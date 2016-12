Lenny: guarda il video del singolo Hell.o + testo e traduzione

Lenny Filipová è un’emergente cantante, autrice e pianista della Repubblica Ceca classe 1994, una ragazza dalla notevole voce che viene considerata come uno dei più grandi talenti del suo paese d’origine. Lenny iniziò a suonare il pianoforte quando aveva appena quattro anni, sette anni più tardi scrisse il suo primo brano ed a sedici anni formò la sua band.

Nel 2013 firmò un contratto con Universal Music e successivamente pubblicò il convincente EP battezzato All My Love ed un secondo EP intitolato Fighter. All My Love ricevette molte nomination e premi come il Best Breakthrough Artist Award ai Grammy Cechi “ANDÄšL Awards“, tra tutti indubbiamente il più rilevante.

Dopo aver studiato musica a Londra per un triennio, effettuato varie tournée dalle sue parti ed aperto i live di una certa Macy Grey, nel settembre 2016 pubblica il disco d’esordio Hearts, un interessante album di cui si è parlato molto bene, del quale sono state vendute tantissime copie nel suo paese (ascoltatelo su Spotify).

Tra i brani presenti, Hell.o, la canzone più suonata della scorsa estate dalle radio Ceche, trasmessa anche dalle emittenti radiofoniche italiane da venerdì 30 dicembre 2016.

L’inedito è stato scritto dall’interprete con la collaborazione del suo chitarrista e produttore Ondrej Fielder.

Per quel che concerne il significato, Hell.o parla dei nostri demoni interiori e di come li gestiamo, mentre il titolo non è un saluto nei loro confronti, bensì un approccio per accoglierli e superarli.

La canzone è accompagnata dal video ufficiale che potete gustarvi nel canale Youtube della cantante cliccando sull’immagine in basso, dopo la quale trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che la compongono.

Lenny – Hell.o traduzione (Digital Download)

Tutti i demoni

I demoni nella mia testa

Riesci a trovarmi?

Trova qualcun altro invece

Anziché me

Dispiaciuta di vederli

Entro nella stanza e dico: “Oh, ciao”

Li vedi, i demoni mi guardano, dico: “Oh, ciao”

Sto andando nella stanza e dico: “Oh, ciao”

Gli ho riso in faccia perché non prenderanno mai la mia anima

Ciao

Ciao

E se un giorno

I miei demoni venissero per te

Prendo la mia vecchia amica

Cerco di avvisarla

Ma non so proprio

Non ho mai trovato una parte di te

Entro nella stanza e dico: “Oh, ciao”

Li vedi, i demoni mi guardano, dico: “Oh, ciao”

Sto andando nella stanza e dico: “Oh, ciao”

Gli ho riso in faccia perché non prenderanno mai la mia anima

Ciao

Ciao

Ciao

Ciao

Ciao

Entro nella stanza e dico: “Oh, ciao”

Li vedi, i demoni mi guardano, dico: “Oh, ciao”

Sto andando nella stanza e dico: “Oh, ciao”

Gli ho riso in faccia perché non prenderanno mai la mia anima

Entro nella stanza e dico: “Oh, ciao”

Li vedi, i demoni mi guardano, dico: “Oh, ciao”

Sto andando nella stanza e dico: “Oh, ciao”

Gli ho riso in faccia perché non prenderanno mai la mia anima

Hell.o – Lenny – Testo

All the demons

Demons in my head

Can you find me?

Find someone else instead

Instead of me

Disappointed them to see

I walk in to the room, and I’m like: “oh, hello”

See them demons watching me, like: “oh, hello”

I’m walking to the room, and I’m like: “oh, hello”

I laughed them in the faces, ‘cause they’ll never get my soul

Hello

Hello

And if someday

My demons came for you

I take my old friend

I’ve been looking for you too

But I don’t have a clue

Never found one piece of you

I walk in to the room, and I’m like: “oh, hello”

See them demons watching me, like: “oh, hello”

I’m walking to the room, and I’m like: “oh, hello”

I laughed them in the faces, ‘cause they’ll never get my soul

Hello

Hello

Hello

Hello

Hello

I walk in to the room, and I’m like: “oh, hello”

See them demons watching me, like: “oh, hello”

I’m walking to the room, and I’m like: “oh, hello”

I laughed them in the faces, ‘cause they’ll never get my soul

I walk in to the room, and I’m like: “oh, hello”

See them demons watching me, like: “oh, hello”

I’m walking to the room, and I’m like: “oh, hello”

I laughed them in the faces, ‘cause they’ll never get my soul

Hello

















