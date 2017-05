Harry Styles – ascolta la nuova canzone Carolina: live video, testo e traduzione

Mancano ormai poche ore al rilascio dell’album d’esordio da solista di Harry Styles, che vedrà la luce il prossimo 12 maggio via Columbia Records.

Dopo il primo singolo estratto Sweet Creature ed il promozionale Meet Me in the Hallway, il giovane cantautore britannico continua la promozione dell’atteso progetto, con ospitate come quella al Today Show, dove per l’occasione ha per la prima volta cantato il nuovo brano che si intitola Carolina, una canzoncina decisamente differente da quelle che abbiamo avuto modo di ascoltare fino a questo momento.





Harry Styles ha deliziato la platea sulle note di questo allegro brano, scritto dall’interprete insieme a Jeff Bhasker, Thomas Hull (in arte Kid Harpoon), Tyler Johnson, Ryan Nasci e Rowland Salibian (produzione a cura di Kid Harpoon, Tyler Johnson, Alex Salibian & Jeff Bhasker).

L’inedito parla di una gran brava ragazza che tiene famiglia in Carolina e che si è trasferita nella costa occidentale. Il brano è interamente incentrato su questa persona che Styles ebbe modo di incontrare. Questa ragazza deve averlo colpito al punto tale che Harry ha deciso di dedicarle questo pezzo.

Per gustarvi il live videoclip cliccate sull’immagine in basso, mentre a seguire potete leggere la traduzione in italiano e le parole in inglese.

Harry Styles – Carolina traduzione (Download)

[Introduzione]

Oh sì, oh sì, oh yeah

[Verso 1]

Ha una famiglia in Carolina

Così lontana, ma lei dice che le ricordo casa sua

Si sente oh così lontana da casa

Non si è mai vista come abitante della costa occidentale

Si è trasferita perché la nonna le disse

“Le città, meglio nuotare prima di annegare”

[Ritornello]

È una brava ragazza

È una così brava ragazza

Sì, è una brava ragazza

Si sente talmente bene

[Verse 2]

Ha un libro per ogni situazione

Va alle feste senza inviti

Come potresti mai respingerla? (o “rifiutarla”)

Non esiste drink che penso possa farla affogare (o “che penso possa distruggerla”)

Come posso dirle che è tutto ciò a cui penso?

Beh, penso che lo abbia appena scoperto

[Ritornello]

È una brava ragazza

È una così brava ragazza

Sì, è una brava ragazza

Si sente talmente bene

[Ponte]

L’ho incontrata una volta e ho scritto una canzone su di lei

Voglio urlare, sì

Voglio gridarlo

E spero che adesso mi ascolti

[Ritornello]

È una brava ragazza

È una così brava ragazza

Sì, è una brava ragazza

Si sente talmente bene

Si sente talmente bene

Oh, si sente così bene

Sì, mi fa sentire così bene

È una brava ragazza

Oh si

Carolina – Harry Styles – Testo

[Intro]

Oh yeah, oh yeah, oh yeah

[Verse 1]

She’s got a family in Carolina

So far away, but she says I remind her of home

Feeling oh so far from home

She never saw herself as a west coaster

Moved all the way cause her grandma told her

“Towns, better swim before you drown”

[Chorus]

She’s a good girl

She’s such a good girl

Yeah, she’s a good girl

She feels so good

[Verse 2]

She’s got a book for every situation

Gets into parties without invitations

How could you ever turn her down?

There’s not a drink that I think could sink her

How would I tell her that she’s all I think about?

Well I guess she just found out

[Chorus]

She’s a good girl

She’s such a good girl

Yeah, she’s a good girl

She feels so good

[Bridge]

I met her once and wrote a song about her

I wanna scream, yeah

I wanna shout it out

And I hope she hears me now

[Chorus]

She’s a good girl

She’s such a good girl

Yeah, she’s a good girl

She feels so good

She feels so good

Oh, she feels so good

Yeah, make me feel so good

She’s a good girl

Oh, yeah

















