Halsey: guarda il video di Sorry (con testo e traduzione)

Sorry è il quarto singolo di Halsey estratto dal secondo album in studio Hopeless Fountain Kingdom, pubblicato lo scorso giugno.

Dopo "Now or Never", "Bad at Love" e "Stranger", la giovane cantautrice americana rilascia la seconda era discografica con questa bella canzone, scritta con la collaborazione di Greg Kurstin, che l'ha anche prodotta.









Si tratta di una profonda ballata in cui Halsey punta più sulla sua voce che sulla musica.

Nel brano si parla delle insicurezze della cantante, che allontanano le persone che cercano di instaurare una relazione importante, quindi non si fa riferimento ad un singolo individuo. Lei si pente delle sue azioni, come l’ignorare le telefonate del moroso, forse a causa dei troppi impegni lavorativi e si pente del fatto che tratta male le persone a cui vuole maggiormente bene. Si scusa per le sue azioni anche se è consapevole del fatto che continuerà su questa falsa riga e ripensa ai momenti felici che avrebbe potuto passare insieme alla dolce metà. Non riesce proprio a creare un vero legame, perché non é mai stata sincera con il partner e forse anche per via del disturbo bipolare di cui soffre.

E’ sinteticamente questo il significato di Sorry, una profonda canzone registrata al primo colpo, che fa emergere il cuore dell’artista, accompagnata dal video ufficiale disponibile dallo scorso 2 febbraio.

Il filmato è stato diretto da Sing J Lee e la stessa Halsey, che si trova in un luogo completamente distrutto e pieno di cadaveri, che metaforicamente credo stiano ad indicare le sue “vittime” nella sfera sentimentale e il suo stato di devastazione dal punto di vista psicologico.

Per accedere alla clip, anch’essa registrata al primo colpo, cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la

Sorry – Halsey – Traduzione (Download)

[Strofa 1]

A quanto pare, non ho risposto alle tue chiamate per mesi

Non mi rendo conto di quanto io possa essere cattiva

Perché a volte riesco a trattare le persone

Che amo come se fossero gioielli

Perché posso cambiare idea ogni giorno

Non volevo provarci

Ma ricordo ancora quando fai il compleanno

E la canzone preferita di tua madre

[Ritornello]

Quindi mi spiace per il mio amante sconosciuto

Mi dispiace di non riuscire a credere

Che nessuno

Si innamora mai veramente di me

Mi dispiace per il mio amante sconosciuto

Scusa potrei essere stata tanto cieca

Non volevo lasciarti

E scusa per tutte le cose che ci siamo lasciati alle spalle

[Strofa 2]

Quando le cose vanno bene io scappo

E non ho mai veramente compreso

Come tu abbia potuto posare gli occhi su di me

Come mai nessuno avrebbe potuto

E così sembra che ti ho spezzato il cuore

La mia ignoranza ha colpito ancora

Non me ne sono accorta fin dall’inizio

E ti ho massacrato fino alla fine

[Ritornello]

Quindi mi spiace per il mio amante sconosciuto

Mi dispiace di non riuscire a credere

Che nessuno

Si innamora mai veramente di me

Mi dispiace per il mio amante sconosciuto

Scusa potrei essere stata tanto cieca

Non volevo lasciarti

E scusa per tutte le cose che ci siamo lasciati alle spalle

[Post-Ritornello]

E qualcuno ti amerà

Qualcuno ti amerà

Qualcuno ti amerà

Ma qualcuno che non sono io

Qualcuno ti amerà

Qualcuno ti amerà

Qualcuno ti amerà

Ma qualcuno che non sono io

[Ritornello]

Mi spiace per il mio amante sconosciuto

Mi dispiace di non riuscire a credere

Che nessuno

Si innamora mai veramente di me

Mi dispiace per il mio amante sconosciuto

Scusa potrei essere stata tanto cieca

Non volevo lasciarti

E scusa per tutte le cose che ci siamo lasciati alle spalle

[Post-Ritornello]

E qualcuno ti amerà

Qualcuno ti amerà

Qualcuno ti amerà

E qualcuno che non sono io

Qualcuno ti amerà

Qualcuno ti amerà

Qualcuno ti amerà

Ma qualcuno che non sono io

Halsey – Sorry testo

[Verse 1]

I’ve missed your calls for months it seems

Don’t realize how mean I can be

‘Cause I can sometimes treat the people

That I love like jewelry

‘Cause I can change my mind each day

I didn’t mean to try you on

But I still know your birthday

And your mother’s favorite song

[Chorus]

So I’m sorry to my unknown lover

Sorry that I can’t believe

That anybody ever really

Starts to fall in love with me

Sorry to my unknown lover

Sorry I could be so blind

Didn’t mean to leave you

And all of the things that we had behind

[Verse 2]

I run away when things are good

And never really understood

The way you laid your eyes on me

In ways that no one ever could

And so it seems I broke your heart

My ignorance has struck again

I failed to see it from the start

And tore you open ‘til the end

[Chorus]

So I’m sorry to my unknown lover

Sorry that I can’t believe

That anybody ever really

Starts to fall in love with me

Sorry to my unknown lover

Sorry I could be so blind

Didn’t mean to leave you

And all of the things that we had behind

[Post-Chorus]

And someone will love you

Someone will love you

Someone will love you

But someone isn’t me

Someone will love you

Someone will love you

Someone will love you

But someone isn’t me

[Chorus]

Sorry to my unknown lover

Sorry that I can’t believe

That anybody ever really

Starts to fall in love with me

Sorry to my unknown lover

Sorry I could be so blind

Didn’t mean to leave you

And all of the things that we had behind

[Post-Chorus]

And someone will love you

Someone will love you

Someone will love you

But someone isn’t me

And someone will love you

Someone will love you

Someone will love you

But someone isn’t me













