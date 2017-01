Not Afraid Anymore di Halsey per la colonna sonora di 50 sfumature di nero: audio, testo e traduzione

Not Afraid Anymore (non ho più paura) è una nuova canzone della cantautrice americana Halsey, incisa per la colonna sonora di 50 sfumature di nero (titolo originale “Fifty Shades Darker”) (in pre-order su Amazon nel formato digitale e nel formato CD – in pre-order anche su iTunes), che vedrà la luce il prossimo 10 febbraio. Il brano è stato pubblicato il 14 gennaio 2017, come secondo singolo estratto dalla colonna sonora dell’attesa pellicola, sequel del film campione d’incassi Cinquanta sfumature di grigio uscito nel 2015. Al momento in cui scrivo, non è ancora stata svelata l’uscita italiana del film, che negli States, verrà distribuito a partire dal 10 febbraio 2017.

La soundtrack includerà pezzi di artisti del calibro di Tove Lo, John Legend, Nick Jonas & Nicki Minaj, Sia, Kygo, JP Cooper, The Avener e Frances, solo per citarne alcuni.

Dopo il grande successo di I Don’t Wanna live forever by Zayn Malik & Taylor Swift, è il momento di questa bella canzone scritta dall’interprete con la collaborazione di Jason Quenneville, Nasri Atweh e Adam Messinger, mentre la produzione è stata curata da The Messengers (nome d’arte di Nasri Atweh e Adam Messinger).

Si tratta di un brano dal testo abbastanza esplicito e spinto, attraverso il quale la 22enne Ashley Nicolette Frangipane dice di non aver più vergogna di commettere atti “impuri”.

Previa iscrizione su Spotify, è possibile ascoltare gratuitamente l’audio dell’inedito. Per accedere alla pagina dedicata cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

Not Afraid Anymore – Halsey – Traduzione (Download)

[Verso 1]

Io non sono più paura

In piedi in mezzo alla tempesta

Pronta ad affrontare la cosa, muoio dalla voglia di gustare questo, dolce malato calore

Io non sono più paura

Voglio quel che hai in mente

Sono pronta a provarlo adesso, a infilarmi nel tuo posto ora

[Ritornello]

E toccami come non hai mai fatto

E spingimi (o “pressami, provocami”) come non hai mai fatto

E toccami come non hai mai fatto

Perché io non ho paura, non ho più paura

No no no

[Post-Ritornello]

No no no

No no no

No no no

No no no

[Verso 2]

Io non ho più vergogna

Voglio qualcosa tanto impura

Faresti meglio ad impressionarmi ora, a guardare cadere a terra il mio abito

Strisciare sotto la mia pelle, paroline dolci con un pizzico di peccato

Ti supplico di prendermi

Il diavolo sotto il tuo sorriso, dolcezza, gioca per vincere, il Paradiso mi odierà

[Ritornello]

E toccami come non hai mai fatto

E spingimi (o “pressami, provocami”) come non hai mai fatto

E toccami come non hai mai fatto

Perché io non ho paura, non ho più paura

No no no

[Ponte]

Strisciare sotto la mia pelle, paroline dolci con un pizzico di peccato

Ti supplico di prendermi

Il diavolo sotto il tuo sorriso, dolcezza, gioca per vincere, il Paradiso mi odierà

[Ritornello]

E toccami come non hai mai fatto

E spingimi (o “pressami, provocami”) come non hai mai fatto

E toccami come non hai mai fatto

Perché io non ho paura, non ho più paura

No no no

Halsey – Not Afraid Anymore testo

[Verse 1]

I am not afraid anymore

Standing in the eye of the storm

Ready to face this, dying to taste this, sick sweet warmth

I am not afraid anymore

I want what you got in store

I’m ready to feed now, get in your seat now

[Chorus]

And touch me like you never

And push me like you never

And touch me like you never

‘Cause I am not afraid, I am not afraid anymore

No no no

[Post-Chorus]

No no no

No no no

No no no

No no no

[Verse 2]

I am not ashamed anymore

I want something so impure

You better impress now, watching my dress now fall to the floor

Crawling underneath my skin, sweet talk with a hint of sin

Begging you to take me

Devil underneath your grin, sweet thing, but she play to win, heaven gonna hate me

[Chorus]

And touch me like you never

And push me like you never

And touch me like you never

‘Cause I am not afraid, I am not afraid anymore

No no no

[Bridge]

Crawling underneath my skin, sweet talk with a hint of sin

Begging you to take me

Devil underneath your grin, sweet thing, bet you play to win, heaven gonna hate me

[Chorus]

And touch me like you never

And push me like you never

And touch me like you never

‘Cause I am not afraid, I am not afraid anymore

No no no

















