Halsey: ascolta la nuova canzone Strangers feat. Lauren Jauregui + testo e traduzione

In data 26 maggio 2017, la cantautrice americana Halsey ha rilasciato il nuovo brano battezzato Strangers, come singolo promozionale del secondo studio album Hopeless Fountain Kingdom, che vedrà la luce il prossimo 2 giugno. Il disco è disponibile in pre-order nel CD, in vinile, digitale standard e deluxe, che includerà ulteriori tre tracks.

Dopo il primo estratto “Now or Never” ed il promozionale Eyes Closed, la cantante ha svelato l’audio della prima canzone che vede una collaborazione: sto parlando del featuring con Lauren Jauregui delle Fifth Harmony, il che mi lascia pensare una cosa: non è che dopo Camila Cabello, l’amata girl band stia forse perdendo un altro tassello? Ad ogni modo per la cronaca, nel progetto ci saranno altre due collaborazioni: con Cashmere Cat e con Quavo dei Migos, che recentemente ha duettato con Liam Payne nel singolo d’esordio dell’ex One Direction, Strip That Down.





Il brano in oggetto è stato scritto dall’interprete con la collaborazione di Greg Kurstin, che ha anche curato la produzione.

Dal punto di vista del testo, nella canzone, tredicesima ed ultima track della versione standard di Hopeless Fountain Kingdom, si parla di un rapporto lesbo, in linea generica, Strangers è un pezzo contro l’omofobia e un inno alla comunità LGBT.

Per la prima volta, Halsey specifica quale sia il sesso dei protagonisti: due donne che esprimono i loro sentimenti (durante il loro primo incontro in occasione una festa che si è svolta a casa sua, ha specificato la cantante). Halsey vorrebbe essere la sua fidanzata, ma nonostante le due abbiano lo stesso desiderio di essere toccate, amate e di provare qualcosa, Lauren non si lascia andare perché non si conoscono bene.

E’ sinteticamente questo il significato del brano, che è possibile ascoltare su Youtube cliccando sulla cover in basso.

Di seguito potete leggere la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

Strangers – Halsey – Traduzione (Download)

[Verso 1: Halsey]

Lei non mi bacia più sulla bocca

Perché è più intimo, di quanto pensa dovremmo fare

Lei non mi guarda più negli occhi

Ha troppa paura di quello che vedrà (o “capirà”), qualcuno che trattenga…

[Pre-Ritornello: Halsey]

Quando mi sveglio tutta sola

E penso alla tua pelle

Ricordo, ricordo ciò che mi hai detto

[Ritornello 1: Halsey & Lauren Jauregui]

Mi hai detto che non siamo amanti, che non ci conosciamo

Con lo stesso dannato desiderio

Di essere toccati, di essere amati, di provare qualcosa

Non siamo amanti, non ci conosciamo

Con lo stesso dannato desiderio

Di essere toccati, di essere amati, di provare qualcosa

[Verso 2: Lauren Jauregui]

Non mi chiama più sul telefono

Non mi ascolta mai, dice che è una persona innocente

Non mi consente più di avere il controllo

Avrò oltrepassato il limite, avrò perso la testa

[Pre-Ritornello: Halsey]

Quando mi sveglio tutta sola

E penso alla tua pelle

Ricordo, ricordo ciò che mi hai detto

[Ritornello 1: Halsey & Lauren Jauregui]

Mi hai detto che non siamo amanti, che non ci conosciamo

Con lo stesso dannato desiderio

Di essere toccati, di essere amati, di provare qualcosa

Non siamo amanti, non ci conosciamo

Con lo stesso dannato desiderio

Di essere toccati, di essere amati, di provare qualcosa

[Ponte: Halsey, Lauren Jauregui e entrambi]

Mi mancano le mattine con te sdraiata nel mio letto

Mi mancano i ricordi che si riproducono nella mia testa

Mi manca l’idea di un sempre, tu ed io

Ma a te manca solo il mio corpo, oh

[Ritornello 2: Halsey, Lauren Jauregui e entrambi]

Hai detto che non siamo amanti (non siamo amanti)

Perché non ci conosciamo

Con lo stesso dannato desiderio

Di essere toccati, di essere amati, di provare qualcosa

Non siamo amanti, non ci conosciamo

Con lo stesso dannato desiderio

Di essere toccati, di essere amati, di provare qualcosa (qualcosa)

[Conclusione: Halsey, entrambi]

Di provare qualcosa

Di provare qualcosa

(L’hai perso)

(L’hai perso)

(L’hai perso)

Halsey – Strangers testo

[Verse 1: Halsey]

She doesn’t kiss me on the mouth anymore

‘Cause it’s more intimate, than she thinks we should get

She doesn’t look me in the eyes anymore

Too scared of what she’ll see, somebody holding me

[Pre-Chorus: Halsey]

When I wake up all alone

And I’m thinking of your skin

I remember, I remember what you told me

[Chorus 1: Halsey & Lauren Jauregui]

Said that we’re not lovers, we’re just strangers

With the same damn hunger

To be touched, to be loved, to feel anything at all

We’re not lovers, we’re just strangers

With the same damn hunger

To be touched, to be loved, to feel anything at all

[Verse 2: Lauren Jauregui]

She doesn’t call me on the phone anymore

She’s never listening, she says it’s innocent

She doesn’t let me have control anymore

I must’ve crossed a line, I must’ve lost my mind

[Pre-Chorus: Halsey]

When I wake up all alone

And I’m thinking of your skin

I remember, I remember what you told me

[Chorus 1: Halsey & Lauren Jauregui]

Said that we’re not lovers, we’re just strangers

With the same damn hunger

To be touched, to be loved, to feel anything at all

We’re not lovers, we’re just strangers

With the same damn hunger

To be touched, to be loved, to feel anything at all

[Bridge: Halsey, Lauren Jauregui & both]

I miss the mornings with you laying in my bed

I miss the memories replaying in my head

I miss the thought of a forever, you and me

But all you’re missing is my body, oh

[Chorus 2: Halsey, Lauren Jauregui & both]

Said we’re not lovers (we’re not lovers)

‘Cause we’re just strangers

With the same damn hunger

To be touched, to be loved, to feel anything at all

We’re not lovers, we’re just strangers

With the same damn hunger

To be touched, to be loved, to feel anything at all (anything)

[Outro: Halsey, Both]

To feel anything at all

To feel anything at all

(You lost it)

(You lost it)

(You lost it)

















