Harry Styles: guarda il video del nuovo brano Kiwi + testo e traduzione

Nonostante sia stato svelato diversi mesi fa, solo dal 31 ottobre 2017 Kiwi è il terzo singolo di Harry Styles estratto dal debut album omonimo, pubblicato lo scorso 12 maggio.

Dopo i precedenti “Sign of the Times” e “Two Ghosts”, ecco a voi il terzo estratto dal fortunatissimo disco d’esordio solista dell’ex One Direction, un bel pezzo rock scritto dal cantante britannico con la collaborazione di Mitch Rowland, Ryan Nasci, Tyler Johnson, Alex Salibian & Jeff Bhasker, con produzione degli ultimi tre della lista.





Per quel che concerne il significato, in Kiwi si parla del rapporto di Harry con una ragazza non meglio specificata, una tipa affascinante, tosta, furba e intelligente, che sostiene di aspettare un figlio proprio da lui… La canzone, a detta del cantante “una delle prime scritte per il progetto, nata per gioco e comunque una delle sue preferite”, affronta una passata relazione di Styles, i cui fake gossip sul suo conto e la celebrità, lo fanno letteralmente andare fuori di testa, anche se la fama ha ovviamente anche i suoi lati positivi.

Il video ufficiale è stato diretto dagli US e vede protagonisti diversi bambini, tra i quali c’è una versione in miniatura del cantante, interpretata dalla piccola attrice Beau Gadsdon (la principessa Margaret in “The Crown” e Jyn Erso da bambina in “Rogue One: A Star Wars Story”). I Bambini si prendono a torte in faccia, finché nel finale non arriva Harry, che cerca di salvare la situazione “armato” di cagnolini che “puliranno” il pavimento sporco di dolci.

Harry Styles – Kiwi traduzione (Download)

[Strofa 1]

Si è fatta strada con un pacchetto di sigarette economico

Superalcolici mischiati con un po’ di intelligenza

E tutti i ragazzi, dicevano di averci provato

Un viso così carino, su un bel collo

[Ritornello]

Mi sta facendo diventare matto, però mi piace, mi piace

In realtà non mi dispiace

Sta diventando una follia, sono sul punto di esplodere, sono sul punto di perdere il controllo

Mi pare di aver capito che lei abbia detto “Sono incinta di tuo figlio, non sono affari tuoi”

“Sono incinta di tuo figlio, non sono affari tuoi”

“Sono incinta di tuo figlio, non sono affari tuoi”

“Sono incinta di tuo figlio, non sono affari…, non sono affari…”

[Strofa 2]

È New York, baby, sempre stracolma (o “strafatta”)

Holland Tunnel al posto del naso, è sempre intasato (o “otturato”)

Quando è sola, va a casa con un cactus

Vestita di nero, è come un’attrice

[Ritornello]

Mi sta facendo diventare matto, però mi piace, mi piace

In realtà non mi dispiace

Sta diventando una follia, sono sul punto di esplodere, sono sul punto di perdere il controllo

Oh, mi pare che abbia detto “Sono incinta di tuo figlio, non sono affari tuoi”

“Sono incinta di tuo figlio, non sono affari tuoi” (non sono affari, non sono affari)

"Sono incinta di tuo figlio, non sono affari tuoi"

“Sono incinta di tuo figlio, non sono affari…, non sono affari…”

[Ponte]

Sta seduta accanto a me come una sagoma

Hard Candy gocciola su di me finché i miei piedi sono bagnati

E ora mi sta addosso, è come se l’avessi pagata

È come se l’avessi pagata, pagherò io per questo

[Ritornello]

Non sono affari, sono affari

“Sono incinta di tuo figlio, non sono affari tuoi”

“Sono incinta di tuo figlio, non sono affari tuoi” (non sono affari, non sono affari)

“Sono incinta di tuo figlio, non sono affari tuoi”

“Sono incinta di tuo figlio, non sono affari tuoi” (non sono affari, non sono affari)



Kiwi – Harry Styles – Testo

[Verse 1]

She worked her way through a cheap pack of cigarettes

Hard liquor mixed with a bit of intellect

And all the boys, they were saying they were into it

Such a pretty face, on a pretty neck

[Chorus]

She’s driving me crazy, but I’m into it, but I’m into it

I’m kinda into it

It’s getting crazy, I think I’m losing it, I think I’m losing it

I think she said “I’m having your baby, it’s none of your business”

“I’m having your baby, it’s none of your business”

“I’m having your baby, it’s none of your business”

“I’m having your baby, it’s none of your, it’s none of your”

[Verse 2]

It’s New York, baby, always jacked up

Holland Tunnel for a nose, it’s always backed up

When she’s alone, she goes home to a cactus

In a black dress, she’s such a such an actress

[Chorus]

Driving me crazy, but I’m into it, but I’m into it

I’m kinda into it

It’s getting crazy, I think I’m losing it, I think I’m losing it

Oh, I think she said “I’m having your baby, it’s none of your business”

“I’m having your baby, it’s none of your business” (it’s none of your, it’s none of your)

“I’m having your baby, it’s none of your business”

“I’m having your baby, it’s none of your, it’s none of your”

[Bridge]

She sits beside me like a silhouette

Hard candy dripping on me ‘til my feet are wet

And now she’s all over me, it’s like I paid for it

It’s like I paid for it, I’m gonna pay for this

[Chorus]

It’s none of your, it’s none of your

“I’m having your baby, it’s none of your business”

“I’m having your baby, it’s none of your business” (it’s none of your, none of your)

“I’m having your baby, it’s none of your business”

“I’m having your baby, it’s none of your business” (it’s none of your, none of your)

















