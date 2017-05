Halsey: ascolta il nuovo brano Eyes Closed dal secondo album Hopeless Fountain Kingdom (traduzione del testo)

Il 4 maggio 2017 la cantautrice americana Halsey ha rilasciato il nuovo singolo che si intitola Eyes Closed, secondo tassello della seconda era discografica Hopeless Fountain Kingdom, out il prossimo 2 giugno.

Dopo Now Or Never, Ashley Nicolette Frangipane, aka Halsey, ha svelato la nuova e bella canzone, co-scritta con The Weeknd, Benny Blanco, Nathan Perez & Cashmere Cat; Benny Blanco, Cashmere Cat e Happy Perez hanno curato la produzione.





Per quel che concerne il concept, nel brano la cantante classe 1994 parla di una nuova relazione affettiva: nonostante ciò, lei continua a pensare al suo ex, nei confronti del quale nutre ancora forti sentimenti.

E’ sinteticamente questo il significato della canzone, che potete approfondire leggendo la traduzione che trovate appena dopo la copertina.

Cliccando sulla cover in basso, accedete invece all’audio integrale nel canale Youtube della cantante.

Halsey – Eyes Closed traduzione (Download)

[Verso 1]

Io, so dove stare

So cosa dire

È tutto uguale

E io, so come giocare

Conosco questo gioco

È tutto uguale

[Ritornello]

Ora, se tengo gli occhi chiusi, lui sembra proprio come te

Ma non resterà mai, questo non succede mai

Ora, se tengo gli occhi chiusi, lui sembra uguale a te

Ma sei stato rimpiazzato

Sono faccia a faccia con (o “ho davanti a me”) una persona nuova

[Verso 2]

Avrei dato tutto per te, mi sarei presa cura di te

Quindi dimmi dove ho sbagliato

Avrei dato tutto per te, mi sarei presa cura di te

(amore mio, bugiardo mio)

Avrei scambiato tutto per te, sarei stata lì con te

Allora dimmi come andare avanti

Avrei scambiato tutto per te, mi sarei presa cura di te

(amore mio, bugiardo mio)

[Ritornello]

Ora, se tengo gli occhi chiusi, lui sembra proprio come te

Ma non resterà mai, questo non succede mai

Ora, se tengo gli occhi chiusi, lui sembra uguale a te

Ma sei stato rimpiazzato

Ho davanti a me una persona nuova

[Ponte]

Egli non si rende conto che sto pensando a te

Non è una novità, nulla di nuovo

[Ritornello]

Ora, se tengo gli occhi chiusi, lui sembra proprio come te

Ma non resterà mai, questo non succede mai

Ora, se tengo gli occhi chiusi, lui sembra uguale a te

Ma sei stato rimpiazzato

Ho davanti a me una persona nuova

Eyes Closed – Halsey – Testo

[Verse 1]

I, I know where to lay

I know what to say

It’s all the same

And I, I know how to play

I know this game

It’s all the same

[Chorus]

Now if I keep my eyes closed, he looks just like you

But he’ll never stay, they never do

Now if I keep my eyes closed, he feels just like you

But you’ve been replaced

I’m face to face with someone new

[Verse 2]

Would’ve gave it all for you, cared for you

So tell me where I went wrong

Would’ve gave it all for you, cared for you

(My lover, my liar)

Would’ve traded all for you, there for you

So tell me how to move on

Would’ve traded all for you, cared for you

(My lover, my liar)

[Chorus]

Now if I keep my eyes closed, he looks just like you

But he’ll never stay, they never do

Now if I keep my eyes closed, he feels just like you

But you’ve been replaced

I’m face to face with someone new

[Bridge]

He don’t realize that I’m thinkin’ about you

It’s nothing new, it’s nothing new

[Chorus]

Now if I keep my eyes closed, he looks just like you

But he’ll never stay, they never do

Now if I keep my eyes closed, he feels just like you

But you’ve been replaced

I’m face to face with someone new

















