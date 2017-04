Harry Styles e l’album d’esordio omonimo in uscita il…: titoli delle canzoni

La data d’uscita dell’album di debutto da solista di Harry Styles è fissata al 12 maggio 2017 via Columbia Records. Buone notizie per i fans del giovane cantautore britannico, che si appresta a pubblicare il disco d’esordio omonimo, che sarà disponibile nel classico CD, nel CD a edizione limitata, in vinile e download digitale.

Nel progetto prodotto da Jeff Bhasker, con la collaborazione di Kid Harpoon, Tyler Johnson e Alex Salibian, saranno incluse un totale di dieci nuove canzoni, tra le quali spicca il primo fortunato singolo estratto “Sign of the Times”, rilasciato nei digital store il 7 aprile 2017, giorno dal quale viene anche trasmesso in radio.

Tutte le edizioni dell’album includono 10 tracks, mentre la versione a edizione limitata propone un booklet con copertina rigida composto da 32 pagine, che racchiudono foto esclusive realizzate durante le registrazioni dell’opera. C’è da aggiungere che esclusivamente su hstyles.co.uk, è reperibile uno speciale vinile LP bianco.

Sono queste le principali informazioni su questa attesissima uscita discografica che immagino, i supporters dell’ex One Direction non vedranno l’ora di avere tra le mani.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli di tutti i brani inclusi nell’album.

Tracklist Harry Styles – Harry Styles album

(Reperibile su Amazon nelle seguenti versioni: Audio CD – CD edizione limitata – Vinile – Download)

“Meet Me in the Hallway” “Sign of the Times“ “Carolina” “Two Ghosts” “Sweet Creature” “Only Angel” “Kiwi” “Ever Since New York” “Woman” “From the Dining Table”













