[Pre-Chorus 1]

‘Cause you hold me like a woman

In a way I’ve never felt before

And it makes me wanna hold on

And it makes me wanna be all yours

[Chorus]

Guys my age don’t know how to treat me

Don’t know how to treat me

Don’t know how to treat me

Guys my age don’t know how to touch me

Don’t know how to love me good

Guys my age don’t know how to keep me

Don’t know how to keep me

Don’t know how to keep me

Guys my age don’t know how to touch me

Don’t know how to love me good

[Verse 2]

All he ever wanted was to bro down

What we supposed to do with all his friends around, yeah

Smoking weed, he’d never wanna leave the house

Got an empty cushion on that sofa now

[Pre-Chorus 2]

Told him good luck with the next one

Maybe she’ll be just as immature

Gotta thank him, he’s the reason

That I’ll find out what I’m looking for

[Chorus]

Guys my age don’t know how to treat me

Don’t know how to treat me

Don’t know how to treat me

Guys my age don’t know how to touch me

Don’t know how to love me good

Guys my age don’t know how to keep me

Don’t know how to keep me

Don’t know how to keep me

Guys my age don’t know how to touch me

Don’t know how to love me good

[Bridge]

So we’re never going back

No, we’re never going back

[Chorus 2]

Guys my age don’t know how to treat me

Don’t know how to please me

Don’t know how to read me

Guys my age don’t know how to touch me

Don’t know how to love me good

Guys my age don’t know how to tease me

Don’t know how to leave me

Don’t know how to need me

Guys my age don’t know how to touch me

Don’t know how to love me good

[Outro]

So, we’re never going back

Don’t know, don’t know, don’t know

No, we’re never going back

Don’t know how to touch me

Don’t know how to love me good

So, we’re never going back

No, we’re never going back

















