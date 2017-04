Harry Styles e il nuovo brano Ever Since New York: live video, testo e traduzione

In occasione dell’ospitata al Saturday Night Live dello scorso 15 aprile, Harry Styles ha interpretato una nuova canzone battezzata Ever Since New York, che ovviamente farà parte della scaletta dell’album d’esordio Harry Styles, in uscita il prossimo 12 maggio.

Dopo il fortunato primo estratto Sign of the Times, il cantante britannico ci propone un’altra canzone abbastanza triste ma comunque molto bella.

Armato di chitarra ed accompagnato dal gruppo, il cantautore Harry Edward Styles ha regalato ai numerosissimi fans sparsi per il globo, questo secondo assaggio della prima attesissima era discografica.

Siete curiosi di ascoltare il nuovissimo brano? Potete farlo tramite il live video della citata performance, cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Ever Since New York – Harry Styles – Traduzione (Download)

[Verso 1]

Dimmi qualcosa, dimmi qualcosa

Tu non sai nulla, sai solo fingere (o “fai solo finta”)

Ho bisogno che tu dica qualcosa, perciò dimmi qualcosa di nuovo

Scegli bene le tue parole perche’ non c’è alcun antidoto

Per questa maledizione o per cosa ti aspetta

Deve abbandonarti (o “questo ti farà male”) prima che tu vada

[Ritornello]

Oh, dimmi qualcosa che io non sappia già

Oh, dimmi qualcosa che io non sappia già

[Verso 2]

Cercando me stesso, strade vuote

Non c’è acqua in questa piscina

Quasi finita, ho finito con te

Sto pregando, non l’avevo mai fatto prima

Capisco, sto parlando coi muri

E ho pregato fin da New York (o “ed è da allora che prego New York”)

[Ritornello]

Oh, dimmi qualcosa che io non sappia già

Oh, dimmi qualcosa che io non sappia già

Oh, dimmi qualcosa che io non sappia già

Oh, dimmi qualcosa che io non sappia già

Harry Styles – Ever Since New York testo

[Verse 1]

Tell me something, tell me something

You don’t know nothing, just pretend you do

I need something, so tell me something new

Choose your words ‘cause there’s no antidote

For this curse or what’s you waiting for

Must desert you (or “Must this hurt you”) just before you go

[Chorus]

Oh, tell me something I don’t already know

Oh, tell me something I don’t already know

[Verse 2]

Lookin’ for me, empty avenues

There’s no water inside this swimming pool

Almost over, that’s enough from you

I’ve been praying, I never did before

Understand I’m talking to the walls

And I’ve been praying ever since New York

[Chorus]

Oh, tell me something I don’t already know

Oh, tell me something I don’t already know

Oh, tell me something I don’t already know

Oh, tell me something I don’t already know

















