Guarda il video di “Hear Me Now” by Alok & Bruno Martini feat. Zeeba + testo e traduzione

Alok Petrillo è un carismatico deejay e produttore brasiliano, che si sta facendo conoscere a livello mondiale con il singolo Hear Me Now, inciso con la collaborazione del collega Bruno Martini.

Questo bel pezzo è stato pubblicato nella penisola il 22 dicembre 2016 e viene trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 6 gennaio 2017.





Si tratta di una canzone decisamente immediata, impreziosita dalla voce di Zeeba, emergente cantante e chitarrista californiano.

Il risultato non può di certo lasciare indifferente l’ascoltatore di turno: il raffinato riff di chitarra e gli accordi melodici, arricchiti da un sofisticato flauto, colpiscono infatti fin dal primo ascolto.

Questi i numeri di Hear Me Now, una delle potenziali hit del 2017, disponibile anche nella versione Club Edit (più lunghetta): quasi 34 milioni di ascolti su Spotify e quasi 20 milioni di visualizzazioni del videoclip, scritto e diretto da Caio Amantini e Rapha Pamplona.

Per gustarvi il filmato cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

Alok & Bruno Martini feat. Zeeba – Hear Me Now traduzione (Digital Download)

[Introduzione]

Se riesci ad ascoltarmi ora

[Verso 1]

So che diventerai più forte

Quando sarai più grande

Ma non fare spallucce

Quando invecchierai

[Pre-Ritornello]

E’ un momento difficile

Quindi adesso credimi

Se adesso non sei tranquilla

Non farai alcun casino

[Ritornello]

Tutte le luci indicheranno la strada

Se riesci a sentirmi ora

Tutti i timori svaniranno

Se riesci ad ascoltarmi adesso

Se riesci a sentirmi ora

[Verso 2]

Metti da parte le scuse

Fai parlare la tua mente

E non lasciar perdere

Tu non hai sempre ragione, no

[Pre-Ritornello]

E’ un momento difficile

Quindi adesso credimi

Non imparare a tue spese (o “non imparare nel modo più difficile”)

Lascia semplicemente che ti faccia vedere come fare

[Ritornello]

Tutte le luci indicheranno la strada

Se riesci a sentirmi ora

Tutti i timori svaniranno

Se riesci ad ascoltarmi adesso

Se riesci a sentirmi ora

[Conclusione]

Se riesci ad ascoltarmi ora

Se riesci a sentirmi adesso

Se riesci ad ascoltarmi adesso

Se riesci a sentirmi ora

Se riesci ad ascoltarmi adesso

Hear Me Now – Alok – testo

[Intro]

If get you to hear me now

[Verse 1]

I know you’ll get stronger

When you get older

Just don’t shrug your shoulders

When you get older

[Pre-Chorus]

Things aren’t easy

So just you believe me now

If you don’t keep it cool now

You’ll never make a sound

[Chorus]

All the lights will guide the way

If you get to hear me now

All the fears will fade away

If you get to hear me now

If you get to hear me now

[Verse 2]

Leave excuses aside

Speak out your mind

And don’t let in slide

You’re not always right, no

[Pre-Chorus]

Things aren’t easy

So just you believe me now

Don’t learn the hard way

Just let me show you how

[Chorus]

All the lights will guide the way

If you get to hear me now

All the fears will fade away

If you get to hear me now

If you get to hear me now

[Outro]

If you get to hear me now

If you get to hear me now

If you get to hear me now

If you get to hear me now

If you get to hear me now

















