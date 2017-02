Linkin Park e Kiiara nel nuovo singolo Heavy: video, testo e traduzione

Il prossimo 19 maggio vedrà la luce il settimo studio album dei Linkin Park battezzato One More Night, attesissimo disco di inediti prodotto da Brad Delson e Mike Shinoda, che includerà dieci canzoni (qui i titoli e l’eventuale pre-order), tra le quali il primo singolo estratto Heavy, bel pezzo che vede la collaborazione della cantautrice americana Kiiara, unica ospite del progetto.

Questo pezzo è stato scritto dalla rock band californiana con la collaborazione di Justin Tranter e Julia Michaels e viene trasmesso dalle radio in contemporanea mondiale da giovedì 16 febbraio 2017. Dallo stesso giorno, il pezzo è anche disponibile negli store digitali.

I Linkin Park, gruppo che ha vinto un paio Grammy Awards, 5 American Music Award, 4 MTV VMA Award, 10 MTV Europe Music Award, 3 World Music Award e tanti dischi di Platino, d’oro e addirittura un album di diamante, con Hybrid Theory, il disco di debutto del quale furono vendute oltre 10 milioni di copie, risultando l’album d’esordio di maggior successo di questo secolo negli States, sono finalmente tornati a tre anni dalla fortunata ultima fatica discografica The Hunting Party.

Siete curiosi di ascoltare la nuova canzone? Potete farlo tramite il lyric video a cui accedete cliccando sull’immagine in basso, mentre a seguire trovate la mia traduzione in italiano.

Linkin Park – Heavy traduzione (Digital Download)

[Verso 1: Chester Bennington]

Non mi piacciono i miei pensieri in questo momento

Che stanno accumulando problemi così inutili

Vorrei poter andarci piano

Vorrei lasciar perdere, ma c’è conforto nel panico

E a furia di pensarci perdo la testa

Credere che tutto riguardi me (o “Pensando che tutto ruoti intorno a me”)

Sì, mi fa perdere la testa

Perché posso sfuggire alla gravità

[Ritornello: Chester Bennington & Kiiara]

Cerco di resistere

Perché è tutto così pesante?

Resistere

Molto più di quanto possa sopportare

Continuo a portarmi dietro ciò che sta buttando giù

Se lo mollassi, sarei libero

Resistere

Perché ogni cosa è così pesante?

[Verso 2: Kiiara]

Tu dici che sono paranoica

Ma sono sufficientemente sicura che il mondo ce l’abbia con me

Non è una scelta mia

Lasciare che i miei pensieri restino così incasinati

So di non essere al centro dell’universo

Ma continui a girarmi intorno come se lo fossi

So di non essere al centro dell’universo

Ma continui a girarmi intorno come se lo fossi

[Ritornello: Kiiara]

Cerco di resistere

Perché è tutto così pesante?

Resistere

Molto più di quanto possa sopportare

Continuo a portarmi dietro ciò che sta buttando giù

Se lo mollassi, sarei libero

Resistere

Perché ogni cosa è così pesante?

[Ponte: Chester Bennington & Kiiara]

So di non essere al centro dell’universo

Ma continui a girarmi intorno come se lo fossi

So di non essere al centro dell’universo

Ma continui a girarmi intorno come se lo fossi

mi fa perdere la testa

Pensando che tutto ruoti intorno a me

[Ritornello: Chester Bennington & Kiiara]

Resistere

Perché è tutto così pesante?

Resistere

Molto più di quanto possa sopportare

Continuo a portarmi dietro ciò che sta buttando giù

Se lo mollassi, sarei libero

Resistere

Perché ogni cosa è così pesante?

Perché è tutto così pesante?

Perché è tutto così pesante?

Heavy – Linkin Park ft. Kiiara – Testo

[Verse 1: Chester Bennington]

I don’t like my mind right now

Stacking up problems that are so unnecessary

Wish that I could slow things down

I wanna let go but there’s comfort in the panic

And I drive myself crazy

Thinking everything’s about me

Yeah, I drive myself crazy

‘Cause I can’t escape the gravity

[Chorus: Chester Bennington & Kiiara]

I’m holding on

Why is everything so heavy?

Holding on

So much more than I can carry

I keep dragging around what’s bringing me down

If I just let go, I’d be set free

Holding on

Why is everything so heavy?

[Verse 2: Kiiara]

You say that I’m paranoid

But I’m pretty sure the world is out to get me

It’s not like I make the choice

To let my mind stay so fucking messy

I know I’m not the center of the universe

But you keep spinning ‘round me just the same

I know I’m not the center of the universe

But you keep spinning ‘round me just the same

[Chorus: Kiiara]

I’m holding on

Why is everything so heavy?

Holding on

So much more than I can carry

I keep dragging around what’s bringing me down

If I just let go, I’d be set free

Holding on

Why is everything so heavy?

[Bridge: Chester Bennington & Kiiara]

I know I’m not the center of the universe

But you keep spinning ‘round me just the same

I know I’m not the center of the universe

But you keep spinning ‘round me just the same

And I drive myself crazy

Thinking everything’s about me

[Chorus: Chester Bennington & Kiiara]

Holding on

Why is everything so heavy?

Holding on

So much more than I can carry

I keep dragging around what’s bringing me down

If I just let go, I’d be set free

Holding on

Why is everything so heavy?

Why is everything so heavy?

Why is everything so heavy?

















